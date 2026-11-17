काम की बात: 30 दिन चलने वाला सिलेंडर 20 दिन में हो रहा खत्म? बर्नर की इस समस्या को न करें इग्नोर
अगर आपका गैस सिलेंडर पहले के मुकाबले जल्दी खत्म होने लगा है, तो इसकी एक वजह चूल्हे का गंदा या खराब बर्नर भी हो सकता है। जानिए इसकी पहचान कैसे करें और क्या सावधानी बरतें।
कई बार गैस का इस्तेमाल रोज जितना ही होता है, फिर भी सिलेंडर जल्दी खत्म होने लगता है। इसकी वजह सिर्फ ज्यादा खाना बनाना नहीं, बल्कि गैस चूल्हे का खराब बर्नर भी हो सकता है। अगर चूल्हे से नीली की जगह पीली या लाल आग निकल रही है या बर्तन नीचे से काले पड़ रहे हैं, तो बर्नर को जरूर चेक करें। इसके छेदों में गंदगी जमा होने से गैस ठीक से नहीं जलती। इससे गैस की खपत पर भी असर पड़ सकता है। आइए जानते हैं कि बर्नर की इस परेशानी को कैसे पहचानें और इससे बचने के लिए क्या करें।
30 दिन चलने वाला सिलेंडर 20 दिन में क्यों हो रहा खत्म?
बहराइच के रिपेयरिंग कारीगर जुनेद अहमद बताते हैं कि बर्नर में गंदगी जमा होने से गैस ठीक से नहीं जल पाती। कई बार खाना बनाते समय दूध, तेल या सब्जी का पानी उबलकर बर्नर पर गिर जाता है। धीरे-धीरे यह गंदगी बर्नर के छोटे-छोटे छेदों में जमने लगती है। इससे गैस का फ्लो प्रभावित होता है और आग का रंग भी बदल सकता है।
कारीगर के अनुसार, अगर बर्नर में खराबी है, तो सामान्य तौर पर 30 दिन चलने वाला सिलेंडर 20 से 22 दिन में भी खत्म हो सकता है। इसलिए सिलेंडर जल्दी खत्म होने पर सिर्फ अपनी कुकिंग को जिम्मेदार न मानें, चूल्हे की हालत भी जरूर देखें।
नीली की जगह पीली या लाल आग दिखे तो समझें कुछ गड़बड़ है!
- गैस चूल्हे से आमतौर पर नीली आग निकलती है। अगर खाना बनाते समय लपटें पीली या लाल दिखने लगें, तो बर्नर में गंदगी या गैस के सही तरीके से न जलने की समस्या हो सकती है। इसे इग्नोर करना ठीक नहीं है।
- आग का रंग बदलने के साथ अगर बर्तन के नीचे काली परत जमने लगे, तो भी ध्यान देने की जरूरत है। इसका मतलब हो सकता है कि गैस ठीक से नहीं जल रही।
बर्नर ही नहीं, नोजल में भी हो सकती है परेशानी
कई बार लोग बर्नर साफ कर लेते हैं, लेकिन फिर भी चूल्हे की आग ठीक नहीं होती। इसकी वजह गैस चूल्हे का नोजल या जेट भी हो सकता है। इसके सही से काम न करने पर आग ठीक से नहीं जलती।
बर्नर साफ करने के लिए तेजाब का इस्तेमाल न करें
बर्नर पर गंदगी जमने पर कई लोग उसे साफ करने के लिए तेजाब या दूसरे तेज केमिकल इस्तेमाल करने लगते हैं। लेकिन ऐसा करना चूल्हे को नुकसान पहुंचा सकता है। तेजाब से बर्नर की लेयर खराब हो सकती है और उसकी लाइफ भी कम हो सकती है।
गैस चूल्हा इस्तेमाल करते समय इन बातों का रखें ध्यान
- गैस जलाने में जल्दबाजी न करें: माचिस से चूल्हा जलाते समय पहले तीली जलाएं और फिर गैस चालू करें। गैस पहले खोलकर माचिस जलाने से गैस जमा हो सकती है और आग भड़कने का खतरा रहता है।
- रात में रेगुलेटर बंद करें: खाना बनाने के बाद और सोने से पहले गैस रेगुलेटर बंद कर दें।
- गैस की गंध आए तो: अगर गैस लीक होने की गंध आए, तो माचिस न जलाएं और बिजली के स्विच भी न छुएं। सुरक्षित तरीके से गैस सप्लाई बंद करें, दरवाजे-खिड़कियां खोलें और गैस एजेंसी या आपातकालीन सेवा से संपर्क करें।
नोट: गैस की लौ का रंग बदलना या बर्तन काले पड़ना सिर्फ सफाई की समस्या नहीं हो सकती। अगर बर्नर साफ करने के बाद भी परेशानी बनी रहती है, तो चूल्हे का इस्तेमाल रोककर मैकेनिक से जांच कराएं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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