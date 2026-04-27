ना तेल पीएंगे, ना मुलायम पड़ेंगे! बस मूंग दाल पकोड़े के बैटर में मिला दें 3 चीजें, शेफ पंकज भदौरिया ने दिए टिप्स

ना तेल पीएंगे, ना मुलायम पड़ेंगे! बस मूंग दाल पकोड़े के बैटर में मिला दें 3 चीजें, शेफ पंकज भदौरिया ने दिए टिप्स
मूंग दाल के पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते हैं और ज्यादा तेल सोख लेते हैं, तो मास्टरशेफ पंकज भदौरिया ने 5 किचन हैक्स बताए हैं। आप इन ट्रिक्स की मदद से पकोड़े
गर्मी का मौसम है लेकिन शाम की चाय के साथ गरम-गरम पकोड़े हर कोई खाना पसंद करता है। प्याज, आलू और मिर्च के अलावा लोग मूंग दाल के पकोड़े भी बड़े चाव से खाते हैं। अगर ये पकोड़े क्रिस्पी-करारे ना हो तो इन्हें खाने में बिल्कुल भी मजा नहीं आता है। क्या आपके मूंग दाल के पकोड़े क्रिस्पी नहीं बनते हैं और तेल ज्यादा पी लेते हैं। अगर हां, तो मास्टरशेफ पंकज भदौरिया कुछ आसान टिप्स लेकर आई हैं, जिससे मूंग दाल के पकोड़े क्रिस्पी-करारे और स्वादिष्ट बनेंगे। तो फिर देर किस बात की चलिए आपको पकोड़े क्रिस्पी कैसे बनाने हैं, उसे हैक्स बताते हैं।
मूंग दाल के पकोड़े क्रिस्पी बनाने के 5 टिप्स
मास्टर शेफ पंकज भदौरिया अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर रेसिपी और किचन से जुड़े हैक्स शेयर करती रहती हैं। उन्होंने एक वीडियो में बताया कि मूंग दाल के पकोड़े अगर मुलायम हो जाते हैं, तो उन्हें क्रिस्पी करने के लिए आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
1- मूंग दाल के पकोड़े बनाने के लिए रातभर बिना छिलका वाली मूंग की दाल को भिगोकर रखें। फिर अगले दिन सुबह इसे पानी के बिना ही मिक्सर में पीस लें। ऐसा करने से दाल में पानी ज्यादा नहीं होगा और ये बढ़िया से पीस भी जाएगी। पीसने के बाद दाल को मथनी से भी चलाएं और फिर पानी में डुबोकर देखें अगर बैटर तैर रहा है तो ये रेडी है।
2- बैटर में सबसे पहले चावल का आटा मिक्स करें। चावल का आटा मिलाने से बैटर अच्छे से फूल जाएगा और पकोड़े क्रिस्पी भी बनेंगे। चावल का आटा ग्लूटेन-फ्री होता है, जो बैटर को गाढ़ा करने के साथ-साथ कम तैलीय बनाता है।
3- मूंग दाल के पकोड़े क्रिस्पी ज्यादा करने के लिए बैटर में चुटकीभर बेकिंग सोडा मिलाएं। बेकिंग सोडा से बैटर सॉफ्ट नहीं होगा और पकोड़े करारे छनेंगे। फिर इसमें मिर्च, नमक, मसाले, प्याज, हरी धनिया, बारीक कटी अदरक मिलाएं और बैटर रेडी करें।
4- क्रिस्पी ज्यादा करने के लिए और तेल कम सोखने के लिए मूंग दाल के पकोड़े वाले बैटर में थोड़ा गर्म तेल मिलाएं। तेल आप सरसों का लें या फिर मूंगफली का। जो भी तेल आप तलने के लिए इस्तेमाल करने वाले हैं।
5- कढ़ाही में तेल पहले अच्छे से गर्म करें और फिर पकोड़े इसमें डालें। इसके बाद गैस की आंच स्लो कर दीजिए। ऐसा करने से पकोड़े ऊपर से क्रिस्पी हो जाएंगे और अंदर तक पक भी जाएंगे।
इन टिप्स की मदद से आप मूंग दाल के पकोड़े क्रिस्पी-करारे बना सकती हैं और ये तेल भी कम सोखेंगे। वैसे ये टिप्स आप बाकि चीजों के पकोड़े बनाने के दौरान भी यूज कर सकते हैं लेकिन जिन चीजों को भिगोकर पकोड़े बनते हैं। उनमें कुछ बातों का ध्यान देना होगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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