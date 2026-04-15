सिर्फ 50 रुपये में घर पर बनाएं शुद्ध मूंगफली का तेल! गर्म पानी की ये टेक्निक पहले नहीं देखी होगी आपने

हेल्दी ऑप्शन को देखते हुए अब लोग मूंगफली का तेल खाने लगे हैं, इसमें प्रोटीन ज्यादा होता है और फैट कम। बाजार में मिलने वाला तेल नकली हो सकता है, जिसे खाना सेहत पर भारी पड़ सकता है। इसलिए हम आपके लिए मूंगफली का तेल बनाने का तरीका लेकर आए हैं।

बाजार में हर चीज मिलावटी आने लगी है, फिर चाहे वह कोई मसाला हो या फिर तेल। सरसों से लेकर मूंगफली का तेल या घी सभी की शुद्धता पर कई बार सवाल उठ चुके हैं। ऐसे में लोग समझ नहीं पाते क्या सही है और क्या गलत और क्या खाएं? फिटनेस को देखते हुए लोगों ने तेल-घी खाना लगभग कम कर दिया है। जो लोग तेल खाते भी हैं, वह ऐसे चुनते हैं जिसमें लो फैट हो और कम नुकसानदायक हो। इस लिस्ट में मूंगफली का तेल भी शुमार है। मूंगफली का तेल सेहत के लिए फायदेमंद होता है, इसमें प्रोटीन पाया जाता है और कम कैलोरी होती है। मूंगफली का तेल खाने में काफी हल्का भी होता है, जिससे आप इसमें पूड़ी-पराठा कुछ भी बनाएंगे तो वह चिपकेगा या ज्यादा ऑयली नहीं लगेगा। अब सवाल ये है कि क्या बाजार वाला मूंगफली का तेल खाएं लेकिन वह मिलावटी हो सकता है और महंगा भी मिलता है। आपकी इस मुश्किल को आसान करने के लिए शेफ पंकज भदौरिया ने मूंगफली का तेल बनाने का आसान हैक शेयर कर दिया है।

मूंगफली का तेल बनाने का आसान तरीका पंकज भदौरिया का कहना है कि मिलावटी और महंगे तेल को खाने के बजाय आप घर का बना शुद्ध तेल खाएं। इसे बनाने में सिर्फ आधे घंटे का समय लगेगा और ये काफी फायदेमंद होगा। बस आपको 50 रुपये की मूंगफली बाजार से खरीदनी है और उससे शीशी भरकर तेल तैयार करना है। चलिए बताते हैं कैसे बनाएं तेल-

मूंगफली सही चुनें सबसे पहला स्टेप होगा कि आपको मूंगफली कैसी चुननी है। मूंगफली सही होनी चाहिए, वरना तेल में अजीब महक के साथ कड़वाहट आ जाएगी। मूंगफली का छिलका हल्का गुलाबी रंग का हो और छिलका बिल्कुल चिपका होना चाहिए, उसे ही खरीदें। छिलका निकल रहा हो, महक अजीब सी हो तो ना खरीदें। वह मूंगफली पुरानी हो सकती है, जिससे कड़वापन आएगा।

रोस्ट कर लें अब मूंगफली को कढ़ाही में घी डालकर अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से मूंगफली तैलीय हो जाती है और इसका छिलका हट जाएगा। अब मूंगफली को थोड़ा ठंडा करें और फिर एक कपड़े में लपेटकर थोड़ा रगड़ें। इस ट्रिक से आप इसका छिलका आसानी से हटा सकती है। फिर थाली में रखकर फटकने से छिलका बाहर हो जाएगा। जब छिलका पूरी तरह से हटा जाए, तब इसे मिक्सर में डालकर पीस लें। मूंगफली पीसने पर दिखेगा कि ये ऑयली हो रही है।

पानी वाली टेक्निक पूरी मूंगफली पीस लें, तब इसे एक थाली में रखें। पानी गर्म करें और 1 चम्मच पेस्ट में डालकर आटे की तरह गूंथ लें। मूंगफली के पेस्ट को अच्छे से गूंथ लेना है, जितनी ताकत लगेगी उतना ही तेल निकलेगा। गर्म पानी 1-1 चम्मच करके अंदाजे से डाल सकते हैं। फिर इस आटे को निचोड़ते हुए तेल निकालें, इसके बाद कॉटन के कपड़े में मूंगफली के आटे को रखकर निचोड़ें। तेल को साफ बर्तन में छन्नी से छा लेंगे, तो सभी डस्ट पार्टिकल हट जाएंगे। इस तरह से आपका मूंगफली का तेल निकल आएगा। इसे साफ शीशी में भरकर रखें। ये 2-3 महीनों तक चलेगा और इससे पूड़ी, पराठा, सब्जी सब बनाएं।