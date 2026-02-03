Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाknow how to clean sticky pickles bottles at home to increase longevity of achar ki bottle saaf karne ke tips
बोतल की सफाई में छिपी है अचार की उम्र, चिपचिपी बरनियों को साफ करने के आसान किचन हैक्स

बोतल की सफाई में छिपी है अचार की उम्र, चिपचिपी बरनियों को साफ करने के आसान किचन हैक्स

संक्षेप:

Tips to Clean Pickle Bottles at Home : अचार डालने से पहले बोतलों को सिर्फ धोना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से 'स्टरलाइज' करना भी एक जरूरी कला है। आइए जानते हैं कैसे अचार की चिपचिपी कांच की बोतलों को नया जैसा चमकाने के साथ अचार को सालों-साल सुरक्षित रखेंगे ये किचन टिप्स।

Feb 03, 2026 05:01 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दादी-नानी के हाथों का बना आम-नींबू के अचार का स्वाद हो सकता है आपके दिल के किसी कोने में आज भी बचपन की यादों के साथ बंद हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस स्वाद को लंबे समय तक बरकरार रखने का असली राज उनकी रेसिपी से ज्यादा अचार की बरनियों की सफाई में छिपा हुआ होता था। अक्सर अचार की पुरानी बरनी से तेल की जिद्दी चिपचिपाहट और मसालों की तीखी महक जाना नामुमकिन सा लगता है। अगर बोतल पूरी तरह साफ और नमी से मुक्त न हो, तो आपकी हफ्तों की मेहनत और महंगा अचार कुछ ही दिनों में खराब हो सकता है। इसलिए, अचार डालने से पहले बोतलों को सिर्फ धोना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से 'स्टरलाइज' करना भी एक जरूरी कला है। आइए जानते हैं कैसे अचार की चिपचिपी कांच की बोतलों को नया जैसा चमकाने के साथ अचार को सालों-साल सुरक्षित रखेंगे ये किचन टिप्स।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:'गोल्डन मिल्क' बनाते समय क्या आप भी करते हैं ये गलती ? डॉक्टर ने बताया तरीका

अचार की बरनियों को साफ करने के आसान किचन टिप्स

गर्म पानी और सिरका

अचार की बोतल में आधा कप सफेद सिरका और गर्म पानी भरकर रात भर के लिए छोड़ दें। सिरका तेल की परत को काटकर मसालों की तेज गंध को भी पूरी तरह सोख लेता है।

बेकिंग सोडा

2 चम्मच बेकिंग सोडा का थोड़े से पानी की मदद से पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को बोतल के अंदर लगाकर रगड़ें। यह न केवल सफाई करता है बल्कि बैक्टीरिया को भी खत्म करता है।

सूखी सरसों का पानी

अगर बोतल से पुराने तेल की महक नहीं जा रही, तो एक चम्मच सरसों का पाउडर गर्म पानी में घोलकर बोतल में भर दें। 2-3 घंटे इस पानी को बोतल में भरा रखने के बाद बोत धो लें, महक गायब हो जाएगी।

अखबार का कमाल

अचार की बोतल धोने के बाद भी अगर बोतल में मसालों की हल्की गंध बाकी है, तो अखबार के टुकड़ों को मोड़कर बोतल में भरकर ढक्कन बंद कर दें। अखबार सारी नमी और गंध सोख लेगा।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।