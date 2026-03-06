हफ्तेभर की मलाई से निकालें सफेद मक्खन और देसी घी, सिर्फ 5 मिनट का है पूरा प्रॉसेस!
घी निकालना थोड़ा सा झंझट भरा काम जरूर होता है। लेकिन क्या हो अगर ये प्रॉसेस सिर्फ 5 मिनट का हो जाए? इंस्टाग्राम पर कुसुम भट्ट ने घी बनाने का ऐसा ही तरीका शेयर किया है, जिससे आप महज पांच मिनट में घर का शुद्ध, खुशबूदार घी बनाकर तैयार कर सकती हैं।
देसी घी हमारी रसोई का अहम हिस्सा है। फिर चाहे दाल-सब्जी में तड़का लगाना हो या रोटियों पर चुपड़ना हो, घी कंज्यूम करने के सभी के अलग-अलग तरीके हैं। खैर, आजकल बाजार में इतना मिलावटी घी आने लगा है कि ज्यादातर गृहणियां इसे घर में ही बनाना प्रिफर करती हैं। रोज का जो दूध आता है उसकी मलाई इक्कठा कर लो और हफ्तेभर में घी निकाल लो, काफी सारा प्योर घी निकल जाता है। हालांकि घी निकालना थोड़ा सा झंझट भरा काम जरूर होता है। मलाई को फेंटना फिर काफी देर तक गैस पर पकाना, छानना काफी टाइम ले लेता है। लेकिन क्या हो अगर ये प्रॉसेस सिर्फ 5 मिनट का हो जाए? जी हाँ, इंस्टाग्राम पर कुसुम भट्ट ने घी बनाने का ऐसा ही तरीका शेयर किया है, जिससे आप महज पांच मिनट में घर का शुद्ध, खुशबूदार घी बनाकर तैयार कर सकती हैं।
हफ्तेभर की मलाई इकठ्ठा करें
रोज दूध उबालें तो हफ्तेभर की मलाई एक डिब्बे में इक्कठी करती रहें। मलाई को फ्रिजर में रखें ताकि मलाई खराब ना हो। जब घी निकालना हो तो एक रात पहले थोड़ी सी दही (जामन) डालकर मलाई को जमा दें। फिर अगले दिन 4-5 घंटे पहले इसे बाहर निकाल कर रख दें, ताकि जमी हुई मलाई पिघल जाए।
हाथ से खूब देर फेंटे मलाई
अब मलाई को किसी बड़े बर्तन में करें और अपने हाथ की मदद से फेंटना शुरू करें। अच्छी तरह फेंटे ताकि गुठलियां ना रहें। लगभग 3 से 4 मिनट फेंटना काफी रहेगा। ध्यान रहे जितनी अच्छी तरह मलाई को फेंटेंगी उतना ही अच्छा घी बनकर तैयार हो जाएगा।
दो बार पानी से धो लें बटर, ताकि ना रहे स्मेल
मलाई को अच्छे से फेंटने के बाद नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लें। इसमें पानी डालें फिर हाथों से रगड़ते हुए अच्छी तरह धोएं। लगभग दो बार आपको मक्खन को धोना है और निचोड़कर सारा पानी बाहर निकाल लेना है। इस पानी में आप थोड़ा सा काला नमक डालकर पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं।
कढ़ाही में बनाएं देसी घी
अब मक्खन को अच्छी तरह निचोड़कर कढ़ाही में डालें और पका लें। लगभग ढाई से तीन मिनट पकाने पर घी निकलना शुरू हो जाएगा। घी बन गया है या नहीं, इसे चेक करने के लिए पानी के छींटे मार कर देखें। इसमें से तेज आवाज आने लगे तो समझ जाएं घी बनकर तैयार हो चुका है।
छानकर स्टोर कर लें
अब जैसे ही घी थोड़ा ठंडा हो जाए इसे छानकर किसी डिब्बे में स्टोर कर लें। इस तरीके से घी निकालने का ये फायदा है कि इसमें खुरचन काफी कम बचती है। जितनी मलाई आप इस्तेमाल करेंगी, उसका लगभग सारा सा सारा घी निकल जाएगा।
