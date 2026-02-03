बोतल की सफाई में छिपी है अचार की उम्र, चिपचिपी बरनियों को साफ करने के आसान किचन हैक्स

संक्षेप: Tips to Clean Pickle Bottles at Home : अचार डालने से पहले बोतलों को सिर्फ धोना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से 'स्टरलाइज' करना भी एक जरूरी कला है। आइए जानते हैं कैसे अचार की चिपचिपी कांच की बोतलों को नया जैसा चमकाने के साथ अचार को सालों-साल सुरक्षित रखेंगे ये किचन टिप्स।

दादी-नानी के हाथों का बना आम-नींबू के अचार का स्वाद हो सकता है आपके दिल के किसी कोने में आज भी बचपन की यादों के साथ बंद हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, उस स्वाद को लंबे समय तक बरकरार रखने का असली राज उनकी रेसिपी से ज्यादा अचार की बरनियों की सफाई में छिपा हुआ होता था। अक्सर अचार की पुरानी बरनी से तेल की जिद्दी चिपचिपाहट और मसालों की तीखी महक जाना नामुमकिन सा लगता है। अगर बोतल पूरी तरह साफ और नमी से मुक्त न हो, तो आपकी हफ्तों की मेहनत और महंगा अचार कुछ ही दिनों में खराब हो सकता है। इसलिए, अचार डालने से पहले बोतलों को सिर्फ धोना ही काफी नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से 'स्टरलाइज' करना भी एक जरूरी कला है। आइए जानते हैं कैसे अचार की चिपचिपी कांच की बोतलों को नया जैसा चमकाने के साथ अचार को सालों-साल सुरक्षित रखेंगे ये किचन टिप्स।

अचार की बरनियों को साफ करने के आसान किचन टिप्स गर्म पानी और सिरका अचार की बोतल में आधा कप सफेद सिरका और गर्म पानी भरकर रात भर के लिए छोड़ दें। सिरका तेल की परत को काटकर मसालों की तेज गंध को भी पूरी तरह सोख लेता है।

बेकिंग सोडा 2 चम्मच बेकिंग सोडा का थोड़े से पानी की मदद से पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। अब इस पेस्ट को बोतल के अंदर लगाकर रगड़ें। यह न केवल सफाई करता है बल्कि बैक्टीरिया को भी खत्म करता है।

सूखी सरसों का पानी अगर बोतल से पुराने तेल की महक नहीं जा रही, तो एक चम्मच सरसों का पाउडर गर्म पानी में घोलकर बोतल में भर दें। 2-3 घंटे इस पानी को बोतल में भरा रखने के बाद बोत धो लें, महक गायब हो जाएगी।