Kuttu Atta History: एशिया से भारत तक कैसे पहुंचा कुट्टू का आटा? व्रत स्पेशल बनने का है दिलचस्प इतिहास

नवरात्रि का व्रत हो या शिवरात्री का सभी उपवास में कुट्टू के आटे को लोग बड़े चाव से खाते हैं और इसे अनाज की श्रेणी में नहीं रखा जाता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर कुट्टू का आटा कहां से आता है और ये भारत कैसे आया? चलिए आज आपको कुट्टू के आटे का इतिहास बताते हैं।

नवरात्रि, शिवरात्रि किसी भी खास व्रत में कुट्टू के आटे की पूड़ी, चीला, पकौड़े खाए जाते हैं। कुट्टू के आटे को व्रत स्पेशल मान लिया गया है और जब भी कोई व्रत होता है, लोग सबसे पहले कुट्टू का आटा खरीदते हैं। कुट्टू का आटा न सिर्फ व्रत में खाया जा सकता है बल्कि ये हेल्थ के लिए भी अच्छा माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कुट्टू का आटा आखिर कहां से आया और कैसे यह भारत में व्रत का खास हिस्सा बन गया? इसका इतिहास काफी पुराना और रोचक है, चलिए आपको बताते हैं।

सालों पुराना है इतिहास कुट्टू (Buckwheat) असल में गेहूं जैसा अनाज नहीं, बल्कि एक बीज है, जिसे प्सूडो-सीरियल कहा जाता है। इसका पौधा तेजी से उगता है और ठंडे इलाकों में इसकी अच्छी पैदावार होती है। कुट्टू ग्लूटेन-फ्री होता है, इसलिए ये सेहत के लिहाज से भी फायदेमंद माना जाता है। कुट्टू की उत्पत्ति मध्य एशिया और पूर्वी एशिया के क्षेत्रों जैसे चीन और तिब्बत में हुई थी। करीब 6000-8000 साल पहले इन जगहों पर इसकी खेती शुरू हुई थी और तेजी से बीज निकालकर आटा बनाया जाने लगा। कुट्टू के आटे का इस्तेमाल विदेश में लोग रोजाना के खाने में करने लगे और फिर इसके नूडल्स भी बनने लगे, जो हेल्दी होते थे। इन नूडल्स को सोबा नूडल्स कहा जाने लगा है और फिर इन्हें जापान और यूरोप में पसंद किया गया।

भारत कैसे आया इतिहासकारों की जानकारी के मुताबिक, कुट्टू के बीज तिब्बत और नेपाल से होते हुए यह उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और कश्मीर जैसी ठंडी जगहों पर उगाया जाने लगा। ऐसे कुट्टू भारत आ गया और फिर इसकी खेती यहां होने लगी। ऐसे इसे लोग खाने लगे और इसका चीला, पूड़ी, पकोड़े बनाया जाने लगा।

कैसे बनाया जाता है कुट्टू का आटा किसी फैक्ट्री में सिंपल तरीके से नहीं, बल्कि एक खास प्रोसेस से तैयार किया जाता है। यह गेहूं की तरह नहीं, बल्कि एक बीज (Buckwheat) से बनता है। सबसे पहले बीज को निकाला जाता है, जिसे कुट्टू कहते हैं। फिर कुट्टू के बीज के ऊपर एक सख्त काला छिलका होता है। इस छिलके को मशीन या पारंपरिक तरीके से हटाया जाता है। छिलका हटने के बाद अंदर का हल्का सफेद या क्रीम रंग का हिस्सा मिलता है। बीज को अच्छी तरह साफ किया जाता है ताकि उसमें धूल, मिट्टी या अन्य अशुद्धियां न रहें। अब साफ किए गए कुट्टू के दानों को चक्की या मिल में पीसा जाता है। बस ऐसे तैयार होता है कुट्टू का आटा।