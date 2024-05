घर के कोने-कोने से निकलने लगे हैं कॉकरोच, मिनटों में तिलचट्टों का सफाया कर सकते हैं ये टिप्स

ऐप पर पढ़ें

Ways To Get Rid Of Cockroaches: रसोई में कभी बर्तनों के ऊपर तो कभी पके हुए भोजन के आसपास आपने कई बार सेहत के दुश्मन कॉकरोचों को घूमते हुए देखा होगा। रसोई में इधर-उधर घूमकर भोजन को दूषित करने वाले कॉकरोच घर की महिलाओं के लिए सिरदर्द का कारण होते हैं। जिनसे छुटकारा पाने के लिए कई बार लोग बाजार में मिलने वाले केमिकल्स और दवाओं का सहारा तक लेने से पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन समस्या तब और ज्यादा बढ़ जाती है, जब इन दवाओं से कॉकरोच तो नहीं भागते लेकिन घर के सदस्य जरूर बीमार पड़ने लगते हैं। अगर आप भी तिलचट्टों के आतंक से परेशान हैं तो मिनटों में इनका सफाया करने के लिए अपनाएं ये किचन टिप्स।

कॉकरोच से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं ये घरेलू उपाय-

तेज पत्ता-

खाने का स्वाद बढ़ाने वाला तेजपत्ता आपके घर से कॉकरोच का सफाया करने में भी मदद कर सकता है। इस उपाय को करने के लिए तेजपत्ते को हाथ से मसलकर उसका चुरा बनाकर रसोई के हर उस कोने में डाल दें, जहां से आपको लगता है कॉकरोच आते हैं। तेजपत्ते की गंध से कोने में छिपे हुए कॉकरोच भी बाहर निकल आते हैं।

बोरिक पाउडर-

बोरिक पाउडर को आप आटे में गूंधकर आटे की छोटी-छोटी गोलियां बना लें। अब इन गोलियों को रसोईघर के हर उस कोने में रख दें, जहां भी कॉकरोच आते हों। आप देखेंगे कि धीरे-धीरे कॉकरोच गायब हो जाएंगें।

लौंग-

खाने में खुशबू बढ़ाने वाली लौंग, कॉकरोचों की दुश्मन होती है। अपनी किचन से कॉकरोच का सफाया करने के लिए आप नीम के तेल में लौंग का पाउडर बनाकर अच्छी तरह मिला लें। अब इस तेल को स्प्रे बोतल में डालकर कॉकरोच वाली जगहों पर स्प्रे करें। लौंग की गंध सूंघते ही कॉकरोच भाग जाएंगे।

बेकिंग सोडा-

बेकिंग सोडा की मदद से भी आप अपनी रसोई को कॉकरोच फ्री बना सकती हैं। इसके लिए एक कप में पानी,चीनी और बेकिंग सोडा डालें। अब इस घोल को घर के हर उस कोने में डाल दें जहां पर कॉकरोच होते हैं। घोल में मौजूद चीनी कॉकरोच को अपनी तरफ खींचती है और बेकिंग सोडा कॉकरोच के लिए जहर की तरह होता है। कॉकरोच घोल से चिपकते ही भाग जाते हैं या फिर मर जाते हैं।