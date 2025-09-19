क्या आप जानते हैं मिक्सी और हैंड ब्लेंडर में अंतर? दोनों के काम से लेकर रखरखाव तक जानें खास बातें

हैंड ब्लेंडर से करें चुटकियों में काम

इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लाइंसेज विशेषज्ञ श्रुति खन्ना बताती हैं, ‘हैंड ब्लेंडर को इमर्शन ब्लेंडर भी कहते हैं। यह एक लंबा और पतला उपकरण होता है, जिसके नीचे एक मोटर और ऊपर एक ब्लेंडिंग अटैचमेंट होता है। इसे बर्तन या कटोरे में ही खाने-पीने की चीजों को मिलाने और प्यूरी बनाने के लिए हाथ में पकड़ने के लिए डिजाइन किया जाता है। हैंड ब्लेंडर की लंबी उम्र के लिए किन बातों का रखें ध्यान, आइए जानें: