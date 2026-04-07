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दादी का सीक्रेट: दूध कम हो या पतला! चाय हमेशा बनेगी गाढ़ी, बस उबलने पर मिला दें ये 1 चीज

Apr 07, 2026 06:18 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Grandma's Cooking Secrets: कई बार दूध कम पड़ जाता है या काफी पतला होता है। ऐसे में चाय का स्वाद फीका पड़ना तय है। लेकिन दादी का ये सीक्रेट अपनाकर आप कम या पतले दूध में भी गाढ़ी और टेस्टी चाय बना सकती हैं।

दादी का सीक्रेट: दूध कम हो या पतला! चाय हमेशा बनेगी गाढ़ी, बस उबलने पर मिला दें ये 1 चीज

अगर आप भी मेरी तरह टी लवर हैं, तो एक अच्छी चाय की कीमत जरूर समझते होंगे। सुबह शाम बस एक कप गाढ़ी चाय पीने को मिल जाए, मजा आ जाता है। लेकिन कई बार घर में दूध कम होता है और बाजार जाने का मन नहीं करता। खासतौर से अचानक घर में मेहमान आ जाएं और दूध कम पड़ जाए, तो शर्मिंदगी भी हो सकती है। लेकिन एक बात बताऊं मैं कम दूध में भी गाढ़ी और अच्छी चाय बना लेती हूं। दरअसल मुझे ये तरीका मेरी दादी सिखाया था, जो आज भी मेरे काफी काम आ जाता है। बहुत ही सिंपल सा सीक्रेट है, जिसे आप भी जान लेंगी तो दूध कम हो या काफी पतला हो; चाय हर बार ही टेस्टी बनेगी। तो चलिए आज मैं आपके साथ अपनी दादी का टी सीक्रेट शेयर करती हूं।

कम दूध में ज्यादा और गाढ़ी चाय कैसे बनाएं? यहां देखें सीक्रेट

स्टेप 1: दूध में पानी मिलाकर पतला कर लें

कम दूध में ज्यादा और गाढ़ी चाय बनानी है, तो सबसे पहले दूध को पतला कर लें। उदाहरण के लिए अगर आप एक भाग दूध ले रही हैं तो दो भाग पानी उसमें मिला दें। इससे दूध की मात्रा बढ़ जाएगी। अब आपको जितनी चाय बनानी हैं, उतना दूध पतीले में एड करें। इसमें आप थोड़ा सा पानी और मिला सकती हैं लेकिन अगर दूध ज्यादा पतला हो गया है, तो पानी एड ना करें।

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स्टेप 2: दूध में उबाल आने दें

ज्यादातर लोग दूध में उबाल नहीं आने देते, उससे पहले ही अदरक और चायपत्ती एड कर देते हैं। इससे चाय में वो टेस्ट नहीं आ पाता। अगली बार जब चाय बनाएं तो दूध में एक उबाल आने दें, उसके बाद ही बाकी चीजें एड करें।

स्टेप 3: चाय का स्वाद बढ़ाने के लिए ऐसे मिलाएं मसाले

सबसे पहले दूध में उबाल आने दें, फिर इसमें चायपत्ती एड करें। इसे अच्छे से मिक्स कर दें, फिर चाय को लो फ्लेम पर कम से कम एक मिनट के लिए पकने दें। इसके आप अदरक, काली मिर्च, लौंग और हरी इलायची को अच्छे से कूटकर चाय में मिला सकती हैं। ज्यादा मसालेदार चाय पसंद है तो थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची भी एड कर सकती हैं। इसके बाद चाय को लो फ्लेम पर ही अच्छे से 2-3 मिनट के लिए पकने दें।

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स्टेप 4: चाय को गाढ़ा करने का सीक्रेट

अब बारी है इसमें सीक्रेट इंग्रीडिएंट एड करने की जिससे आपकी चाय एकदम गाढ़ी हो जाएगी। इसके लिए हल्के गर्म पानी या दूध में मिल्क पाउडर मिलाकर एक घोल बना लें। इसे अच्छी तरह चलाएं वरना गुठलियां भी पड़ जाती हैं। अब एक हाथ से चाय में ये घोल डालें और दूसरे हाथ से लगातार चलाती रहें, वरना चाय फटी-फटी बन सकती है। साथ ही चाय में चीनी मिलाएं और इसे दो से तीन मिनट के लिए और पकने दें। कम दूध या पतले दूध में भी आपकी चाय काफी गाढ़ी बनकर तैयार होगी।

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(All Images Credit- Pinterest)

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

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