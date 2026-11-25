बिना 1 बूंद तेल के बनाएं फूली-फूली पूड़ियां, हार्ट स्पेशलिस्ट ने बताया कमाल का तरीका
बिना तेल के पूड़ी, सुनने में अजीब लगता है। लेकिन इस ट्रिक के साथ आप सच में बिना एक बूंद ऑयल के पूड़ी बना सकते हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉ बिमल ने जीरो ऑयल पूड़ी बनाने का ये तरीका शेयर किया है, जो एक बार तो ट्राई करना बनता है।
गरमा-गरम पूड़ी खाना हर किसी को पसंद होता है। खासकर छोले और सूखी सब्जी के साथ तो पूड़ी का कॉम्बिनेशन लाजबाब लगता है। लेकिन पूड़ी जितनी स्वादिष्ट होती है, उतनी ही अनहेल्दी भी। सिर्फ एक पूड़ी में ही इतना तेल होता है कि दूसरी खाने से पहले सोचना पड़ता है। खासकर अगर आप हार्ट के मरीज हैं, तब तो पूड़ी खाना आपको पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। लेकिन अब क्या करें, कभी-कभार तो गरमा-गरम पूड़ी खाने का दिल करने ही लगता है। ऐसे में टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि बिना तेल के भी आप पूड़ी बना सकते हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट डॉ बिमल ने जीरो ऑयल में पूड़ी बनाने का तरीका शेयर किया है। इस तरीके से पूड़ी एकदम फूली-फूली बनकर तैयार होती हैं। चूंकि तेल का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए आप जी भरके इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे बनाएं।
बिना तेल के पूड़ी बनाने के लिए सामग्री
- गेहूं का आटा (1 कटोरी)
- नमक (आधा चम्मच)
- पानी (गूंथने के लिए)
बिना तेल के पूड़ी बनाने का स्टेप बाय स्टेप तरीका
स्टेप 1- सबसे पहले आटा गूंथकर तैयार करें
सबसे पहले एक परात में गेहूं का आटा लें। इसमें स्वादानुसार नमक मिलाएं और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए थोड़ा सा सख्त आटा गूंथ लें। पूड़ी का आटा रोटी के आटे से थोड़ा सख्त ही रखा जाता है। अब आटे को एक गीले कपड़े से ढककर 10-15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख दें।
स्टेप 2- पूड़ी बेलकर तैयार करें
अब आटे की छोटी-छोटी लोइयां बनाकर तैयार करें। इन्हें बेलकर पूड़ी की शेप दें। ध्यान रखें कि पूड़ी बहुत ज्यादा पतली ना हों, वरना ये अच्छे से फूल नहीं पाएंगी। जितनी पूड़ी आपको बनानी हैं, उन्हें एक बार में बेलकर तैयार कर लें।
स्टेप 3- पानी में उबालकर निकालें कच्चापन
एक बड़े बर्तन या कड़ाही में पानी गर्म करें। जैसे ही पानी में उबाल आने लगे, उसमें पूड़ी डालें और 20 सेकंड के लिए रहने दें। इससे आटे का कच्चापन निकल जाएगा। ध्यान रहे एक बार में एक ही पूड़ी बर्तन में डालें, ताकी ये आपस में चिपके नहीं।
स्टेप 4- पूड़ी को माइक्रोवेव में पकाएं
अब पानी में उबली हुई पूड़ियों को माइक्रोवेव सेफ प्लेट में रखें। इन्हें माइक्रोवेव में 200°C टेंपरेचर पर तब तक पकाएं, जबतक ये फूलकर क्रिस्पी ना हो जाएं। बीच-बीच में चेक करते रहें, ताकि पूड़ियों जले नहीं और ज्यादा सख्त भी ना हों।
एयर फ्रायर भी इस्तेमाल कर सकते हैं
जीरो ऑयल पूड़ी बनाने के लिए आप माइक्रोवेव की जगह एयर फ्रायर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके लिए एयर फ्रायर को 180°C पर दस मिनट के लिए प्री हीट कर लें। अब इसमें पुड़ी डालें। लगभग 4-5 मिनट में आपकी पूड़ी बनकर तैयार हो जाएंगी।
क्या बिल्कुल नॉर्मल पूड़ी जैसा स्वाद आएगा?
बिना तेल वाली पूड़ी का टेक्चर नॉर्मल पूड़ी से थोड़ा अलग हो सकता है, इसलिए इनका टेस्ट भी अलग लग सकता है। हालांकि ये काफी क्रिस्पी बनकर तैयार होती हैं। बिना तेल के पूड़ी एंजॉय करना चाहते हैं, तो ये तरीका ट्राई करना बनता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
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अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
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अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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