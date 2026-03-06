Hindustan Hindi News
बगैर घिसे-रगड़े चावल का जला पतीला मिनटों में होगा साफ, जानें कैसे

Mar 06, 2026 07:54 am ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
Kitchen Hacks: पतीले में रखा चावल जल चुका है और अब उस बर्तन को साफ करना झंझट लग रहा तो बस इस आसान सी ट्रिक को ट्राई करें। जिससे कुछ ही मिनटों में सारा भगोना फिर से पहले जैसा चमकने लगेगा और रगड़ने के लिए बहुत सारी मेहनत भी नहीं खर्च करनी पड़ेगी।

बगैर घिसे-रगड़े चावल का जला पतीला मिनटों में होगा साफ, जानें कैसे

गैस पर चढ़े चावल जल गए और बर्तन में चावल चिपक गए और पूरा बर्तन काला हो गया तो मुसीबत तय हैं। क्योंकि इसे रगड़कर साफ करना मुश्किल हो जाता है। वहीं काम वाली बाई भी इस जले भगोने को साफ करने से बचती है। ऐसे में जला बर्तन साफ करने की ये ट्रिक आपके काम आ सकती है। दरअसल, इंस्टाग्राम पर होम हैक शेयर करने वाली क्रिएटर शशि राजपूत ने इस कमाल के हैक को शेयर किया है। जिससे बगैर रगड़े और झंझट के मिनटों में जला पतीला साफ हो जाएगा।

चावल के जले भगोने को बगैर मेहनत साफ करने की ट्रिक

जिस भगोने या बर्तन में चावल पकाएं हैं और वो जल चुके हैं। उसमे से चावलों को पहले हटा लें। अब जो चावल तली में चिपके हैं। उन्हें वैसे ही रहने दें। बस इसमे पानी भरकर गैस ऑन कर दें। इस पानी में एक चम्मच चीनी, आधा नींबू और साथ ही लिक्विड डिटर्जेंट डालकर पानी को 5 से 10 मिनट तक के लिए उबाल दें। बस गैस की फ्लेम को पानी उबालने के बाद बंद कर दें और ऐसे ही ढंक दें। जब ये हल्का ठंडा हो जाए तो पानी को पलट दें और स्क्रब पैड लेकर हल्के हाथ से रगड़ दें। बस इस भगोने से सारे जले के धब्बे गायब हो जाएंगे। और भगोना बिल्कुल साफ हो जाएगा। है ना कमाल की ट्रिक, इसे आप भी आजमाकर जरूर देख लें।

ये ट्रिक भी आजमा सकते हैं

अगर घर में नींबू नहीं तो पानी को जले बर्तन में भरकर गर्म होने के लिए रखें और उसमे ईनो डाल दें। साथ ही लिक्विड डिटर्जेंट डालकर इसे दस मिनट उबालें और फिर गैस बंद कर दें। कुछ देर ठंडा हो जानें दें। जब हाथ से छूने लायक हो जाए तो इसी पानी के साथ स्क्रब पैड की मदद से रगड़ते ही सारा जला हुआ हिस्सा बाहर निकल जाएगा और बर्तन पहले जैसा चमकने लगेगा।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita

शॉर्ट बायो


अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना

और पढ़ें

