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काम की बात: गर्मियों में ये 1 ट्रिक सीख लें, आइसक्रीम जैसी गाढ़ी-थक्केदार जमेगी दही! शेफ ने बताया

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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गाढ़ी दही पसंद है, लेकिन घर पर नहीं जमती। क्या आपकी भी यही समस्या है? खासकर गर्मियों में अगर दही पतली जम रही है या पानी छोड़ देती है, तो एक बार ये ट्रिक आजमा कर देखें। एकदम हलवाई जैसी गाढ़ी-थक्केदार दही जमेगी।

गर्मियों में ये 1 ट्रिक सीख लें, आइसक्रीम जैसी गाढ़ी-थक्केदार जमेगी दही! शेफ ने बताया

घर पर जमी हुई दही का स्वाद ही अलग होता है। खासकर गर्मियों में तो ज्यादातर लोग घर की जमी हुई दही खाना ही पसंद करते हैं। हालांकि एक शिकायत अक्सर बनी रहती है कि ये गाढ़ी नहीं होती। जो दही हम मार्केट से या डेयरी से लाते हैं, वो काफी गाढ़ी-थक्केदार होती है, लेकिन वहीं घर की दही में पानी ज्यादा होता है। गर्मियों में तो खासकर ये दिक्कत आती है, जब दही ठीक से जमती नहीं या रखे-रखे पानी छोड़ देती है। जाहिर है ये खाने में भी उतनी अच्छी नहीं लगती और इसका टेक्सचर भी अजीब सा होता है। ऐसे में एक सिंपल घरेलू ट्रिक आपके बड़े काम आ सकती है। आज जो तरीका हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं, इस तरह से दही एकदम थक्केदार जमेगी, जैसी हलवाई जमाते हैं। तो चलिए फटाफट से जान लेते हैं।

ज्यादा फैट वाले दूध से जमेगी गाढ़ी दही

गाढ़ी दही जमाने के लिए सबसे जरूरी है कि दूध भी गाढ़ा हो। दूध में जितना ज्यादा फैट होगा, उतनी ही थक्केदार दही जमकर तैयार होगी। उदाहरण के लिए टोंड दूध में कम फैट होता है, वहीं फुल क्रीम मिल्क में फैट की मात्रा ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा गाढ़ा भैंस का दूध होता है, खासतौर से उस भैंस का जो कम दूध देती है। इसलिए जितनी गाढ़ी दही जमानी है, दूध भी आपको उसी हिसाब से चुनना चाहिए।

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जामन लगाने के लिए गुनगुना रखें दूध

अब दूसरा सबसे जरूरी स्टेप है, जामन सही से लगाना। इसके लिए सबसे पहले दूध को उबलने दें। इसमें 2-3 बार उबाल आ जाए तो गैस की फ्लेम बंद कर दें और दूध को ठंडा होने के लिए रख दें। दूध में उंगली डालकर चेक करें, जब ये गुनगुना हो जाए तो इसमें थोड़ा सा जामन (लगभग एक छोटा चम्मच) मिला दें। इसके बाद आपको दूध को बिल्कुल भी नहीं चलाना है, ना ही बर्तन को हिलाना है।

काम की टिप: जामन लगाने के लिए थोड़ी सी दही में पानी मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लें। कुल मिलाकर आपको दही को पतला करना है। अगर दही नहीं है, तो हरी मिर्च की डंठल से भी आप दही जमा सकते हैं।

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तौलिया वाली ट्रिक से जमेगी गाढ़ी मलाईदार दही

दही को अच्छे से सेट होने के लिए हल्के गर्म टेंपरेचर की जरूरत होती है। अगर सही टेंपरेचर मिले तो दही एकदम गाढ़ी जमती है और पानी भी बिल्कुल नहीं छोड़ती। इसके लिए दूध में जामन लगाने के बाद बर्तन को ढक दें, फिर ऊपर से तौलिया या किसी मोटे कपड़े से कवर कर दें। अब इसे 8-10 घंटे या रात भर के लिए जमने छोड़ दें। सुबह एकदम परफेक्ट दही जमकर तैयार होगी।

काम की टिप: दही जमने के बाद उसे 1-2 घंटा फ्रिज में रख दें। ये और अच्छे से सेट हो जाएगी और एकदम गाढ़ी-थक्केदार बनकर तैयार होगी।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
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