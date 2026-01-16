Hindustan Hindi News
दाल-सब्जी में नींबू निचोड़ना क्यों है जरूरी? डायबिटीज से लेकर आयरन एब्जॉर्प्शन तक, डॉक्टर ने बताएं गजब के फायदे

संक्षेप:

दालें, चना, राजमा और हरी सब्जियों में जो आयरन होता है, उसे नॉन-हीम आयरन कहा जाता है, जिसे शरीर आसानी से नहीं अवशोषित करता है। लेकिन नींबू में मौजूद विटामिन सी इस आयरन को ऐसे रूप में बदल देता है, जिसे शरीर जल्दी और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है।

Jan 16, 2026 11:05 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
भारतीय परिवारों में कई जगह दाल, राजमा, चना जैसी चीजों को खाने से पहले ऊपर से नींबू जरूर निचोड़ा जाता है। कुछ लोग ऐसा सिर्फ स्वाद बढ़ाने के लिए करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं असल में ऐसा करने के सेहत से जुड़े कई फायदे भी होते हैं, जिनके बारे में कम लोगों को ही पता होता है। बता दें, नींबू का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें मौजूद विटामिन C शरीर में आयरन के अवशोषण (absorption) को बेहतर बनाता है। दालें, चना, राजमा और हरी सब्जियों में जो आयरन होता है, उसे नॉन-हीम आयरन कहा जाता है, जिसे शरीर आसानी से नहीं अवशोषित करता है। लेकिन नींबू में मौजूद विटामिन सी इस आयरन को ऐसे रूप में बदल देता है, जिसे शरीर जल्दी और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाता है। यही वजह है कि शाकाहारी लोगों, महिलाओं और उन लोगों के लिए नींबू खासतौर पर फायदेमंद है, जिन्हें आयरन की कमी या एनीमिया की समस्या रहती है।

दाल-सब्जी के ऊपर नींबू निचोड़कर खाने के फायदे

बेहतर पाचन- नींबू पाचन को बेहतर बनाता है। इसकी हल्की खटास पाचन एंजाइम्स को एक्टिव करती है, जिससे खाना अच्छे से पचता है। खासकर चना, राजमा या ज्यादा फाइबर और प्रोटीन वाले खाने के बाद जो पेट भारी लगता है या गैस-ब्लोटिंग होती है, उसमें नींबू मददगार साबित हो सकता है।

डायबिटीज कंट्रोल- ब्लड शुगर कंट्रोल में भी नींबू की भूमिका अहम होती है। जब खाने में नींबू जैसी खट्टी चीजें शामिल होती हैं, तो कार्बोहाइड्रेट धीरे-धीरे पचता है। इससे खाना खाने के बाद ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ता। यह आदत डायबिटीज या इंसुलिन रेजिस्टेंस वाले लोगों के लिए फायदेमंद हो सकती है।

सोडियम इनटेक कम- नींबू खाने का स्वाद अपने आप बढ़ा देता है। जब स्वाद अच्छा लगता है, तो ज्यादा नमक डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे रोज का सोडियम इनटेक कम होता है, जो दिल और ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा होता है।

बेहतर इम्यूनिटी- नींबू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यूनिटी को सपोर्ट करते हैं और शरीर में सूजन कम करने में मदद करते हैं। ध्यान रखें कि नींबू हमेशा खाना पकने के बाद, ऊपर से निचोड़ें, ताकि इसके पोषक तत्व गर्मी से नष्ट न हों।

सलाह- भोजन के ऊपर नींबू निचोड़कर खाने से सेहत को भले ही आयरन एब्जॉर्प्शन से लेकर पाचन, ब्लड शुगर और दिल की सेहत तक से जुड़े कई फायदे मिलते हों, बावजूद इसके नींबू का सेवन संतुलन मात्रा में ही करना चाहिए। नींबू का अधिक सेवन कुछ लोगों के लिए एसिडिटी की समस्या पैदा कर सकता है या फिर दांतों की इनेमल पर बुरा असर डाल सकता है।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Health Tips

