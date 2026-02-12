महाशिवरात्रि 2026: भगवान शिव को प्रसन्न करना है तो इन 7 भोगों में से कोई एक बनाएं, देखें रेसिपी

संक्षेप: Mahashivratri 2026: महाशिवरात्रि पर भोलेबाबा को प्रसन्न करना है, तो जरूर इनमें से कोई भी भोग बनाकर अर्पित करें। यहां हम आपके लिए 8 तरह के प्रसाद और उन्हें बनाने का तरीका शेयर कर रहे हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार इनमें से कोई भी प्रसाद बना सकते हैं।

महाशिवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक त्योहारों में से एक है। इस साल ये त्योहार 15 फरवरी के दिन पूरे देशभर में मनाया जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस तिथि पर भगवान शिव ने निराकार से साकार रूप में अवतरण लिया था। कहते हैं भगवान शिव की कृपा पाने का ये सबसे अच्छा अवसर होता है। इसलिए भक्त इस दिन व्रत-उपवास करते हैं और भगवान का मनपसंद भोग भी तैयार करते हैं। भोग में आमतौर पर मीठी चीजें बनाई जाती हैं। यहां हम आपके लिए 8 तरह के प्रसाद और उन्हें बनाने का तरीका शेयर कर रहे हैं। आप अपनी श्रद्धा अनुसार इनमें से कोई भी प्रसाद बना सकते हैं। महाशिवरात्रि पर भोलेबाबा को प्रसन्न करना है, तो जरूर इनमें से कोई भी भोग बनाकर अर्पित करें।

महाशिवरात्रि पर चावल की खीर बनाएं

महाशिवरात्रि पर भोग के लिए आप चावल की खीर बना सकते हैं। मान्यताओं के अनुसार भोलेबाबा को खीर का प्रसाद बहुत ही प्रिय है और ये काफी शुभ भी माना जाता है। खीर बनाना भी आसान है। बस दूध में उबाल आने दें, फिर इसमें भिगोए हुए चावल डालकर गाढ़ा होने तक पका लें। रंगत के लिए केसर के धागे एड करें। इसके बाद चीनी मिलाएं और अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स एड करें। खुशबू के लिए इलायची पाउडर डालना ना भूलें।

पंचामृत का प्रसाद कैसे बनाएं?

महाशिवरात्रि पर पंचामृत का प्रसाद जरूर बनाना चाहिए। इसे बनाने के लिए दूध, दही, देसी घी, शहद और शक्कर को मिलाया जाता है। इनके अलावा आप इसमें गंगाजल, ड्राई फ्रूट्स, मक्खन, केसर भी मिला सकते हैं। इसे पहले भगवान शिव को अर्पित करें। मंदिर जा रहे हैं तो इसे जरूर ले कर जाएं, फिर घर के सभी सदस्यों में बांट दें।

पंजीरी का प्रसाद भी बना सकते हैं

महाशिवरात्रि पर कई घरों में पंजीरी का प्रसाद बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए देसी घी में बादाम, काजू, मखाने और खरबूजे के बीजों को क्रिस्पी होने तक भून लें। इन्हें बाहर निकालें, फिर पैन में थोड़ा सा देसी घी डालकर गेहूं का आटा भी सुनहरा होने तक भून लें। ड्राई फ्रूट्स को पीसकर पाउडर बना लें। भुने हुए आटे में ये पाउडर मिक्स करें और चीनी का पाउडर (बूरा) भी मिलाएं। पंजीरी का प्रसाद बनकर तैयार हो जाएगा।

मावे की बर्फी का भोग बना सकते हैं

महाशिवरात्रि भोग के लिए मावे की बर्फी बनाना भी शुभ होता है। हालांकि कोशिश करें कि बाजार वाले मावे की जगह घर पर ही शुद्ध मावा तैयार करें। मावे में चीनी का पाउडर और घी में भुने हुए ड्राई फ्रूट मिलाकर आप मावे की बर्फी का प्रसाद बना सकती हैं।

मखाने की खीर बनाने का परफेक्ट तरीका धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को सफेद चीजों का भोग लगाना काफी शुभ माना जाता है। ऐसे में मखाने की खीर एक परफेक्ट ऑप्शन है। बनाने के लिए थोड़े से देसी घी में मखाने रोस्ट कर लें। इसके बाद थोड़े से काजू-बादाम भी घी में भून लें। अब थोड़े से मखाने अलग निकाल कर रख लें। बाकी कुछ मखाने और काजू-बादाम पीसकर एक पाउडर सा तैयार कर लें। दूध में एक उबाल आ जाए तो उसमें ये पाउडर मिलाएं, रंगत के लिए केसर, खुशबू के लिए इलायची भी डालें। ऊपर से कुछ साबुत मखाने एड करें, कटे हुए बादाम काजू और पिस्ता डालकर खीर को सजा लें।

सूजी का हलवा बनाकर तैयार करें

सूजी के हलवे का भोग लगाना भी काफी शुभ होता है। बनाने के लिए देशी घी में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भूनकर रख लें। इसके बाद थोड़ा सा ज्यादा घी लें और उसमें सूजी को सुनहरा होने तक भून लें। हलवे के लिए अलग से चाशनी बनाएं। इसके लिए पानी में चीनी, केसर के धागे और इलायची पाउडर डालकर पका लें, जबतक चीनी अच्छे से पिघल न जाए। फिर इस चाशनी को हलवे में धीरे-धीरे एड करें। हलवे को थोड़ी देर पकाएं, ऊपर से ड्राई फ्रूट्स एड करें और एक चम्मच देसी भी डालें। हलवा तैयार है।

नारियल के लड्डू