सिर्फ ₹10 में बिना दूध के बनाएं 45 ग्राम प्रोटीन वाली दही, मार्केट जैसी गाढ़ी-थक्केदार जमेगी!

Protein Rich Dahi without Milk: दही खाना हर किसी को पसंद होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसे बिना दूध के भी बनाया जा सकता है? ये वीगन दही ना सिर्फ स्वाद में अच्छी है बल्कि प्रोटीन से भी भरपूर है।

दही खाना लगभग सभी को पसंद होता है। खासकर गर्मियों में तो रोटी-सब्जी के साथ एक कटोरी दही ज्यादातर लोगों की डाइट का हिस्सा होती है। ये एक अच्छा प्रोटीन का सोर्स है। वेजिटेरियन लोगों के लिए खासतौर से सस्ते और अच्छे प्रोटीन सोर्स में दही भी शामिल है। हालांकि क्या आपने कभी सोचा है कि दही को बिना दूध के भी बनाया जा सकता है? बिना दूध वाली ये दही उन लोगों के लिए फायदेमंद है, जिन्हें डेयरी प्रोडक्ट्स सूट नहीं होते या वो किसी वजह से उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं। मुश्किल से 10 रुपए में बनने वाली ये दही आपको 45 ग्राम के लगभग प्रोटीन देती है और खाने में बिल्कुल दूध वाली दही जैसी ही गाढ़ी और स्वादिष्ट होती है। एक बार ये वाली प्रोटीन रिच दही खा लेंगे तो फिर दूध वाली दही खाना भूल जाएंगे। चलिए फटाफट से जानते हैं इसे बनाना कैसे है।

बिना दूध के इस चीज से बनाएं दही अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट्स सूट नहीं होते हैं या फिर आप उन्हें अवॉइड करना चाहते हैं, तो ये वीगन दही बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको सोयाबीन की जरूरत होगी, जो आराम से किसी भी किराना की दुकान पर आपको मिल जाएगी। ये प्रोटीन से भरपूर होती है, इसलिए इस दही की एक सर्विंग में अच्छा-खासा प्रोटीन मिल जाता है। आइए अब स्टेप बाय स्टेप जान लेते हैं कि इसे बनाना कैसे है।

सबसे पहले भिगोकर रखें सोयाबीन सोयाबीन की दही बनाने के लिए सबसे पहले अच्छी क्वालिटी की सोयाबान लें, फिर इसे अच्छे से वॉश करें और भिगोकर रख दें। एक बार में अगर आप लगभग 125 ग्राम सोयाबीन ले रहे हैं, तो लगभग 10 रूपए में आराम से ढेर सारी दही बनकर तैयार हो जाएगी। इसे आपको कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए भिगोकर छोड़ देना है।

सोयाबीन का छिलका उतार कर पेस्ट बनाएं भिगोकर रखने के बाद सोयाबीन को हाथों से अच्छी तरह मसलते हुए उसका छिलका पूरी तरह हटा दें। फिर इसे दो से तीन बार पानी में अच्छी तरह वॉश कर लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा छिलका अलग हो जाए। अब सोयाबीन को एक मिक्सर में डालें और थोड़े से पानी के साथ पीसकर एक पतला सा पेस्ट तैयार कर लें।

कपड़े से छानकर बनाएं सोयाबीन का दूध अब एक बर्तन पर पतला कपड़ा लगा लें और उसमें ये सोयाबीन का पेस्ट डालें। इसमें आपको लगभग 1 लीटर पानी मिलाना है और कपड़े को निचोड़ते हुए सारा लिक्विड बर्तन में इकठ्ठा कर लेना है। इससे सोयाबीन का दूध बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी मात्रा भी एक लीटर के आसपास रहेगी।

इस तरह लगाएं दही का जामन सोयाबीन के दूध को लो टू मीडियम फ्लेम पर 3-4 मिनट के लिए उबालें। अगर आपको इसमें इलायची का फ्लेवर चाहिए तो थोड़ा सा इलायची पाउडर एड कर सकते हैं। इसके बाद गैस की फ्लेम बंद करें और दूध को हल्का गुनगुना होने दें। जब दूध थोड़ा ही गर्म रहे तो उसमें आप दही का जामन लगा सकते हैं। पहली बार में अगर आपके पास सोयाबीन का जामन नहीं है, तो नॉर्मल दही डालकर जमने के लिए छोड़ सकते हैं। लगभग 6-8 घंटे के लिए इसे सेट होने दें, गाढ़ी सी सोयाबीन की दही जमकर तैयार है।