8 घंटे नहीं! सिर्फ 10 मिनट में जम जाएगी मार्केट जैसी गाढ़ी-थक्केदार दही, देखें अनोखी ट्रिक

घर पर दही जमाने में अक्सर 8-10 घंटे लग जाते हैं। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि ये काम आप सिर्फ 10 मिनट में कर सकते हैं? जी हां, इस सीक्रेट ट्रिक से बिल्कुल बाजार जैसी दही आप मिनटों में ही बना लेंगे।

खाने के साथ एक कटोरी दही लेना बहुत से लोगों की आदत होती है। ऐसे में बेहतर रहता है कि घर पर ही दही जमाई जाए। घर पर दही जमाना कोई मुश्किल काम तो नहीं है, लेकिन घर की दही अक्सर परफेक्ट नहीं जमती। या तो ये पतली रह जाती है या फिर पानी छोड़ देती है। कभी-कभी इसका स्वाद खराब हो जाता है और सबसे बड़ी बात की इसमें टाइम भी काफी लगता है। दही को सही से सेट करना है तो कम से कम 8-10 घंटे आराम से लग जाते हैं। ऐसे में ये ट्रिक आपके बड़े काम आने वाली है। इस तरीके से आप 10 मिनट में मार्केट जैसी गाढ़ी मलाईदार दही जमा सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ही सिंपल सी ट्रिक फॉलो करनी है, दही बिल्कुल थक्केदार और मलाईदार सी बनती है।

10 मिनट में गाढ़ी थक्केदार दही जमाने का तरीका स्टेप 1: दूध को चलाते हुए उबाल लें दही जमाने से पहले दूध को उबालना सबसे जरूरी होता है। यहां ध्यान रखें कि आपको दूध को लगातार चलाते हुए उबालना है। ऐसा करने से दूध में मलाई नहीं जमती। मलाई ना जमे ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ऊपर मलाई जमने से नीचे का दूध पतला हो जाता है। दूध में एक उबाल आ जाए तो उसके बाद 3-4 मिनट के लिए और इसे लो फ्लेम पर उबाल लें। ताकि दूध थोड़ा गाढ़ा हो जाए। दूध गाढ़ा होगा तो दही भी गाढ़ी जमती है।

काम की टिप: दही जमाने के लिए कभी भी टोंड दूध का इस्तेमाल ना करें। इसमें क्रीम बिल्कुल नहीं होता, जिससे दही भी पानी जैसी जमती है। फुल क्रीम या गाय के दूध की दही काफी बढ़िया बनकर तैयार होती है।

स्टेप 2: दूध को हल्का गुनगुना होने दें दूध अच्छी तरह उबल जाए तो उसे हल्का गुनगुना होने के लिए रख दें। इस दौरान भी आपको एक कलछी या चम्मच की मदद से दूध को लगातार चलाते रहना है, ताकि इसपर मलाई ना जमे। दूध को बहुत ठंडा नहीं करना है। उसमें उंगली डालकर चेक करें, अगर आपकी उंगली गर्माहट को आराम से सहन कर पा रही है तो दूध जामन लगाने के लिए तैयार है।

स्टेप 3: दूध में इस तरह लगाएं जामन जामन लगाने के लिए हमेशा गाढ़ी दही का इस्तेमाल करें। दही को पहले ही दस मिनट के लिए किसी छलनी में रखकर छोड़ दें, उसका सारा पानी निकल जाएगा। अब एक व्हिस्कर की मदद से गाढ़ी दही को अच्छी तरह फेंट लें, ये बहुत जरूरी स्टेप है ताकि दही दूध में पूरी तरह मिल जाए। अब इसमें दो चम्मच दूध डालें और दोबारा अच्छी तरह फेंट लें। इस घोल को सारे दूध में डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें। जामन लगाने के बाद दूध को फेंटना या चलाना बहुत जरूरी है।

स्टेप 4: इस ट्रिक से 10 मिनट में जमेगी दही अब जामन लगे दूध को किसी भी बर्तन में करें। उसमें एक सूखी साबुत लाल मिर्च डंठल सहित डाल दें। ऊपर से एल्यूमिनियम फॉइल से बर्तन के मुंह को अच्छी तरह कवर कर दें, ताकि बाहर ही हवा अंदर ना जाए और अंदर की हवा बाहर ना जाए। इसके बाद एक बड़े बर्तन में थोड़ा सा पानी गर्म कर लें और उसमें एक स्टैंड का उल्टी कटोरी रख दें। पानी गर्म हो जाए तो स्टैंड पर दही का बर्तन रखें। ऊपर से ढक्कन लगाकर कवर कर दें और 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर भाप लगने दें। 10-12 मिनट में ही आप देखेंगे कि दही एकदम अच्छी तरह जमकर तैयार है।

स्वाद की टिप: इस ट्रिक से दस मिनट में दही बिल्कुल परफेक्ट जम जाती है, लेकिन आप कुछ देर के लिए इसे फ्रिज में सेट होने के लिए भी रख सकते हैं। इससे दही और भी टेस्टी और गाढ़ी लगती है।