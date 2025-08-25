लंबा या गोल, कौन से आकार का पपीता खाने में होता है मीठा? ऐसे करें पहचान

Long vs Round Papaya : क्या आप जानते हैं, बाजार में मिलने वाले लंबे और गोल पपीते में से कोई सा पपीता खाने में मीठा और टेस्टी होता है। अगर आपको अच्छे मीठे पपीते की पहचान नहीं है तो पढ़ें ये खबर।

फलों का सेवन करने से सेहत को कई जादुई फायदे मिलते हैं, यह बात तो ज्यादातर लोगों को पता होती है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार पपीता एक ऐसा फल है, जिसका सेवन सेहत के लिए अमृत के समान माना गया है। पपीते में मौजूद विटामिन, मिनरल और एंजाइम ना सिर्फ पाचन तंत्र को बेहतर बनाए रखते हैं बल्कि वेट लॉस में भी मदद करते हैं। इसका मीठा स्वाद और सेहत के लिए फायदे देखते हुए बच्चों से लेकर बड़े तक, इसे खाना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, बाजार में मिलने वाले लंबे और गोल पपीते में से कोई सा पपीता खाने में मीठा और टेस्टी होता है। अगर आपको अच्छे मीठे पपीते की पहचान नहीं है तो पढ़ें ये खबर।

गोल पपीता आकार में गोल पपीता अकसर छोटा होता है। इसमें अन्य पीपते की तुलना में बीज कम और गूदा ज्यादा रसदार और मीठा होता है। अगर आप फ्रूट चाट बनाने के लिए रसीला पपीता खरीदना चाहते हैं तो इस तरह का पपीता खरीद सकते हैं।

लंबा पपीता आकार में लंबा पपीता सालभर बाजार में उपलब्ध रहता है। इस तरह के पपीते में गोल पपीते की तुलना में बीज ज्यादा होते हैं और स्वाद में हल्का और कम मीठा होता है। हालांकि इस तरह का पपीता भी गोल पपीते की ही तरह सेहत के लिए अच्छा होता है।

मीठा पपीता पहचानने के टिप्स -मीठे और फ्रेश पपीते में नारंगी और हरे रंग की धारियां नजर आती हैं। ऐसा पपीता प्राकृतिक रूप से पका हुआ रहता है।

-पपीते का छिलका चिकना और चमकदार होना चाहिए। ऐसा पपीता खरीदने से बचें, जिस पर बहुत ज्यादा दाग नजर आ रहे हों।

-पपीता हल्का दबाने पर पिचक जाए तो समझ जाएं कि फल पूरी तरह रसदार और मीठा है।

-बहुत ज्यादा टाइट पपीता खाने में कच्चा और स्वाद में फीका हो सकता है।