बिना मशीन, बिना मक्खन! इस 1 ट्रिक से निकालें ढेर सारा देसी घी, साथ में पनीर भी मिलेगा

देसी घी निकालने के कई तरीके आपने देखे होंगे, लेकिन ये वाला वाकई सबसे आसान है। इसके लिए आपको मलाई से मक्खन बनाने की भी जरूरत नहीं है। बस 1 ट्रिक से देसी घी निकल जाएगा, साथ में पनीर भी बना लेंगे।

घी का इस्तेमाल भारतीय खानपान में खूब होता है। मार्केट में आपको तरह-तरह के ब्रांड का घी मिल जाएगा, लेकिन इनकी शुद्धता की कोई गारंटी नहीं होती। इसलिए घर पर बना घी ही सबसे बेस्ट माना जाता है। कई गृहणियां रोज के दूध से थोड़ी-थोड़ी मलाई इकट्ठा कर के घी बनाती हैं। हालांकि इसमें बहुत टाइम लग जाता है। पहले मलाई को काफी देर तक मथकर मक्खन निकालो, फिर कहीं जा कर घी बनता है। इसमें कई बार छोटी छोटी गलतियों की वजह से घी की मात्रा भी कम रह जाती है। वहीं कई बार घी खराब भी होने का डर रहता है। आज हम आपके साथ ऐसा तरीका शेयर कर रहे हैं, जिसकी मदद से आप कम समय में और बिना ज्यादा मेहनत के घी बना सकती हैं। साथ ही पनीर भी अच्छी मात्रा में मिल जाएगा।

बिना मक्खन निकाले, इस ट्रिक से बनाएं देसी घी स्टेप 1: सबसे पहले मलाई को पका लें घी बनाने के लिए सबसे पहली हफ्तेभर की मलाई को एक मोटे तले की कड़ाही में डालें। ध्यान रहे जब भी आप घी बनाने वाली हों, तो मलाई को कुछ घंटों पहले ही फ्रीजर से निकालकर बाहर रख दें। ताकि मलाई जमी हुई ना रहे, इससे मलाई को पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब कड़ाही में थोड़ा सा पानी डालें और अच्छे से मलाई के साथ मिक्स करें। अब लो टू मीडियम फ्लेम पर मलाई को चलाते हुए पकाने रख दें और या। तक पकाएं जबतक मलाई बिल्कुल दूध की तरह मेल्ट नहीं हो जाती।

स्टेप 2- मलाई के बर्तन में रखें पानी का गिलास जैसे ही मलाई पूरी तरह पिघल जाए, कड़ाही के बीचों-बीच एक गिलास में पानी भरकर रख दें। अब इसे आपको फ्रिज में रातभर के लिए रखकर छोड़ देना है। मलाई सुबह तक पूरी तरह जमकर टाइट हो जाएगी, फिर आपको गिलास को बाहर निकाल लेना है। गिलास निकालने पर इसकी जगह एक होल बन जाएगा, जिसमें थोड़ा सा ठंडा पानी डालकर सारे पानी को किसी दूसरे बर्तन में निकाल लें। इसकी तरह एक और बार इसमें पानी डालें और बाहर निकाल लें।

काम की टिप- ये बाहर निकला हुआ पानी बेकार समझकर फेंके ना। आप इसमें नमक डालकर पी सकते हैं या कढ़ी बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं।

स्टेप 3- मलाई को पकाने रखें अब कड़ाही में मलाई को पकाने के लिए रखें। अगर आपको घी के साथ-साथ पनीर भी बनाना है, तो इसे ज्यादा ना पकाएं। थोड़ी देर में ही जब पूरी मलाई पिघल जाएगी और इसमें हल्का सा पीलापन दिखना शुरू हो जाए, तो गैस बंद करें और इसे छानकर पनीर अलग कर लें। इस पनीर को अच्छे से धो कर किसी कपड़े में बांधकर वजन के नीचे रख दें।

घी बनाने के लिए दोबारा पकाएं पनीर निकालने के बाद बची हुई मलाई को दोबारा पकने के लिए रखें। इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर पकाएं। कुछ देर में जब घी बनता हुए दिख जाए और नीचे ठोस अवशेष बैठ जाएं, जब गैस की फ्लेम को बंद कर दें। इसे ठंडा होने दें, फिर छानकर किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर कर के रख दें।