रसीले सेब की ये है असल पहचान, जूसी Apple खरीदने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

Tips to buy juicy apples: बचपन से आप एक कहावत सुनते आए होंगे कि 'An apple in a day Keeps the doctor away'। सेहत के लिए सेब के फायदों को देखते हुए डॉक्टर भी व्यक्ति को रोजाना एक सेब खाने की सलाह देते हैं। सेब में मौजूद फाइबर और विटामिन्स की भरपूर मात्रा इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर कई रोगों से बचाव करती है। सेहत के लिए इतना फायदेमंद होने के बावजूद कई बार महिलाएं बाजार से फीके और खराब सेब खरीदकर ले आती हैं। जिससे मूड और पैसे दोनों खराब हो जाते हैं। अगर आपको भी फ्रेश और रसीले सेब की पहचान नहीं है तो ये ये आसान किचन टिप्स अपनाकर आप अपनी उलझन दूर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे करें रसीले सेब की पहचान।