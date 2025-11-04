मक्के की रोटी के बिना अधूरा है सरसों के साग का मजा, फूली-फूली रोटी के लिए फॉलो करें ये टिप्स

संक्षेप: कई लोग मक्के की रोटी बनाने से सिर्फ इसलिए बचते रहते हैं क्योंकि यह बेलते समय चकले में चिपकने से टूटकर खराब हो जाती है। अगर आपकी भी यही समस्या है तो आइए जानते हैं मक्के की रोटी को बनाने का क्या है सही तरीका।

देश-दुनिया में पंजाबी खानपान का बोलबाला है। मौसम के अनुसार पंजाबी रसोई के स्वाद और खुशबू में भी बदलाव आने लगता है। सर्दियों का मौसम शुरू होने को है, ऐसे में बाजार में हर जगह सरसों का साग नजर आने लगा है। सरसों का साग खाने में इतना स्वादिष्ट होता है कि पंजाबी रेसिपी होते हुए भी इसे ज्यादातर लोगों के घरों में सर्दियो में बनते हुए देखा जाता है। यह भारतीय लोगों की पसंदीदा विंटर स्पेशल रेसिपी है। लेकिन क्या आप जानते हैं सरसों का साग बिना मक्के की रोटी के अधूरा बना रहता है। हालांकि कई लोग मक्के की रोटी बनाने से सिर्फ इसलिए बचते रहते हैं क्योंकि यह बेलते समय चकले में चिपकने से टूटकर खराब हो जाती है। अगर आपकी भी यही समस्या है तो आइए जानते हैं मक्के की रोटी को बनाने का क्या है सही तरीका।

मक्के की रोटी बनाने के लिए सामग्री -2 कप मक्की का आटा

-1 बड़ा चम्मच मक्खन

-नमक स्वादानुसार

मक्के की रोटी बनाने की विधि मक्के की रोटी बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में मक्के का आटा डालकर उसमें चुटकीभर नमक मिला दें। इसके बाद गुनगुना पानी लेकर उसे आटे में थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएं और उससे मक्के का सख्त आटा गूंथ लें। इसके बाद आटे को कपड़े से ढककर आधा घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए अलग रख दें। तय समय के बाद मक्के के आटे को दोबारा गूथें। अब आटे की समान अनुपात वाली लोइयां बनाएं। अब एक नॉनस्टिक पैन को मीडियम आंच पर गर्म कर लें। अब आटे की एक लोई लेकर उसे छोटी रोटी के आकार में बेल लें। जब तवा गर्म हो जाए तो उस पर मक्के की रोटी डालकर पकाएं। कुछ देर बार रोटी पलटें और उसे दूसरी तरफ से भी पकने दें। इसके बाद रोटी को खुली आंच पर फूल जाने तक दोनों ओर से पकाएं। रोटी के पक जाने पर आप उसके दोनों तरफ मक्खन लगाएं।

टिप्स -मक्के की रोटी को बेलने के लिए सूखे मक्के के आटे का हल्का सा पलोथन लगाएं।

-मक्के का आटा हाथों की हथेली और उंगलियों से मिसते हुए गूथें। इस तरह से मिसलने से मक्के का आटा गेहूं के आटे जितना ही सॉफ्ट और चिकना हो जाएगा।