Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

बंटवारे के दर्द से निकला दुनिया का सबसे लाजवाब स्वाद, पढ़ें बटर चिकन का रोचक इतिहास

Feb 26, 2026 01:30 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Interesting History Of Butter Chicken : बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि दुनियाभर में पसंद की जाने वाली यह टेस्टी डिश किसी फाइव स्टार होटल या रेस्त्रां में तसल्ली से तैयार नहीं की गई है बल्कि इस लजीज डिश का इतिहास 1947 के बंटवारे के दर्द और संघर्ष से जुड़ा हुआ है।

बंटवारे के दर्द से निकला दुनिया का सबसे लाजवाब स्वाद, पढ़ें बटर चिकन का रोचक इतिहास

नॉनवेज पसंद करने वाले लोगों के लिए बटर चिकन महज एक डिश नहीं, बल्कि स्वाद का वो अहसास है, जिसका नाम सुनते ही उनके मुंह में पानी भर जाता है। लच्छे पराठों के साथ मखमली मक्खन ग्रेवी और जूसी चिकन के टुकड़ों की खुशबू किसी का भी दिल जीत लेती है। हालांकि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि दुनियाभर में पसंद की जाने वाली यह टेस्टी डिश किसी फाइव स्टार होटल या रेस्त्रां में तसल्ली से तैयार नहीं की गई है बल्कि इस लजीज डिश का इतिहास 1947 के बंटवारे के दर्द और संघर्ष से जुड़ा हुआ है।

ये भी पढ़ें:इफ्तार हो या होली पार्टी, नॉनवेज के शौकीनों को बेहद पसंद आएगी चिकन टिक्की

पेशावर की गलियों से दिल्ली के दरियागंज तक का सफर

भारत-पाकिस्तान के बंटवारे से पहले बटर चिकन को भारत के पेशावर (अब पाकिस्तान में) बनाया गया था। यहां एक ढाबे में तीन दोस्त कुंदन लाल गुजराल, कुंदन लाल जागी और ठाकुर दास काम किया करते थे। लेकिन 1947 में देश के बंटवारे के दौरान लाखों लोगों की तरह ये तीनों भी अपना सब कुछ छोड़कर भारत आ गए। अपने भविष्य को चिंता को देखते हुए तीनों दोस्तों ने मिलकर पुरानी दिल्ली के दरियागंज में एक छोटी सी जगह किराए पर लेकर अपने पेशावर के ढाबे 'मोती महल' की नींव रखी।

मजबूरी से निकला 'मास्टरपीस'

हैरानी की बात यह है कि बटर चिकन किसी बड़ी प्लानिंग के बाद निकली कोई स्पेशल रेसिपी नहीं थी। बल्कि यह नुकसान से बचने का एक जुगाड़ थी। दरअसल, उस समय में लोगों के बीच तंदूरी चिकन की रेसिपी को बेहद पसंद किया जाता था। लेकिन इस डिश के साथ समस्या यह थी कि अगर तंदूर में पका हुआ चिकन समय पर नहीं बिकता था, तो वह सूखकर सख्त हो जाता था।

ये भी पढ़ें:10 मिनट में बनाएं इंस्टेंट आलू चिप्स, नहीं पड़ेगी धूप में सुखाने की जरूरत

नुकसान को स्वाद में बदला

कुंदन लाल गुजराल को खाना फेंकना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने सोचा कि क्यों न इस सूखे हुए चिकन को किसी ग्रेवी में डालकर दोबारा नरम बनाया देखा जाए। उन्होंने टमाटर की प्यूरी, ढेर सारा मक्खन, फ्रेश क्रीम और कुछ हल्के मसालों का एक गाढ़ा घोल तैयार किया। जब उन्होंने सूखे हुए तंदूरी चिकन के टुकड़ों को इस मखमली सॉस में पकाया, तो चिकन फिर से जूसी और नरम हो गया और यहीं से जन्म हुआ बटर चिकन यानी 'मुरग मखनी' का।

नेहरू से लेकर माउंटबेटन तक थे दीवाने

देखते ही देखते मोती महल का यह स्वाद दिल्ली की पहचान बन गया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी इस डिश को इतना पसंद करते थे कि उन्होंने कई विदेशी मेहमानों को यहां दावत के लिए बुलाया। लेडी माउंटबेटन से लेकर शाह ईरान तक, हर कोई इस डिश का कायल हो गया।

ये भी पढ़ें:इस होली केमिकल को कहें 'ना', घर पर फूलों से बनाएं खूबसूरत हर्बल रंग

असली बटर चिकन की पहचान

-पारंपरिक बटर चिकन में प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। इसका मुख्य आधार सिर्फ टमाटर और मक्खन होता है।

-इसकी खुशबू के पीछे भुनी हुई कसूरी मेथी का बड़ा हाथ होता है।

-चिकन पहले तंदूर में पका होना चाहिए ताकि उसमें 'स्मोकी फ्लेवर' जोड़ा जा सके।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain

शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।

परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।

करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।

बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।

कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।

और पढ़ें
Kitchen Tips Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।