Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाknow how to make super soft and puffy makki ki roti recipe without breaking secret of kneading makki ka atta
मक्के की रोटी के बिना अधूरा है सरसों के साग का मजा, फूली-फूली रोटी के लिए फॉलो करें ये टिप्स

मक्के की रोटी के बिना अधूरा है सरसों के साग का मजा, फूली-फूली रोटी के लिए फॉलो करें ये टिप्स

संक्षेप: कई लोग मक्के की रोटी बनाने से सिर्फ इसलिए बचते रहते हैं क्योंकि यह बेलते समय चकले में चिपकने से टूटकर खराब हो जाती है। अगर आपकी भी यही समस्या है तो आइए जानते हैं मक्के की रोटी को बनाने का क्या है सही तरीका।

Tue, 4 Nov 2025 03:28 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश-दुनिया में पंजाबी खानपान का बोलबाला है। मौसम के अनुसार पंजाबी रसोई के स्वाद और खुशबू में भी बदलाव आने लगता है। सर्दियों का मौसम शुरू होने को है, ऐसे में बाजार में हर जगह सरसों का साग नजर आने लगा है। सरसों का साग खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि पंजाबी रेसिपी होते हुए भी इसे ज्यादातर लोगों के घरों में सर्दियो में बनते हुए देखा जाता है। यह भारतीय लोगों की पसंदीदा विंटर स्पेशल रेसिपी है। लेकिन क्या आप जानते हैं सरसों का साग बिना मक्के की रोटी के अधूरा बना रहता है। हालांकि कई लोग मक्के की रोटी बनाने से सिर्फ इसलिए बचते रहते हैं क्योंकि यह बेलते समय चकले में चिपकने से टूटकर खराब हो जाती है। अगर आपकी भी यही समस्या है तो आइए जानते हैं मक्के की रोटी को बनाने का क्या है सही तरीका।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मक्के की रोटी बनाने के लिए सामग्री

-2 कप मक्की का आटा

-1 बड़ा चम्मच मक्खन

-नमक स्वादानुसार

मक्के की रोटी बनाने की विधि

मक्के की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में मक्के का आटा डालकर उसमें चुटकीभर नमक मिला दें। इसके बाद गुनगुना पानी लेकर उसे आटे में थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएं और उससे मक्के का सख्त आटा गूंथ लें। इसके बाद आटे को कपड़े से ढककर आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए अलग रख दें। तय समय के बाद मक्के के आटे को दोबारा गूथें। अब आटे की समान अनुपात वाली लोइयां बनाएं। अब एक नॉनस्टिक पैन को मीडियम आंच पर गर्म कर लें। अब आटे की एक लोई लेकर उसे छोटी रोटी के आकार में बेल लें। जब तवा गर्म हो जाए तो उस पर मक्के की रोटी डालकर पकाएं। कुछ देर बार रोटी पलटें और उसे दूसरी तरफ से भी पकने दें। इसके बाद रोटी को खुली आंच पर फूल जाने तक दोनों ओर से पकाएं। रोटी के पक जाने पर आप उसके दोनों तरफ मक्खन लगाएं।

टिप्स

-मक्के की रोटी को बेलने के लिए सूखे मक्के के आटे का हल्का सा पलोथन लगाएं।

-मक्के का आटा हाथों की हथेली और उंगलियों से मिसते हुए गूथें। इस तरह से मिसलने से मक्के का आटा गेहूं के आटे जितना ही सॉफ्ट और चिकना हो जाएगा।

-मक्के का आटा गूंथने के लिए ठंडा नहीं गर्म पानी का यूज करें।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
Cooking Tips Recipe Corner Winter Season

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।