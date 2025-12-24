कुकर में गल जाती है शकरकंद तो तवे वाला ये वायरल हैक ट्राई करें, अंगीठी वाला स्वाद मिलेगा!

संक्षेप: Viral Sweet Potato Hack: कुकर में शकरकंद उबालने से उनमें पानी भर जाता है और वो काफी गल भी जाते हैं। ऐसे में आप ये वायरल तवे वाला हैक ट्राई कर के देख सकती हैं।

सर्दियों में एक सुपरफूड और आता है, जो सेहत के लिए फायदेमंद होता है और उसका स्वाद भी हर किसी को पसंद आता है। जी हां, हम शकरकंद की बात कर रहे हैं। इसका हल्का मीठा स्वाद स्वीट क्रेविंग को भी दूर करता है और इसमें ढेर सारा फाइबर और विटामिन होते हैं, जो पेट से ले कर आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छे होते हैं। शकरकंद को आमतौर पर आग में भूनकर खाया जाता है, लेकिन शहरों में तो ये पॉसिबल है नहीं इसलिए कुकर में उबालकर लोग इन्हें खाते हैं। उबालने से दिक्कत ये होती है कि इनमें पानी भर जाता है और वो रोस्टेड स्वाद भी नहीं आता। ऐसे में आप एक हैक ट्राई कर सकती हैं, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इससे शकरकंद में वही रोस्टेड फ्लेवर आएगा। आइए जानते हैं।

तवे वाला हैक ट्राई कर के देखें कुकर में शकरकंद उबालने से उनमें पानी भर जाता है और वो काफी गल भी जाते हैं। ऐसे में आप ये वायरल तवे वाला हैक ट्राई कर के देख सकती हैं। इसके लिए आपको नॉर्मल रोटियों वाला तवा ही लेना है। सबसे पहले तवे पर थोड़ा सा पानी डालकर उसे गर्म होने दें। जैसे ही पानी गर्म हो जाए, उसमें शकरकंद रख दें और ऊपर से किसी बर्तन से पूरी तरह कवर कर दें।

अब लगभग 10 मिनट के बाद इसे चाकू की मदद से चेक करें। अगर शकरकंद अंदर से थोड़े कच्चे रह जाएं, तो थोड़ा सा पानी डालकर दोबारा 5 मिनट के लिए और पका लें। इस तरीके से शकरकंद काफी अच्छी तरह उबल जाते हैं, उनमें पानी भी नहीं भरता। आप देखेंगी ये बिल्कुल आग ने भुने हुए लगते हैं, खाने में भी एकदम वही रोस्टेड स्वाद मिलता है।

कुकर में कैसे मिलेगा अंगीठी वाला स्वाद? अगर आप कुकर में ही अंगीठी वाला स्वाद चाहती हैं, तो बिना पानी वाला ये तरीका ट्राई कर सकती हैं। इसके लिए प्रेशर कुकर के तले पर अच्छी तरह देसी घी लगा दें, फिर इसमें शकरकंद रखें। इसके बाद कोई छोटी तौलिया या 2 किचन टॉवल लें, उन्हें पानी में भिगोकर अच्छे से निचोड़ लें। अब इसे शकरकंद के ऊपर ढक दें।