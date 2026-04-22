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सिंपल पराठे छोड़िए, अब बनाएं दही का पराठा! इस ट्रिक से गूंथे आटा, शेफ पंकज भदौरिया ने शेयर की रेसिपी

Apr 22, 2026 01:58 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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आलू, गोभी, प्याज, पनीर का पराठा तो आपने खूब खाया होगा लेकिन क्या कभी दही का पराठा खाया है। मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने दही का पराठा बनाने की आसान रेसिपी शेयर की है। चलिए आज आपको ये टेस्टी पराठा बनाने का तरीका बताया है।

सिंपल पराठे छोड़िए, अब बनाएं दही का पराठा! इस ट्रिक से गूंथे आटा, शेफ पंकज भदौरिया ने शेयर की रेसिपी

सिंपल से लेकर आलू, प्याज, गोभी, मूली, मटर के पराठे आपने खूब खाए होंगे लेकिन क्या कभी दही का पराठा खाया है। मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने दही पराठा बनाने की आसान रेसिपी शेयर की है। दही पराठे इतने टेस्टी बनते हैं कि इसे खाने के बाद आप साधारण पराठे खाना ही छोड़ देंगे। दही गर्मियों में वैसे ही लोग खाते हैं, तो क्यों ना पराठे में दही की स्टफिंग करके इसे खाया जाए। इन पराठों को बनाने में सिर्फ 20 मिनट का समय लगेगा, तो चलिए आपको फटाफट रेसिपी बताते हैं।

दही पराठा बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स-

½ कप दही

½ कप दूध

2 कप मैदा

½ छोटा चम्मच नमक

2 छोटे चम्मच पिसी हुई चीनी

1 बड़ा चम्मच तेल

कॉर्न स्लरी के लिए- ½ कप कॉर्नफ्लोर, ¼ कप तेल

तलने के लिए- तेल/घी, कटी हुई स्प्रिंग अनियन (हरा प्याज) की पत्तियां, चिली फ्लेक्स

आटा गूंथने का सही तरीका-

सबसे पहले दही, दूध, नमक और चीनी को अच्छी तरह फेंट लें। अब इसमें 2 कप मैदा डालकर नरम गूंथ लें। अगर आपको आटा सूखा लगे तो इसमें दूध मिक्स करें। आखिरी में 1 चम्मच तेल डालकर आटे को तब तक गूंथें जब तक वह पूरी तरह चिकना न हो जाए। फिर इसे आधे घंटे के लिए सेट होने के लिए रख दें।

लेयरिंग बना लें

30 मिनट के बाद आटे की लोई बनाकर एक बड़ी रोटी की तरह बेल लें। कॉर्नफ्लोर और तेल का पेस्ट पूरी रोटी पर बराबर से फैला दें। फिर इस रोटी में किनारों से बीच की ओर कट लगाएं और इस पर चिली फ्लेक्स और स्प्रिंग अनियन छिड़ दें। अब कटे हुए हिस्से को अंदर की ओर फोल्ड करते जाएं, इससे लेयरिंग में मोटी परत बन जाएगी। फिर दोबारा 10 मिनट के लिए छोड़कर सेट होने दें।

बेलने का तरीका

अब तैयार की गई लेयरिंग वाली लोई को हल्के हाथों से बेल लें। ध्यान रखें कि ज्यादा दबाव न डालें ताकि लेयर्स बनी रहें। इसी बीच तवे को मीडियम फ्लेम पर अच्छी तरह गर्म कर लें। अब पराठे को तवे पर डालें और घी या तेल लगाकर वैसे ही सेंकें जैसे आप सामान्य पराठा सेंकते हैं। दोनों तरफ से पलट-पलटकर सुनहरा और क्रिस्प होने तक सेक लें।

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सर्व करें

सर्व करने से पहले पराठे को हाथ से हल्का सा दबाएं। इससे इसकी लेयर्स खुल जाएंगी और यह लच्छा पराठा जैसा दिखेगा, साथ ही खाने में भी ज्यादा स्वादिष्ट लगेगा। अब इसे चटनी, अचार और प्याज के साथ गरमा-गरम सर्व करें।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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