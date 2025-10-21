क्या आपके मसाले शुद्ध हैं? घर पर आसान तरीकों से करें मिलावट की पहचान!

मसाले भारतीय खाने का अहम हिस्सा हैं। हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा और अन्य मसाले स्वाद और खुशबू बढ़ाने के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। लेकिन आजकल बाजार में कई बार मसालों में मिलावट (adulteration) होने की खबरें सुनने को मिलती हैं। मिलावट से ना सिर्फ मसालों का स्वाद घटता है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। खासतौर पर पाउडर मसाले मिलावट के लिए ज्यादा संवेदनशील होते हैं। खुशकिस्मती से, कुछ आसान घरेलू तरीके हैं जिनकी मदद से आप मसालों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। ये तरीके ना सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि आपको खरीदारी में भी सतर्क रहने में मदद करेंगे।