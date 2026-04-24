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बाजार में कैसे पहचानें अच्छा आम? जानें आसान और स्मार्ट तरीका

Apr 24, 2026 10:32 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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आम खरीदते समय छोटी-सी गलती भी फल को जल्दी खराब कर सकती है। जानिए कैसे सही आम चुनें और किन बातों का ध्यान रखें, ताकि आम ज्यादा दिन तक ताजा रहें।

बाजार में कैसे पहचानें अच्छा आम? जानें आसान और स्मार्ट तरीका

गर्मी का मौसम आते ही आम हर घर में सबसे पसंदीदा फल बन जाता है। बाजार में तरह-तरह के आम नजर आते हैं और लोग अक्सर उनके रंग और मुलायमपन देखकर ही खरीद लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आम चुनते समय की गई एक छोटी-सी गलती आपके फल को जल्दी खराब कर सकती है?

कई बार आम बाहर से बिल्कुल सही दिखता है, लेकिन अंदर से वह सड़ना शुरू कर चुका होता है। इसका एक बड़ा कारण होता है आम पर पड़े छोटे-छोटे डेंट या दबाव वाले निशान, जिन्हें लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यही निशान आगे चलकर खराबी की वजह बनते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके खरीदे हुए आम ज्यादा समय तक ताजे रहें और खराब ना हों, तो सही तरीके से आम चुनना बहुत जरूरी है।

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डेंट (दबाव वाले निशान) क्यों होते हैं खतरनाक?

जब आम तोड़ते समय, ट्रांसपोर्ट के दौरान या बाजार में दब जाता है, तो उसकी सतह पर छोटे-छोटे डेंट या निशान बन जाते हैं। ये निशान भले ही छोटे दिखें, लेकिन यहीं से आम जल्दी खराब होना शुरू हो जाता है। डेंट वाले हिस्से में आम का गूदा कमजोर हो जाता है। यह हिस्सा जल्दी सड़ने लगता है और धीरे-धीरे पूरे फल को खराब कर देता है।

सही आम कैसे चुनें?

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  1. आम पर कोई डेंट या दबाव का निशान ना हो: आम खरीदते समय उसकी सतह को ध्यान से देखें। अगर कहीं भी दबाव का निशान, काला धब्बा या कट दिखे, तो ऐसे आम ना लें।
  2. बहुत ज्यादा नरम या दबे हुए आम से बचें: बहुत ज्यादा सॉफ्ट आम अक्सर ज्यादा पके हुए या अंदर से खराब हो सकते हैं। हल्का नरम आम ठीक होता है, लेकिन अगर आम हाथ लगाते ही ज्यादा दब जाए, तो उसे खरीदने से बचें।
  3. आम को हल्के हाथ से दबाकर देखें: आम की पक्काव जांचने के लिए उसे हल्के हाथ से दबाएं। अगर वह थोड़ा सा दबता है, तो वह खाने के लिए सही है। लेकिन जोर से दबाने से आम खराब हो सकता है, इसलिए हमेशा धीरे से चेक करें।
  4. आकार सामान्य और सतह स्मूद होनी चाहिए: अच्छा आम देखने में सामान्य आकार का और स्मूद सतह वाला होता है। टेढ़े-मेढ़े या ज्यादा झुर्रीदार आम अक्सर अंदर से ठीक नहीं होते। इसलिए हमेशा साफ और समान आकार वाले आम ही चुनें।

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अगर आम दब जाए तो क्या करें?

अगर गलती से आम घर पर दब जाए, तो उसे ज्यादा दिनों तक स्टोर ना करें। ऐसे आम को जल्दी खा लेना बेहतर होता है, ताकि वह खराब ना हो।

Shubhangi Gupta

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