दूध हो गया खत्म? नो टेंशन, तरबूज के बीज से बनाएं पनीर और मूंगफली से तैयार करें दही, जरूर ट्राई करें ये एक्सपेरिमेंट
दूध से बना दही और पनीर हम रोज ही खाते हैं लेकिन क्या आपने बिना दूध वाला पनीर-दही खाया है? आज हम आपको मूंगफली और तरबूज के बीज से पनीर-दही बनाने की आसान ट्रिक बताने जा रहे हैं।
आमतौर पर दूध में जामन डालकर हम दही जमा लेते हैं और दूध को ही फाड़कर पनीर तैयार कर लिया जाता है। यही तरीका बाजार में अपनाया जाता है और सालों से यही घर पर भी हम कर रहे हैं, लेकिन अगर घर पर दूध खत्म हो जाए तो? मान लीजिए कि कोई दूध बिल्कुल पसंद नहीं करता है, तो वह कैसे पनीर और दही खाएगा। उसके लिए बिना दूध वाली पनीर और दही की आसान रेसिपी हम लेकर आए हैं। सात्विक मूवमेंट नाम का यूट्यूब चैनल है, जिस पर बिना दूध वाली पनीर और दही को बनाने का सिंपल तरीका बताया गया है। खास बात ये है कि उन्होंने जब इस पनीर और दही का स्वाद लोगों को चखाया, तब लोग समझ ही नहीं पाए कि दूध वाला कौन सा है और बिना दूध वाला पनीर कौन सा है। अगर आप भी घर पर बिना दूध के पनीर-दही जमाकर खाना चाहता है, तो ये सिंपल एक्सपेरिमेंट एक बार करके जरूर देखें।
पनीर बनाने का तरीका क्या है?
बिना दूध के पनीर बनाने का तरीका हम आपको पहले बताते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होंगे तरबूज के छिले हुए बीज। बाजार में ये बीज आसानी से मिल जाएंगे और ज्यादा महंगे नहीं होते हैं। चलिए अब स्टेप बाय स्टेप तरीका बताते हैं
- 2 कप तरबूज के बीज पानी में भिगोकर 6 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। 6 घंटे के बाद इन बीजों को साफ पानी से धोकर मिक्सर में पीस लें। पहले 2 कप पानी डालकर एक बार पीस लें और मिक्सी बंद करें। फिर 2 कप पानी और डालें और दोबारा बीज को पीस लें।
- अब बड़ी छन्नी की मदद से बीज के पेस्ट को किसी भगोने में छान लें। इसका दूध अलग हो जाएगा और इसी से आपको पनीर बनाना है। पेस्ट के बचे हुए पल्प को आप आटे के साथ गूंथकर रोटी बना सकते हैं। अब छने हुए दूध को उबालने के लिए चढ़ाएं। इस दूध को फाड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये अपने आप ही फट जाता है। जब दूध फटने लगे तब आप उसमें स्वादानुसार नमक, जीरा पाउडर और कसूरी मेथी डालें। इसे तब तक उबालें, जब तक पानी अलग न हो जाए।
- फिर सूती कपड़ा लें, उसे छन्नी पर बिछाकर उबले हुए दूध को पलट दें। अब कपड़े की पोटली बनाकर निचोड़ लें, इसमें बचा हुआ दूध भी निकल जाएगा। अब इस पनीर को इसी कपड़े के साथ रखें और किसी भारी चीज से दबा दें। आधे-पौन घंटे के बाद आपका पनीर तैयार हो जाएगा। इसे टुकड़ों में काट लीजिए, बस पनीर की सब्जी बनाएं या फिर कच्चा खाएं। इसका स्वाद लगभग बाजार के दूध वाले पनीर जैसा ही होगा।
दही कैसे बनानी है?
दही बनाने के लिए आपको दूध या दही के तोड़ की जरूरत नहीं है, बस आपको मूंगफली चाहिए होगी। जी हां, कच्ची वाली मूंगफली, जो हल्के रंग में आती न कि डार्क छिलके वाली। साथ ही मूंगफली रोस्टेड नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल कच्ची हो। तो चलिए बताते हैं दही बनाने के सिंपल स्टेप्स-
- 1 कप मूंगफली के दानों को पानी में भिगोकर रख दीजिए, करीब 4 घंटों के लिए। अब इन भीगे हुए मूंगफली के दानों को मिक्सी में डाल दीजिए और 1 कप मूंगफली के साथ 3 कप पानी के साथ इसे पीसना है। लेकिन एक साथ पानी न डालें, पहले एक कप डालकर चलाएं, फिर दूसरा और तीसरा कप पानी डालकर पेस्ट तैयार करें।
- अब मूंगफली के पेस्ट को कॉटन के कपड़े में डालकर निचोड़ दें। इसमें से पूरा दूध एक भगोने में निकाल लें और इस दूध को गैस पर उबलने के लिए चढ़ा दें। उबालने के दौरान दूध को कलछी से चलाते रहना है। एक उबाल के बाद ही गैस बंद कर दें और हल्का गुनगुने होने तक रखें।
- फिर गुनगुने दूध को मिट्टी के बर्तन बाउल में रख दें और उसके ऊपर मिर्ची के करीब 6-7 डंठल को लगा दें। मिर्ची के डंठन में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, जो किसी भी चीज को खट्टा करके जमा सकते हैं। अब इस बाउल को कवर कर दें और हल्की गर्मी वाली जगह पर रख दें। जैसे किसी ओवन में रखें और दोबारा उसे करीब 8-9 घंटे तक हिलाकर न देखें। जैसे रात में रख रहे हैं, तो सुबह ही चेक करें। सुबह आपको दही जमी हुई मिलेगी और इसका स्वाद हल्का मूंगफली वाला ही आएगा। ऐसे आप हाई प्रोटीन दही बना सकते हैं। तो आप भी पनीर-दही बनाने वाले इस एक्सपेरिमेंट को एक बार जरूर ट्राई करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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