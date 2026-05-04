नींबू महंगे होने से पहले कर के रख लें ये 1 काम, पूरी गर्मियां मजे से पीएंगे शिकंजी-शरबत!
Instant Lemon Premix For Summers: गर्मियां तेज होते ही नींबू के दाम आसान छूने लगते हैं। ऐसे में जब तक ये सस्ते मिल रहे हैं, तब तक ये प्रीमिक्स बनाकर रख लें। नींबू पानी, शिकंजी हो या शरबत दो मिनट में बनाकर तैयार कर लेंगे।
गर्मियों के मौसम में ठंडा-ठंडा नींबू पानी सुकून देने वाला होता है। लेकिन नींबू के महंगे दाम इस मजे को किरकिरा कर देते हैं। जैसे ही तेज गर्मियां पड़ना शुरु होती हैं, आप नोटिस करेंगे कि नींबू के दाम भी तेजी से बढ़ना शुरू हो जाते हैं। इसी वजह से कई घरों में नींबू आना भी बंद हो जाता है। ऐसे में अगर पहले से ही आप ये छोटी सी तैयारी कर के रख लें, तो पूरी गर्मियां आराम से नींबू पानी का मजा ले पाएंगे। फिलहाल मार्केट में नींबू सस्ते मिल रहे हैं, इन्हें ले कर आप एक प्रीमिक्स तैयार कर सकते हैं। इसमें चीनी भी रहेगी, इसलिए दो मिनट में ही नींबू पानी या शिकंजी बनकर तैयार हो जाएगी। ये प्रीमिक्स आप एक बार बनाकर रख लें, तो आराम से कई दिनों तक स्टोर कर के रख सकते हैं। गर्मियों में खूब सारे पैसे और टाइम दोनों सेव हो जाएंगे।
सस्ते मिल रहे नींबू से बनाकर रख लें इंस्टेंट नींबू प्रीमिक्स
जब तक बाजार में नींबू सस्ते मिल रहे हैं, तब तक आप इनका प्रीमिक्स बनाकर रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ताजे नींबू ले आएं, फिर इन्हें धो कर इनका रस निचोड़ लें। लगभग 10-15 नींबू में आराम से एक कप रस निकल जाएगा। इसके बाद आपको लगभग तीन कप चीनी लेनी है और इसमें 1 कप नींबू का रस मिलाकर एक प्लेट में फैला लेना है।
अब इसे रोजाना आपको पंखे के नीचे सुखाना है। किस भी रूम का फैन ज्यादा चलता हो वहीं ये प्लेट रख लें। आराम से सूखता रहेगा। ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये 1 दिन में तैयार नहीं होता है। आपको इसे पूरी तरह सुखाने में कम से कम 3-4 दिन लग जाएंगे। रोज इसे आपस में एक चम्मच या फोर्क की मदद से मिक्स करें, फिर सुखाने के लिए रख दें। जब आपको लगे ये पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, तब इसे मिक्सर में डालें और पीसकर एक फाइन पाउडर तैयार कर लें। आपका इंस्टेंट नींबू पानी प्रीमिक्स बन कर तैयार है।
काम की टिप: इस प्रीमिक्स को हमेशा एक एयर टाइट कंटेनर में ही स्टोर करें। ज्यादा हवा लगने या नमी की वजह से पाउडर जल्दी खराब हो सकता है और इसकी गुठलियां बन सकती हैं।
इसे इस्तेमाल कैसे करना है?
अब गर्मियों में बेशक नींबू के दाम आसमान छूने लगें, लेकिन आप इस रिफ्रेशिंग ड्रिंक का मजा बिना टेंशन के ले सकते हैं। बस एक गिलास ठंडे पानी में 1-2 चम्मच या अपने स्वादानुसार ये प्रीमिक्स एड करें, आपका नींबू पानी बनकर तैयार है। इसके साथ आप शिकंजी या कोई भी शरबत फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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