Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

अब हर बार जमेगी मलाई की मोटी परत, जानें 'आयांश की रसोई' का राज

Mar 06, 2026 01:53 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Tips to get thick cream on milk :  दूध से मोटी मलाई निकालना कोई जादू नहीं बल्कि दूध के सही तापमान और इंतजार का रिजल्ट होता है। दूध को जब सही तरीके से उबालकर धीरे-धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है , तो दूध में मौजूद वसा की बूंदें ऊपर की सतह पर इकट्ठा होकर एक परत बना लेती हैं।

अब हर बार जमेगी मलाई की मोटी परत, जानें 'आयांश की रसोई' का राज

Tips To get moti malai on milk : दूध पर जमी मलाई से घर की महिलाएं ना सिर्फ मक्खन और घी बनाकर तैयार करती हैं बल्कि मलाई की मोटी परत शाही टुकड़ा , कढ़ाही पनीर जैसी कई तरह की डिशेज का स्वाद बढ़ाने के काम भी आती है। लेकिन कुछ महिलाओं की यह शिकायत रहती है कि उनके घर आने वाले दूध में मलाई के नाम पर सिर्फ एक पतली छिल्ली जैसे नजर आती है। अगर आप भी दूध पर रोटी जैसी मोटी परत वाली मलाई जमाना चाहते हैं तो आयांश की रसोई ने आपकी मुश्किल को आसान बना दिया है। इस किचन टिप में बताया गया है कि दूध से मोटी मलाई निकालना कोई जादू नहीं बल्कि दूध के सही तापमान और इंतजार का रिजल्ट होता है। दूध को जब सही तरीके से उबालकर धीरे-धीरे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया जाता है , तो दूध में मौजूद वसा की बूंदें ऊपर की सतह पर इकट्ठा होकर एक परत बना लेती हैं। उबाले हुए दूध में मलाई सेट होने के लिए पर्याप्त समय और सही वातावरण की जरूरत होती है। अगर इन दोनों चीजों में आप जल्दबाजी करते हैं , तो दूध में कभी भी मोटी मलाई नहीं जमेगी।

ये भी पढ़ें:मिट्टी खाने वाली आदत' कहीं न्यूरोलॉजिकल चोट का इशारा तो नहीं?

तेज आंच पर उबालें दूध

अगर आप चाहते हैं कि दूध पर रोटी जैसी मोटी मलाई लगे तो दूध को मोटे तले वाले पैन में डालकर तेज आंच पर उबालें। ऐसा करते हुए दूध को लगातार चलाते रहे, ताकि दूध बर्तन के तले से लगकर जल ना जाए। तेज आंच पर दूध गर्म करने से वसा के कण एक्टिव होते हैं और दूध जल्दी उबल भी जाता है।

मलाई जमने तक उबालें दूध

दूध को तब तक उबालें जब तक उसमें मलाई की एक पतली परत या झाग ना दिखाई देने लगे। ऐसा होने पर समझ जाएं कि दूध में मलाई बनने का प्रकिया शुरू हो चुकी है। दूध उबालते समय गैस के पास ही खड़े रहें, ऐसा ना करने पर दूध उबलकर बाहर गिर सकता है।

ये भी पढ़ें:सिर्फ 15 मिनट में बनाएं हरी मटर का चटपटा अचार, अब बोरिंग खाना भी लगेगा मजेदार!

धीमी आंच पर उबाल

दूध को हमेशा भारी तले के बर्तन में गर्म करें। जब दूध में एक उबाल आ जाए, तो आंच बिल्कुल धीमी कर दें और इसे 4-5 मिनट तक पकने दें। इससे दूध का अतिरिक्त पानी भाप बनकर उड़ जाता है और फैट ऊपर आने लगता है। इस दौरान इस बात का खास ख्याल रखें कि उबलते दूध में चम्मच या करछी डालने की गलती ना करें। आपके ऐसा करने से मलाई के साथ रोटी जैसी मोटी मलाई का सपना भी टूट सकता है। जब आपको दूध की मलाई दिखने में काफी ठोस लगने लगे, तो गैस बंद कर दें।

ये भी पढ़ें:गर्मियों का देसी फ्रिज: मिट्टी का मटका खरीदते समय ध्यान रखें ये 5 बातें

जाली का इस्तेमाल

गर्म दूध को उबालकर कभी भी सीधा फ्रिज में ना रखें। दूध को पहले कमरे के तापमान पर ठंडा होने के लिए रखें। ऐसा करते हुए गर्म दूध को किसी जालीदार ढक्कन से ढककर रखें, ताकि गर्म दूध की भाप आसानी से बाहर निकल सके। अगर यही भाप पानी की बूंदें बनकर मलाई पर गिरेंगी तो मलाई पतली हो सकती है।

रूम टेम्परेचर का इंतजार

जब गर्म दूध हल्का ठंडा होकर कमरे के तापमान पर आ जाए तो उसे रातभर के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख लें। आप सुबह उठकर देखेंगे कि दूध पर मोटी, सख्त मलाई की परत मिलेगी।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain

शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।

परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।

करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।

बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।

कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।

और पढ़ें
Kitchen Tips Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।