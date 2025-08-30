सेहत की दुश्मन होती है नकली अंजीर, जानें कैसे करें असली अंजीर की पहचान

Asli Anjeer Ko Kaise Pehchane : अगर आप अनजाने में मिलावटी अंजीर का सेवन कर रहे होते हैं तो यह आपकी सेहत को बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकती है। ऐसे में असली और नकली अंजीर के बीच फर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं कैसे पहचाने असली अंजीर और नकली अंजीर के बीच का फर्क।

बात जब सूखे मेवों की होती है तो सिर्फ काजू, बादाम और अखरोट का ही नाम नहीं लिया जाता है। एक और ऐसा सूखा मेवा है, जिसकी मिठास सेहत में जादू घोल देती है। जी हां, उस मेवे का नाम अंजीर है। अंजीर को सूखे मेवों का राजा भी कहा जाता है। असली अंजीर स्वाद और सेहत दोनों के लिए कई गजब के फायदे लेकर आता है। लेकिन वहीं अगर आप अनजाने में मिलावटी अंजीर का सेवन कर रहे होते हैं तो यह आपकी सेहत को बड़ा नुकसान भी पहुंचा सकती है। ऐसे में असली और नकली अंजीर के बीच फर्क करना बहुत जरूरी हो जाता है। आइए जानते हैं कैसे पहचाने असली अंजीर और नकली अंजीर के बीच का फर्क।

असली-नकली अंजीर की कैसे करें पहचान रंग देखकर पहचानें जब कभी अंजीर खरीदने जाएं तो सबसे पहले उसका रंग चेक करें। अगर अंजीर बहुत ज्यादा पीली, सुनहरी या फिर चमकदार दिखाई दे रही है, तो समझ जाएं कि अंजीर को केमिकल से प्रोसेस किया गया है। वहीं, हल्के भूरे या गहरे भूरे रंग की अंजीर, जो दिखने में भी ज्यादा चमकदार न हो, असली और खाने के लिए सुरक्षित मानी जाने वाली अंजीर होती है।

स्मेल चेक करें असली अंजीर में हल्की मिठास जैसी नेचुरल सुगंध होती है। वहीं नकली अंजीर में आपको अजीब सी स्‍मेल आ सकती है।

बनावट देखें असली और नकली अंजीर की पहचान करने का सबसे अच्‍छा तरीका है क‍ि आप उसे बीच में से तोड़कर चेक करें। अगर अंजीर भीतर से रंग लाल या मरून होने के साथ उसमें छोटे-छोटे बीज भी नजर आएं, तो समझ जाएं कि आपके हाथ में असली अंजीर है। वहीं अगर अंजीर भीतर से सफेद या पीली है, तो समझ जाएं क‍ि इसमें केम‍िकल का इस्‍तेमाल क‍िया गया है।