क्या आपके मसाले शुद्ध हैं? घर पर आसान तरीकों से करें मिलावट की पहचान!
संक्षेप: मसाले हर भारतीय रसोई का अहम हिस्सा हैं, इनके बिना खाना बेस्वाद है। आजकल मसालों में मिलावट भी आने लगी है, ऐसे में जरूरी है मसालों को सही तरीकों से परखने की। कुछ घरेलू तरीके अपनाकर आप यह पता लगा सकते हैं कि इनमें मिलावट हैं या नहीं।
मसाले भारतीय खाने का अहम हिस्सा हैं। हल्दी, मिर्च, धनिया, जीरा और अन्य मसाले स्वाद और खुशबू बढ़ाने के साथ सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। लेकिन आजकल बाजार में कई बार मसालों में मिलावट (adulteration) होने की खबरें सुनने को मिलती हैं। मिलावट से ना सिर्फ मसालों का स्वाद घटता है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक भी हो सकते हैं। खासतौर पर पाउडर मसाले मिलावट के लिए ज्यादा संवेदनशील होते हैं। खुशकिस्मती से, कुछ आसान घरेलू तरीके हैं जिनकी मदद से आप मसालों की शुद्धता की जांच कर सकते हैं। ये तरीके ना सिर्फ सुरक्षित हैं, बल्कि आपको खरीदारी में भी सतर्क रहने में मदद करेंगे।
मसालों में मिलावट पहचानने के टिप्स:
- हल्दी (Turmeric) की जांच: हल्दी में पानी डालकर मिक्स करें। असली हल्दी पहले पानी पर तैरेगी, फिर धीरे-धीरे नीचे आएगी और हल्का पीला रंग देगी, जबकि मिलावटी हल्दी सीधे नीचे आएगी और पानी को गहरा पीला रंग देगी।
- लाल मिर्च (Red Chili) टेस्ट: मिर्च को भी सबसे पहले पानी में डालें। असली मिर्च पाउडर पहले पानी पर तैरेगा, फिर धीरे-धीरे नीचे बैठ जाएगा, जबकि नकली मिर्च तुरंत नीचे आ जाएगी।
- धनिया पाउडर (Coriander Powder) जांच: धनिया पाउडर को पानी में डालकर मिक्स करें। अगर जमावट या रेत जैसी कण महसूस हों तो यह मिलावट का संकेत है।
- जीरा (Cumin) परीक्षण: जीरे को हल्का पीसकर पानी में डालें। अगर पानी में तेल या रंग अलग दिखे तो मिलावट की संभावना है। इसके अलावा जीरे को हाथ में मसलकर देखें, अगर हाथ में काला अवशेष रह जाए तो वह मिलावटी है।
- सौंफ और अन्य बीज (Fennel & Seeds): बीजों को छानकर देखें। अगर उनमें अनचाहे छोटे पत्थर या प्लास्टिक जैसे कण हों, तो यह मिलावट है।
- हींग (Asafoetida): असली हींग आसानी से जल जाता है और ऐसा नहीं है तो यह मिलावटी हो सकता है।
अतिरिक्त सुझाव:
मसाले हमेशा भरोसेमंद ब्रांड या स्थानीय भरोसेमंद दुकानदार से ही खरीदें।
पाउडर मसालों की बजाय साबुत मसालों को घर पर पीसें।
मसालों को एयरटाइट कंटेनर में रखें ताकि नमी और मिलावट से बचा जा सके।
