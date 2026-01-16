दाल-सब्जी में नींबू निचोड़ना क्यों है जरूरी? डायबिटीज से लेकर आयरन एब्जॉर्प्शन तक, डॉक्टर ने बताएं गजब के फायदे

संक्षेप: दालें, चना, राजमा और हरी सब्जियों में जो आयरन होता है, उसे नॉन-हीम आयरन कहा जाता है, जिसे शरीर आसानी से नहीं अवशोषित करता है। लेकिन नींबू में मौजूद विटामिन सी इस आयरन को ऐसे रूप में बदल देता है, जिसे शरीर जल्दी और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है।

भारतीय परिवारों में कई जगह दाल, राजमा, चना जैसी चीजों को खाने से पहले ऊपर से नींबू जरूर निचोड़ा जाता है। कुछ लोग ऐसा सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं असल में ऐसा करने के सेहत से जुड़े कई फायदे भी होते हैं, जिनके बारे में कम लोगों को ही पता होता है। बता दें, नींबू का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें मौजूद विटामिन C शरीर में आयरन के अवशोषण (absorption) को बेहतर बनाता है। दालें, चना, राजमा और हरी सब्जियों में जो आयरन होता है, उसे नॉन-हीम आयरन कहा जाता है, जिसे शरीर आसानी से नहीं अवशोषित करता है। लेकिन नींबू में मौजूद विटामिन सी इस आयरन को ऐसे रूप में बदल देता है, जिसे शरीर जल्दी और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। यही वजह है कि शाकाहारी लोगों, महिलाओं और उन लोगों के लिए नींबू खासतौर पर फायदेमंद है, जिन्हें आयरन की कमी या एनीमिया की समस्या रहती है।

दाल-सब्जी के ऊपर नींबू निचोड़कर खाने के फायदे बेहतर पाचन- नींबू पाचन को बेहतर बनाता है। इसकी हल्की खटास पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करती है, जिससे खाना अच्छे से पचता है। खासकर चना, राजमा या ज्यादा फाइबर और प्रोटीन वाले खाने के बाद जो पेट भारी लगता है या गैस-ब्लोटिंग होती है, उसमें नींबू मददगार साबित हो सकता है।

डायबिटीज कंट्रोल- ब्लड शुगर कंट्रोल में भी नींबू की भूमिका अहम होती है। जब खाने में नींबू जैसी खट्टी चीजें शामिल होती हैं, तो कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे पचता है। इससे खाना खाने के बाद ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता। यह आदत डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है।

सोडियम इनटेक कम- नींबू खाने का स्वाद अपने आप बढ़ा देता है। जब स्वाद अच्छा लगता है, तो ज्यादा नमक डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे रोज का सोडियम इनटेक कम होता है, जो दिल और ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है।

बेहतर इम्यूनिटी- नींबू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं और शरीर में सूजन कम करने में मदद करते हैं। ध्यान रखें कि नींबू हमेशा खाना पकने के बाद, ऊपर से निचोड़ें, ताकि इसके पोषक तत्व गर्मी से नष्ट न हों।