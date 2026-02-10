अचार खराब होने का डर भूल जाइए! बनारसी लाल मिर्च के अचार वाला स्वाद देंगे ये टिप्स
Hacks To Make Red Chilli Pickle More Tasty : अचार को अगर सही तरीके और सब्र से बनाया जाए तो वह सालों तक अपनी ताजगी और स्वाद को बरकरार रखता है। तो लाल मिर्च के अचार की हर बाइट में बनारसी स्वाद भरने के लिए आइए जानते हैं क्या हैं दादी-नानी के असरदार टिप्स।
सर्दियों की गुनगुनी धूप में कांच की शीशी में भरकर सुखाई गई मोटी लाल मिर्च और उनमें ठसाठस भरा चटपटा मसाला, सादे दाल-चावल या पराठे के स्वाद को भी राजसी बना देता है। लाल मिर्च का भरवा अचार सिर्फ खाने का हिस्सा नहीं, बल्कि बचपन की उन यादों जैसा भी लगता है, जहां धूप लगाने के लिए घर की छत में रखी गई मोटी लाल मिर्च के अचार की बर्नी से आती मसालों की खुशबू से पूरा घर महका करता था। अचार को अगर सही तरीके और सब्र से बनाया जाए तो वह सालों तक अपनी ताजगी और स्वाद को बरकरार रखता है। तो लाल मिर्च के अचार की हर बाइट में बनारसी स्वाद भरने के लिए आइए जानते हैं क्या हैं दादी-नानी के असरदार टिप्स।
भरवा लाल मिर्च के अचार का स्वाद बढ़ाएंगे ये टिप्स
1. मिर्च को धूप दिखाना- मिर्च धोने के बाद उन्हें कम से कम 3-4 घंटे की तेज धूप जरूर दिखाएं। ऐसा करने से मिर्च की नमी खत्म होती है और अचार खराब नहीं होता। इसके अलावा मिर्च के बीज और गूदा निकालकर मसाले में मिला लें। इससे मसाला मिर्च के अंदर तक अच्छी तरह भर जाता है।
2. मसाले का 'सीक्रेट' कॉम्बिनेशन- मिर्च के अचार का स्वाद बढ़ाने के लिए उसमें मसालों का सही अनुपात बनाए रखें। अचार में असली स्वाद उसमें डाली जाने वाली सौंफ और पीली सरसों से आता है। इन्हें हल्का भूनकर दरदरा पीसने के बाद ही डालें। खटास के लिए अच्छी क्वालिटी का अमचूर पाउडरया थोड़ा नींबू का रस भी मिला सकते हैं। अचार में कलौंजी और अजवाइन डालते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि इन दोनों चाजों को कभी भी पीसकर अचार में ना डालें। वरना अचार कड़वा हो सकता है।
3. तेल का सही इस्तेमाल- मिर्च का अचार बनाने के लिए उसमें कभी भी कच्चा तेल न डालें। अचार में हमेशा सरसों के तेल को धुआं निकलने तक गर्म करके पूरी तरह ठंडा होने के बाद ही मसालों में मिलाएं। गर्म तेल में थोड़ी हींग डालने से खुशबू और पाचन दोनों बेहतर होते हैं।
4. अचार भरने का तरीका- मसाले में थोड़ा सा तेल मिलाकर उसे 'गीली रेत' जैसा बना लें। मिर्च के अंदर मसाले को अंगूठे या किसी चम्मच की डंडी से दबा-दबाकर भरें। अगर मसाला ढीला रहेगा, तो मिर्च सिकुड़ जाएगी।
5. सूती कपड़ा - अचार भरने के बाद जार के मुंह पर एक पतला सूती कपड़ा बांधकर उसे 4-5 दिन तक धूप में रखें। इससे मसालों का स्वाद मिर्च के रेशों में गहराई तक समा जाता है।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।