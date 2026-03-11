LPG बुकिंग में बढ़ा इंतजार! इस आसान ट्रिक से पता करें सिलेंडर में कितनी गैस बची है
Viral LPG Cylinder Hack: अब LPG की बुकिंग का समय भी 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। ऐसे में अगर पहले ही पता लगाया जा सके कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है तो काफी समस्याओं से बचा जा सकता है।
पश्चिम एशिया, ईराक, अमरीका और इजरायल के बेच चल रहे युद्ध का असर अब आम लोगों के घरों पर भी देखने को मिल रहा है। युद्ध की वजह से LPG की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिस वजह से गैस सिलेंडर का दाम बढ़ गया है। इतना ही नहीं अब LPG की बुकिंग का समय भी 21 दिनों से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है। ऐसे में अगर पहले ही पता लगाया जा सके कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है तो काफी समस्याओं से बचा जा सकता है। कई बार हमें पता ही नहीं होता और गैस खत्म हो जाती है, जिस वजह से सारा काम रुक जाता है। ऐसे में अगर दूसरा सिलेंडर मौजूद ना हो, तब तो समस्या काफी बढ़ जाती है। इसलिए ये हैक आपके बड़े काम आने वाला है। बहुत ही सिंपल तरीका है और इससे बिल्कुल सही अंदाजा हो जाता है कि सिलेंडर में कितनी गैस बची है।
सिलेंडर में कितनी गैस बची है, इस हैक से पता करें
सिलेंडर में कितनी गैस बची है इसे चेक करने के लिए आमतौर पर लोग सिलेंडर को हाथ में उठाकर चेक करते हैं। हालांकि इससे उतना सही अंदाजा नहीं लग पाता कि गैस आखिर कितनी बची है। इसी से जुड़ा एक हैक इंस्टाग्राम पर दीप्ति कपूर ने शेयर किया है, जिससे आप ठीक-ठाक अंदाजा लगा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी उपकरण की जरूरत नहीं है, बस गर्म पानी की जरूरत पड़ेगी। आइए स्टेप बाय स्टेप जानते हैं कि आपको क्या करना है।
- सबसे पहले एक जग में गर्म पानी लें। पानी इतना गर्म तो होना ही चाहिए कि सिलेंडर की सतह पर इसके तापमान को महसूस किया जा सके। अब इस पानी को सिलेंडर पर ऊपर से नीचे की तरफ डालें ताकि सिलेंडर का एक हिस्सा पूरी तरह भीग जाए।
- इसके बाद आपको 5-10 सेकंड का इंतजार करना है ताकि पानी की गर्माहट को सिलेंडर पर महसूस किया जा सके।
- अब सिलेंडर को छू कर चेक करना है। जिस-जिस हिस्से में आपको सिलेंडर गर्म महसूस हो रहा है, वहां गैस मौजूद नहीं है। यानी सिलेंडर का वो हिस्सा खाली है। वहीं सिलेंडर का जो हिस्सा ठंडा महसूस हो रहा है, वहाँ LPG गैस मौजूद है। यानी आपका सिलेंडर उतना भरा हुआ है। इस सिंपल से हैक से आप एकदम सही अंदाजा लगा सकते हैं कि आपके सिलेंडर में आखिर कितनी गैस बची है।
ये हैक ट्राई करती हुए बरतें ये सावधानी
सिलेंडर में गैस चेक करने के लिए ये हैक ट्राई कर रही हैं तो थोड़ी सी सावधानियां जरूर बरतें। जैसे इस दौरान पानी बहुत ज्यादा उबलता हुआ इस्तेमाल ना करें, वरना हाथ जलने का खतरा हो सकता है। साथ ही पानी डालते हुए गैस स्टोव बंद होना चाहिए और आसपास आग नहीं होनी चाहिए।
