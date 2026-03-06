Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

हफ्तेभर की मलाई से निकालें सफेद मक्खन और देसी घी, सिर्फ 5 मिनट का है पूरा प्रॉसेस!

Mar 06, 2026 02:55 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

घी निकालना थोड़ा सा झंझट भरा काम जरूर होता है। लेकिन क्या हो अगर ये प्रॉसेस सिर्फ 5 मिनट का हो जाए? इंस्टाग्राम पर कुसुम भट्ट ने घी बनाने का ऐसा ही तरीका शेयर किया है, जिससे आप महज पांच मिनट में घर का शुद्ध, खुशबूदार घी बनाकर तैयार कर सकती हैं।

हफ्तेभर की मलाई से निकालें सफेद मक्खन और देसी घी, सिर्फ 5 मिनट का है पूरा प्रॉसेस!

देसी घी हमारी रसोई का अहम हिस्सा है। फिर चाहे दाल-सब्जी में तड़का लगाना हो या रोटियों पर चुपड़ना हो, घी कंज्यूम करने के सभी के अलग-अलग तरीके हैं। खैर, आजकल बाजार में इतना मिलावटी घी आने लगा है कि ज्यादातर गृहणियां इसे घर में ही बनाना प्रिफर करती हैं। रोज का जो दूध आता है उसकी मलाई इक्कठा कर लो और हफ्तेभर में घी निकाल लो, काफी सारा प्योर घी निकल जाता है। हालांकि घी निकालना थोड़ा सा झंझट भरा काम जरूर होता है। मलाई को फेंटना फिर काफी देर तक गैस पर पकाना, छानना काफी टाइम ले लेता है। लेकिन क्या हो अगर ये प्रॉसेस सिर्फ 5 मिनट का हो जाए? जी हाँ, इंस्टाग्राम पर कुसुम भट्ट ने घी बनाने का ऐसा ही तरीका शेयर किया है, जिससे आप महज पांच मिनट में घर का शुद्ध, खुशबूदार घी बनाकर तैयार कर सकती हैं।

हफ्तेभर की मलाई इकठ्ठा करें

रोज दूध उबालें तो हफ्तेभर की मलाई एक डिब्बे में इक्कठी करती रहें। मलाई को फ्रिजर में रखें ताकि मलाई खराब ना हो। जब घी निकालना हो तो एक रात पहले थोड़ी सी दही (जामन) डालकर मलाई को जमा दें। फिर अगले दिन 4-5 घंटे पहले इसे बाहर निकाल कर रख दें, ताकि जमी हुई मलाई पिघल जाए।

ये भी पढ़ें:बेसन का चीला कुरकुरा नहीं बनता? घोल में मिला दें ये 1 चीज, शादियों जैसा बनेगा!

हाथ से खूब देर फेंटे मलाई

अब मलाई को किसी बड़े बर्तन में करें और अपने हाथ की मदद से फेंटना शुरू करें। अच्छी तरह फेंटे ताकि गुठलियां ना रहें। लगभग 3 से 4 मिनट फेंटना काफी रहेगा। ध्यान रहे जितनी अच्छी तरह मलाई को फेंटेंगी उतना ही अच्छा घी बनकर तैयार हो जाएगा।

दो बार पानी से धो लें बटर, ताकि ना रहे स्मेल

मलाई को अच्छे से फेंटने के बाद नॉर्मल पानी से इसे वॉश कर लें। इसमें पानी डालें फिर हाथों से रगड़ते हुए अच्छी तरह धोएं। लगभग दो बार आपको मक्खन को धोना है और निचोड़कर सारा पानी बाहर निकाल लेना है। इस पानी में आप थोड़ा सा काला नमक डालकर पीने के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हैं।

ये भी पढ़ें:होली पर बना रहीं पकौड़े तो शेफ पंकज की 8 टिप्स जान लें, हलवाइयों जैसे बनेंगे

कढ़ाही में बनाएं देसी घी

अब मक्खन को अच्छी तरह निचोड़कर कढ़ाही में डालें और पका लें। लगभग ढाई से तीन मिनट पकाने पर घी निकलना शुरू हो जाएगा। घी बन गया है या नहीं, इसे चेक करने के लिए पानी के छींटे मार कर देखें। इसमें से तेज आवाज आने लगे तो समझ जाएं घी बनकर तैयार हो चुका है।

छानकर स्टोर कर लें

अब जैसे ही घी थोड़ा ठंडा हो जाए इसे छानकर किसी डिब्बे में स्टोर कर लें। इस तरीके से घी निकालने का ये फायदा है कि इसमें खुरचन काफी कम बचती है। जितनी मलाई आप इस्तेमाल करेंगी, उसका लगभग सारा सा सारा घी निकल जाएगा।

ये भी पढ़ें:दाल के तड़के में बेसन क्यों डालते हैं कुछ लोग? फायदे जानकर आप भी ट्राई करेंगी!
Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

परिचय एवं प्रोफेशनल पहचान
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
फैशन और एथनिक स्टाइलिंग
ट्रैवल और सीजनल डेस्टिनेशन

और पढ़ें
Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।