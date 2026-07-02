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मैदा नहीं! सूजी से बनाएं खस्ता और हेल्दी मठरी, हलवाई से जानें मोयन का सही नाप!

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Suji Mathri: चाय के साथ मठरी खाने के शौकीन हैं, तो मैदा की जगह ये सूजी से बनी मठरी ट्राई करें। सही तरह से आटा लगाएंगे तो एकदम हलवाई जैसी खस्ता, कुरकुरी सूजी की मठरी बनाकर तैयार होंगी।

मैदा नहीं! सूजी से बनाएं खस्ता और हेल्दी मठरी, हलवाई से जानें मोयन का सही नाप!

चाय के साथ खस्ता और कुरकुरी सी मठरी खा कर मजा ही आ जाता है। आमतौर पर मठरी मैदा से बनती है, जो खाने में भले ही टेस्टी लगे लेकिन हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होती। ऐसे में कई लोग मठरी खाना ही अवॉइड करते हैं या गेहूं के आटे से बना लेते हैं। आटे की मठरी हेल्दी तो होती है, लेकिन कई लोगों को उसका टेस्ट और टेक्चर पसंद नहीं आता है। ऐसे में सूजी की मठरी एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। ये मैदा की मठरी से भी ज्यादा खस्ता और कुरकुरी बनती है, साथ ही इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। हालांकि अगर आप ठीक से इसका डो तैयार ना करें, तो कई बार ये तेल सोख लेती है या खस्ता नहीं बनती। आज हम आपको इसका आटा लगाने का सही माप और कुछ टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर के आप एकदम परफेक्ट सूजी मठरी बना सकते हैं।

कौन सी सूजी से बनती हैं खस्ता और कुरकुरी मठरी?

सबसे पहले तो मठरी के लिए सही सूजी चुनना जरूरी है। आमतौर पर मठरी के लिए बारीक वाली सूजी बेस्ट रहती है। अगर आपके पास दरदरी सूजी है तो उसे एक बार मिक्सर में चला सकते हैं। वरना मठरी में सूजी के साथ थोड़ी सी मैदा मिलाकर भी काम चलाया जा सकता है। अगर ढाई कप के करीब मोटी वाली सूजी ले रहे हैं, तो उसमें लगभग 1 कप मैदा मिला दें; मठरी बिल्कुल खस्ता बनकर तैयार होंगी।

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सूजी में कितना और कौन सा मोयन मिलाएं?

मठरी को खस्ता बनाने के लिए सूजी में मोयन मिलाना बहुत जरूरी है। आप घी ये तेल किसी को भी मोयन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे जरूरी होती है इसकी मात्रा। अगर मोयन कम या ज्यादा लग जाए, तो मठरी ठीक से नहीं बन पाती हैं। इसके लिए मात्रा नोट कर लें। अगर आप ढाई कप सूजी ले रहे हैं, तो इसमें लगभग आधा कप तेल या घी का मोयन लगाएं। ये मात्रा हर बार ठीक बैठती है।

Suji Mathri Recipe
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सूजी में ये चीजें मिलाने से बढ़ जाएगा स्वाद

मोयन मिलाने के बाद आप कुछ और चीजें भी सूजी में एड कर सकते हैं। इससे मठरी का टेस्ट और भी अच्छा आता है। सबसे पहले तो स्वादानुसार नमक मिलाएं, साथ में हाथ से मसलकर जरा सा अजवाइन भी डाल दें। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप हरी मिर्च को बारीक काटकर या फिर चिली फ्लेक्स एड कर सकते हैं। साथ में साबुत जीरा भी जरूर मिलाएं। अब सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लें

हल्के गुनगुने पानी से लगाएं मठरी का आटा

सूजी में मोयन और बाकी चीजें मिलाने के बाद बारी आती है डो लगाने की। इसके लिए आपको हल्के गर्म पानी का इस्तेमाल करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटा गूंथ लें। ध्यान रहे सूजी की मठरी के लिए आटा सॉफ्ट ही गूंथा जाता है, क्योंकि सूजी फूलती है। इसलिए थोड़ा नर्म आटा लगाएं और इसे ढककर करीब 20 मिनट के लिए रख दें। सूजी फूल जाएगी और मठरी का आटा भी सख्त हो जाएगा। इसे हाथ से अच्छी तरह एक-दो बार गूंथ लें। अब आप इसकी मठरी बनाकर तैयार कर सकते हैं।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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