बाजार में मिल रहा नकली अदरक सेहत के लिए है जहर, ऐसे करें असली नकली की पहचान

संक्षेप: Tips To Identify Fake Ginger : क्या करें कि बाजार में अदरक खरीदते समय आपकी नजर सिर्फ असली अदरक पर ही जाकर रुके। आइए जानते हैं बाजार से अदरक खरीदने से पहले , कैसे करें असली-नकली की पहचान।

ठंड के मौसम में चाय की चुस्की से लेकर इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले काढ़े तक को बनाने के लिए घरों में अदरक का यूज किया जाता है। अदरक का नियमित सेवन ना सिर्फ भोजन का स्वाद बढ़ाता है बल्कि सेहत से जुड़े कई फायदे देकर व्यक्ति को सेहतमंद बनाए रखने में भी मदद करता है। लेकिन आजकल बाजार में मिलने वाली मिलावटी अदरक व्यक्ति की सेहत को फायदा पहुंचाने की जगह नुकसान पहुंचाने लगती है। ऐसे में क्या करें कि बाजार में अदरक खरीदते समय आपकी नजर सिर्फ असली अदरक पर ही जाकर रुके। आइए जानते हैं बाजार से अदरक खरीदने से पहले , कैसे करें असली-नकली की पहचान।

असली-नकली अदरक की पहचान करने के आसान टिप्स सूंघकर असली अदरक की खुशबू तीखी, तेज और फ्रेश होती है। जबकि नकली में कोई गंध नहीं होती या बहुत हल्की होती है।

छिलके देखकर लगाएं पता असली अदरक का छिलका पतला और नर्म होता है। जो नाखून से आसानी से छिल जाता है और हाथों पर तीखी महक छोड़ता है। जबकि नकली अदरक का छिलका सख्त होने के साथ मुश्किल से उतरता है।

रंग पर दें ध्यान असली अदरक हल्के भूरे रंग के साथ हल्की मिट्टी लगा हुआ हो सकता है। जबकि नकली ज्यादा चमकदार, साफ-सुथरी और सफेद जैसी लगती है। ऐसी अदरक को एसिड या केमिकल से धोया जाता है। हमेशा चमकदार अदरक खरीदने से बचें। असली अदरक की खुशबू तीखी, तेज और फ्रेश होती है। जबकि नकली में कोई गंध नहीं होती या बहुत हल्की होती है।

तोड़कर देखें असली अदरक तोड़ने पर अंदर से रेशे (फाइबर्स) निकलते हैं। जबकि नकली अदरक तोड़ने पर ऐसी नहीं होती है।