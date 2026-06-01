काम की बात: बारिश में गेहूं में न लग जाए घुन, कीड़ों से बचाने के लिए जान लें स्टोर करने का सही तरीका
बारिश होने पर अनाज में घुन-कीड़े लगने का डर सबसे ज्यादा रहता है। इस मौसम में लोग अपने घरों में गेहूं स्टोर करते हैं, ऐसे में इसे बचाने की चुनौती सबसे बड़ी होती है। चलिए आपको बताते हैं गेहूं को घुन-कीड़ों से बचाने के लिए क्या करें।
बारिश का मौसम आता है तो खाने-पीने की चीजों को नमी से बचाकर रखना पड़ता है। खासतौर पर दाल, चावल, गेहूं जैसे अनाजों में घुन-कीड़े लगने का खतरा ज्यादा रहता है। कई लोग गेहूं सालभर के हिसाब से खरीदकर रख लेते हैं लेकिन फिर बरसात में कीड़े लगने पर वह पूरा ही खराब हो जाता है। ऐसे में पैसों का नुकसान होता है और अनाज भी फेंकना पड़ जाता है। अगर आप गेहूं को घुन से बचाना चाहते हैं, तो कुछ स्टोरेज टिप्स अपनाकर अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं।
किस चीज में करें गेहूं को स्टोर
गेहूं को स्टोर करने के लिए सबसे पहले तो आप लोहे वाला कंटेनर ले सकती हैं, जैसे गांव में रखा होता है। अगर लोहे का वाला नहीं हो तो प्लास्टिक वाला ड्रम लें। ऐसा ड्रम या कंटेनर लें, जिसका ढक्कन एयरटाइट हो और उसमें हवा न घुसने पाए। इसमें आप गेहूं को थोड़ा-थोड़ा करके भर दें।
घुन से कैसे बचाएं
- अब सवाल आता है कि गेहूं को घुन से बचाने के लिए क्या करना चाहिए। तो इसके लिए आपको 2-3 चीजें चाहिए होंगी। पहला है नीम की पत्तियां, इन पत्तियों को गेहूं के बीच-बीच में डाल दें और फिर ढक्कन टाइट करके लगा दें। नीम की पत्तियों की कड़वाहट घुन या कीड़ों को लगने से रोकते हैं।
- दूसरा तरीका है तेजपत्ता और लाल सूखी मिर्च। गेहूं वाले ड्रम में आप तेजपत्ता और सूखी लाल मिर्च को बीच-बीच में डाल दीजिए। इसकी महक से भी घुन और कीड़े नहीं लगेंगे। आपका गेहूं सालों तक सुरक्षित बना रहेगा और महक भी खराब नहीं आएगी।
- कपूर को भी आप गेहूं में डालकर रख सकते हैं, इससे भी घुन और कीड़े बारिश के मौसम में भी नहीं लगेंगे। कपूर का इस्तेमाल बड़ी कीड़ों को भगाने के लिए भी किया जाता है और घुन के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं।
धूप दिखाना है जरूरी
ये चीजें डाल दी है और ड्रम एयरटाइट ढक्कन वाला है, इसका ये मतलब नहीं है कि गेहूं को रखकर छोड़ देना है। आपको हर हफ्ते उसे 2-3 घंटे तक धूप दिखानी होगी। धूप दिखाने से गेहूं ताजा बना रहेगा और उसमें नमी नहीं आएगी। नमी वाली जगहों पर ही कीड़े पनपते हैं। इसलिए धूप गेहूं के लिए काफी जरूरी है।
पानी से करें बचाव
अगर आपका गेहूं वाला कंटेनर जमीन पर रखा है, तो ध्यान रखें कि वहां पर पानी न जाता हो। ड्रम के नीचे अगर पानी पहुंचेगा तो गेहूं भी खराब होने लगेगा। पानी से गेहूं में फंगस हो सकता है या फिर सीलन। दोनों ही मामलों में घुन हो सकते हैं, ऐसे में गेहूं खराब हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।