सर्दियों में मिल रही ब्रोकली को सालभर के लिए कर लें स्टोर, प्रियंका ने शेयर किया हैक

संक्षेप:

How to store broccoli in freezer: ब्रोकली को पूरे सालभर खाने के लिए रखना चाहते हैं तो आसान तरीके से उसे स्टोर करना सीख लें। जिसकी मदद से सारी ब्रोकली ताजी, हरी और खाने में भी बिल्कुल फ्रेश बनी रहेंगी।

Feb 06, 2026 10:36 pm IST
सर्दियों के मौसम में ढेर सारी सब्जियां मिलती है। ताजी हरी सब्जियों को देखकर लगता है कि कितना खरीद लें। वहीं जब सीजन चला जाता है तो फ्रेश सब्जियों का मिलना भी मुश्किल हो जाता है। यहीं हाल ब्रोकली का भी होता है। सर्दियों में भर-भरकर मिलने वाली ये सब्जी मौसम गर्म होते ही मार्केट से गायब हो जाती है। या फिर बहुत कम मात्रा में ऊंचे दामों में और पीली सी फीकी मिलती है। लेकिन आप इस हैक को ट्राई कर पूरे साल हरी-भरी ब्रोकली खा सकती हैं। फूड व्लॉगर प्रियंका ने वीडियो शेयर कर बताा है कि कैसे आप ब्रोकली को पूरे एक साल के लिए फ्रीजर में स्टोर कर सकती हैं।

ब्रोकली को फ्रीजर में सालभर के लिए स्टोर करने का तरीका

  • ब्रोकली को सालभर के लिए फ्रीजर में स्टोर करना है तो सबसे पहले अच्छी और फ्रेश ब्रोकली को लाकर धो लें।
  • फिर इन्हें एक समान आकार में काट लें या सारे फूलों को अलग कर लें।
  • बस इन सारे फूलों को पानी गुनगुना कर उसमे पांच मिनट के लिए डुबो दें। जिससे कि ब्रोकली में मौजूद किसी भी तरह के कीड़े हो तो निकल जाएं।
  • अब पानी को गर्म करें और उसमे नमक मिलाएं। इस पानी में ब्रोकली को पांच मिनट के लिए डालकर ब्लांच करें।
  • फिर किसी बड़े बर्तन में बर्फ वाला पानी लें।
  • ब्लांच हो रहीं ब्रोकली को निकालकर सीधे बर्फ वाले पानी में डाल दें। जिससे कि ब्रोकली की गर्माहट रुक जाए और उनका कुकिंग प्रोसेस भी रुक जाए।
  • अब बर्फ के पानी से सारी ब्रोकली को निकालकर किसी साफ कपड़े पर फैलाकर डेढ़ से दो घंटा तक सुखाएं। जब ये अच्छी तरह से सूख जाएं।
  • तो सारी ब्रोकली को किसी बड़ी सी ट्रे में एक-एक कर रखें। ध्यान रहे कि ब्रोकली की लेयर सिंगल हो और एक के ऊपर एक ना रखी हो।

  • इस ब्रोकली की ट्रे को फ्रीजर में डालकर चार घंटे के लिए छोड़ दें। जब ये बिल्कुल बर्फ से कोट हो जाए और कड़क हो जाएं तो इन्हें फिर से निकालकर किसी जिप लॉक बैग में भरकर फ्रीजर में स्टोर कर लें। ये ब्रोकली पूरे सालभर के लिए आराम से यूज में लाई जा सकेगी।

