शहद जैसा मीठा निकलेगा अमरूद, बस खरीदने से पहले ध्यान रखें ये 5 आसान टिप्स

संक्षेप: Guava Buying Tips : अगर आपको भी फ्रेश और मीठे अमरूद की पहचान नहीं है तो आज अपनी इस खबर में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जो एकदम मीठे और ताजे अमरूद चुनने में आपकी मदद कर सकते हैं।

सर्दियों का मौसम आते ही ज्यादातर लोगों का पसंदीदा फल अमरूद भी बाजार में नजर आने लगता है। अमरूद का रसीला स्वाद ना सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत का भी खास ख्याल रखता है। लेकिन कई बार बाहर से अच्छे फ्रेश दिखने वाले अमरूद घर लाकर काटने पर स्वाद में फीके और कच्चे निकाल आते हैं। जिसकी वजह से स्वाद, पैसे और मूड तीनों खराब हो जाते हैं। अगर आपको भी फ्रेश और मीठे अमरूद की पहचान नहीं है तो आज अपनी इस खबर में आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने जा रहे हैं जो एकदम मीठे और ताजे अमरूद चुनने में आपकी मदद कर सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

शहद जैसे मीठे अमरूद खरीदने के लिए अपनाएं ये टिप्स रंग पर ध्यान दें एकदम गहरे हरे रंग के अमरूद अक्सर खाने में कच्चे और सख्त होते हैं। हमेशा ऐसे अमरूद खरीदें जो हल्के पीले या चूने के रंग वाले हों। ये अमरूद पूरी तरह पके और स्वाद में मीठे होते हैं।

खुशबू से पहचानें अमरूद खरीदते समय उसे सूंघकर जरूर चेक करें। अगर अमरूद में से तेज और मीठी खुशबू आ रही है, तो समझ लीजिए कि वह पक चुका है। अगर कोई गंध नहीं है, तो वह कच्चा है।

छू कर देखें अमरूद खरीदते समय उसे हल्का सा दबाकर चेक करें। अमरूद न तो पत्थर जैसा सख्त होना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा पिलपिला। अंगूठे से हल्का दबाने पर अगर वह थोड़ा सा दबता है, तो वह खाने के लिए एकदम परफेक्ट है।

दाग-धब्बे अमरूद की बाहरी सतह साफ और चिकनी होनी चाहिए। इस पर कभी भी बड़े काले धब्बे या छेद नहीं होने चाहिए। यह अमरूद में कीड़े होने का संकेत हो सकते हैं। हालांकि, छोटे-छोटे भूरे निशान अक्सर फल के ज्यादा मीठे होने की निशानी होते हैं।