क्या आप जानते हैं मिक्सी और हैंड ब्लेंडर में अंतर? दोनों के काम से लेकर रखरखाव तक जानें खास बातें
रसोई में उपकरणों पर हमारी निर्भरता बढ़ती जा रही है। कई दफा एक ही तरह के काम करने वाले उपकरण हमारी उलझन बढ़ा देते हैं। हैंड ब्लेंडर और मिक्सर-ग्राइंडरके मामले में आपकी यह उलझन दूर कर रही हैं स्मिता
Fri, 19 Sep 2025 01:31 PM
हैंड ब्लेंडर से करें चुटकियों में काम
इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लाइंसेज विशेषज्ञ श्रुति खन्ना बताती हैं, ‘हैंड ब्लेंडर को इमर्शन ब्लेंडर भी कहते हैं। यह एक लंबा और पतला उपकरण होता है, जिसके नीचे एक मोटर और ऊपर एक ब्लेंडिंग अटैचमेंट होता है। इसे बर्तन या कटोरे में ही खाने-पीने की चीजों को मिलाने और प्यूरी बनाने के लिए हाथ में पकड़ने के लिए डिजाइन किया जाता है। हैंड ब्लेंडर की लंबी उम्र के लिए किन बातों का रखें ध्यान, आइए जानें:
- रसोई के किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से काम लेने के बाद उसे अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हैंड ब्लेंडर का प्लग निकाल लें।
- ब्लेंडिंग शाफ्ट और अन्य अटैचमेंट निकालकर उन्हें गर्म साबुन वाले पानी से धोएं। अगर डिशवॉशर का इस्तेमाल करती हैं, तो यदि वे उसमें धोने लायक हो, तभी उन्हें डिशवॉशर में डालें।
- मोटर यूनिट और कंट्रोल बटन को पोंछने के लिए हल्के गीले कपड़े का इस्तेमाल करें। मोटर को कभी भी पानी में न डुबोएं। सफाई के बाद जंग लगने से बचाने के लिए दोबारा काम लेने या स्टोर करने से पहले यह जांच लें कि सभी पुर्जे खासकर अटैचमेंट पूरी तरह से सूखे हों।
- हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल बहुत कड़े खाने या जमी हुई चीजों के लिए नहीं करें। इससे ब्लेड और मोटर खराब हो सकते हैं। ब्लेंडर चलाने से पहले हमेशा कंटेनर में तरल पदार्थ रखें वर्ना उपकरण खराब हो सकता है। बहुत ज्यादा मात्रा में सामान डालकर ब्लेंडर न चलाएं। ऐसा करने से ब्लेंडर जल्दी खराब हो सकता है।
- नमी और जंग लगने से बचाने के लिए अपने हैंड ब्लेंडर को सूखी जगह पर रखें। समय-समय पर ब्लेड, डोरियों और अन्य पुर्जों में हुई टूट-फूट की जांच करें। किसी भी खराब या क्षतिग्रस्त पुर्जे को बदल दें।
मिक्सर-ग्राइंडर का कमाल
- मिक्सर-ग्राइंडर हेवी किचन उपकरण है, जिसमें पीसने और मिलाने के लिए एक मोटर और ब्लेड लगा होता है। यह आमतौर पर अलग-अलग कामों के लिए कई तरह के जार के साथ आता है, जैसे मसाले पीसना, चटनी बनाना और स्मूदी ब्लेंड करना। इसके सही रख-रखाव के लिए कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें:
- मोटर और ब्लेड पर दबाव पड़ने से बचाने के लिए जार को उनकी क्षमता से अधिक नहीं भरें। ज्यादा पीसने के लिए अधिक गरम होने से बचाने के लिए इस्तेमाल के बीच मोटर को ठंडा होने दें।
- हर इस्तेमाल के बाद मिक्सर-ग्राइंडर के जार, ढक्कन और ब्लेड को गुनगुने पानी और हल्के डिश सोप से धो लें। धोते समय मुलायम स्पंज का प्रयोग करें। कड़े स्क्रबर या स्टील वूल से बचें, क्योंकि इससे मशीन की सतह पर खरोंच लग सकते हैं।
- मोटर बेस को नर्म और हल्के गीले कपड़े से पोंछें। मोटर बेस को कभी भी पानी में नहीं डुबोएं। जंग और फफूंदी से बचने के लिए स्टोर करने से पहले सभी हिस्सों को मुलायम कपड़े से या हवा में सुखाकर पूरी तरह सुखा लें। पावर कॉर्ड में किसी भी तरह की क्षति, जैसे कि घिसे हुए तार को बदल दें।
- हर 10-15 दिनों में उपकरण की अच्छी तरह से सफाई करें, दरारों पर ध्यान दें। जिद्दी दागों के लिए बेकिंग सोडा और पानी का गाढ़ा पेस्ट बनाएं। इसे दाग पर लगाकर छोड़ दें। फिर धीरे से रगड़ें। उपकरण में असामान्य आवाज किसी समस्या का संकेत हो सकती है। समय के साथ ब्लेड को बदल दें।
- सूखे अनाज जैसी बहुत सख्त सामग्री को नहीं पीसें। इससे ब्लेड या मोटर को नुकसान पहुंच सकता है। नमी से बचाने के लिए इसे सूखी जगह पर रखें।
- किचन में काम करते समय हमें अलग-अलग उपकरणों की जरूरत पड़ती है। खाने की चीजों को पीसने, फेंटने और गाढ़ा घोल बनाने के लिए हमें हैंड ब्लेंडर और मिक्सर- ग्राइंडर की जरूरत पड़ती है, लेकिन कई दफा यह समझ नहीं आता कि आखिर इन दोनों में अंतर क्या है और इनका अलग-अलग काम क्या है? अगर आप स्मूदी, सूप, सॉस, डिप, बेबी फूड और प्यूरी बनाने के लिए एक हल्के और सुविधाजनक रसोई उपकरण की तलाश में हैं, तो हैंड ब्लेंडर एक अच्छा विकल्प है। वहीं अगर आपको ज्यादातर खाने की चीजों को पीसना और दरदरा कूटना होता है, तो मिक्सर ग्राइंडर आपके लिए बेहतर है।
