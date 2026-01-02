पालक और मटर के कलर को बचाना है तो पकने के साथ ही डाल दें ये चीज

संक्षेप: Cooking Tips: पालक और मटर को पकाने के बाद अक्सर उसका हरा रंग खत्म हो जाता है और वो पीला सा दिखने लगता है। पालक और मटर के हरे रंग को बचाना है तो पकते वक्त ये छोटा सा काम करें। बिल्कुल फ्रेश ग्रीन कलर बरकरार रहेगा।

रेस्टोरेंट में जब भी पालक पनीर या मटर पुलाव खाएं तो मटर, पालक का ग्रीन कलर बिल्कुल फ्रेश नजर आता है। जबकि घर में मटर पकने के बाद पीली दिखने लगती है तो वहीं पालक का कलर भी बिल्कुल फीका पड़ जाता है और हरा रंग चला जाता है। जिसकी वजह से सब्जी बनानी हो या फिर पूड़ी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं दिखती। पकने के बाद इन सब्जियों हरा रंग खो ना जाए इसके लिए बहुत छोटी-छोटी कुकिंग टिप्स हैं। जिन्हें जानकर आप भी हमेशा रेस्टोरेंट जैसे दिखने वाले पालक पनीर और मटर पुलाव तैयार कर पाएंगी। जान लें मटर और पालक के हरेपन को बचाने के लिए क्या करें।

मटर पकने के बाद भी हरी दिखेगी अगर आपके पुलाव में डली मटर पकने के बाद पीले रंग की दिखने लगती है और आप चाहती हैं कि वो बिल्कुल फ्रेश हरी दिखे तो बस इस टिप्स को फॉलो करें। शेफ पंकज भदौरिया बताती है कि मटर वाले पुलाव बनाते वक्त कच्ची मटर को पुलाव पकाने के बाद फ्राई करके डालें। ऐसा करने से मटर का हरापन बरकरार रहेगा और आपके खिले-खिले पुलाव में दिखने वाले मटर बिल्कुल ग्रीन कलर के दिखेंगे।

पालक का हरापन कैसे बनाए रखें पालक पकने के बाद हरे रंग की नहीं दिखती। ऐसे में कोई भी सब्जी या पूड़ी बनाई जाए तो उसका कलर फीका दिखता है। पालक के हरे रंग को बरकरार रखने के लिए सिंपल सी दो टिप्स फॉलो की जा सकती है।