हर बार बनेगा क्रिस्पी और टेस्टी चीला, बस रखें इन 5 बातों का ध्यान!

ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का-फुल्का और हेल्दी खाना हो, तो चीला से बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं। बेसन हो या सूजी का चीला ये खाने में बहुत टेस्टी लगते है। ढेर सारी सब्जियों को मिलाकर आप एक फिलिंग चीला बनाकर तैयार कर सकते हैं, इससे पेट भी भर जाता है और टेस्ट से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ता। हालांकि कई बार चीला बनाना थोड़ा ट्रिकी होता है। कभी ये बनते-बनते टूट जाता है, तो कभी काफी मोटा बनता है। अगर आप भी चीला बनाते हुए ऐसी परेशानियां फेस करती हैं, तो कुछ छोटी छोटी टिप्स ध्यान में रखना जरूरी है। आइए जानते हैं।

चीला हर बार बनेगा शानदार 1) चीला का घोल न तो बहुत पतला होना चाहिए और न ही बहुत गाढ़ा। पतले घोल के कारण चीला टूट सकता है, वहीं गाढ़ा घोल तवे पर फैलेगा ही नहीं। सूजी का इस्तेमाल कर रही हैं तो उसे भिगोने के बाद 15–20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि वो फूल जाए। बेसन के मामले में ध्यान रखें कि गांठ न बने।

2) सूजी का इस्तेमाल करें या बेसन का, घोल को अच्छे से फेंटना जरूरी है। इससे जब आप घोल तवा पर डालेंगी, तो वह अच्छे से फैलेगा और चीला क्रिस्पी बनेगा। फेंटने से बेसन और सूजी में लचीलापन आता है, जिससे चीला टूटता नहीं है।

3) कई बार चीला इसलिए भी टूटता है क्योंकि तवा ठीक से गर्म नहीं होता या बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। चीला बनाने के लिए नॉनस्टिक पैन या लोहे के तवे को मीडियम आंच पर गर्म करें। जब तवा हल्का गर्म हो जाए, तब थोड़ा तेल डालें और एक बार पोंछ लें। इसके बाद घोल डालकर चीला बनाएं।

4) मुलायम और क्रिस्पी चीला बनाने के लिए घोल में थोड़ा-सा दही या एक चुटकी बेकिंग सोडा मिलाएं। इसके अलावा हरी मिर्च, प्याज, टमाटर, धनिया जैसी सब्जियों को बारीक काटकर डालने से स्वाद भी बढ़ता है और टेक्सचर भी अच्छा बनता है।