बाजार से धनिया खरीदने की नहीं पड़ेगी जरूरत, डंठल से उगाने के लिए फॉलो करें प्रीति का नुस्खा

भारतीय भोजन में स्वाद और खुशबू जोड़ने की पहली जिम्मेदारी धनिया पत्ती के पास होती है। चटनी से लेकर सब्जी को गार्निश करने तक के लिए घर की महिलाएं धनिया का इस्तेमाल करती हैं। लगभग हर सब्जी में यूज होने वाली धनिया पत्ती से महिलाओं को एक खास शिकायत हमेशा बनी रहती है, जो है इसका जल्दी खराब होना। बाजार से बड़े चाव से खरीदा हुआ धनिया कुछ ही दिनों में या तो मुरझा जाता है या फिर गलकर सड़ने लगता है। ऐसे में हर बार सब्जी में स्वाद और खुशबू जोड़ने के लिए धनिया पत्ती खरीदने के लिए बाजार दौड़ना बेहद थकाऊ और बोरिंग काम लग सकता है। अगर आप भी इस तरह की समस्या से आए दिन परेशान रहती हैं तो सोशल मीडिया पर वायरल प्रीति पटेल नाम की एक कंटेंट क्रिएटर का वायरल हैक आपकी परेशानी को दूर कर सकता है। प्रीति पटेल के इस हैक की मदद से आपको बाजार से बार-बार धनिया खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप बड़ी आसानी से खरीदे हुए धनिए की डंठल से ही सिर्फ 3 दिनों के भीतर धनिया की नई और ताजी पत्तियां उगा सकते हैं। यह तरीका न सिर्फ आपके पैसे बचाएगा, बल्कि आपको घर बैठे ऑर्गेनिक खुशबूदार धनिया भी देगा।

धनिया की डंठल से धनिया पत्ती उगाने का वायरल हैक 1. सही डंठल का चुनाव- इस हैक को फॉलो करने से पहले इस बात का खास ख्याल रखें कि जब कभी आप बाजार से धनिया लाएं, तो वह हिस्सा चुनें जिसकी जड़ें भी साथ हों। अगर जड़ें नहीं भी हैं, तो मोटी और सख्त डंठल वाला हिस्सा चुनें। ऊपर की कोमल पत्तियां इस्तेमाल कर लें और नीचे के 2-3 इंच के डंठल को बचा लें।

2. पानी का जादू- अब एक कांच का गिलास लेकर उसमें थोड़ा सा साफ पानी भर लें। इस बात का खास ध्यान रखें कि पानी सिर्फ डंठल के निचले हिस्से को छूए, पत्तियां पानी में नहीं डूबनी चाहिए वरना वे जल्दी सड़ सकती हैं।

3. धूप और जगह- इस गिलास को रसोई की ऐसी खिड़की के पास रखें जहां धूप छनकर आती हो। सीधी तेज धूप में धनिया की डंठल रखने से वह सूख सकते हैं। 24 घंटे के अंदर ही आप देखेंगे कि डंठल फिर से खड़े और ताजे दिखने लगे हैं।

4. पानी बदलना है जरूरी- हर दूसरे दिन गिलास का पानी जरूर बदलें। ऐसा करने से धनिया की डंठल में फंगस नहीं लगेगी और जड़ों को बढ़ने के लिए ताजा ऑक्सीजन मिलेगी। तीसरे दिन आपको डंठल के बीच में से छोटी-छोटी हरी पत्तियां निकलती हुई नजर आने लगेंगी।