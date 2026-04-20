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दूध जैसी पतली दही को इस 1 ट्रिक से करें गाढ़ा-थक्केदार, 30 मिनट में बनेगी हलवाई जैसी!

Apr 20, 2026 03:08 pm ISTAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
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Kitchen Tips: सही जामन लगाने के बाद भी कभी-कभी दही बिल्कुल दूध की तरह पतली जमती है। इसे फेंकने के बजाए आप दोबारा से गाढ़ा कर सकती हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से। साथ ही दही अगर ज्यादा खट्टी हो गई है तो इस ट्रिक से उसे भी बैलेंस किया जा सकता है।

दूध जैसी पतली दही को इस 1 ट्रिक से करें गाढ़ा-थक्केदार, 30 मिनट में बनेगी हलवाई जैसी!

गर्मियों के मौसम में दही खाना सभी को पसंद होता है। रोटी-सब्जी के साथ एक कटोरी दही हो या फिर इसकी लस्सी बनाकर पी जाए, मजा ही आ जाता है। यही कारण है कि ज्यादातर गृहणियां घर में ही दही जमा लेती हैं। अब गर्मियों में ये आसानी से बेशक जम जाती हो लेकिन कई बार या तो जरूरत से ज्यादा खट्टी हो जाती है या बिल्कुल पानी छोड़ देती है। कभी-कभी तो सही जामन लगाने के बाद भी दही बिल्कुल दूध की तरह पतली जमती है। चूंकि ये खाने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती इसलिए या तो इसकी कढ़ी बना ली जाती है या फेंक दिया जाता है। ये सब करने की जगह क्यों ना दही को फिक्स कर लिया जाए? यानी दोबारा से गाढ़ा कर लिया जाए? आइए जानते हैं इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका।

दूध जैसी पतली दही को दोबारा गाढ़ा कैसे करें?

गर्म पानी में कुछ देर के लिए रखें

अगर दही सही से सेट नहीं हुई है तो काफी पतली जमती है। इसे फिक्स करने के लिए एक बड़े बर्तन या कड़ाही में पानी गर्म होने के लिए रखें। इसे आपको थोड़ा तेज गर्म करना है, जबतक पानी में बुलबुले ना उठने लगे। फिर गैस की फ्लेम को बंद कर दें। अब दही का बर्तन इस गर्म पानी में रखें। ध्यान रहे पानी का लेवल इतना ज्यादा ना हो कि बर्तन पूरी तरह डूब जाए, ये हल्का कम ही होना चाहिए।

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इसके बाद बर्तन को ऊपर से किसी ढक्कन की मदद से पूरी तरह कवर कर दें। अब दही को यूं ही लगभग 15 मिनट के लिए छोड़ दें। अगर आपकी दही ज्यादा पतली नहीं है तो महज 15 मिनट में ही ये अच्छे से सेट हो जाएगी और काफी गाढ़ी बनकर तैयार होगी। लेकिन अगर दही ज्यादा ही पतली है, तो पानी को दोबारा से एक बार तेज गर्म करें और सेम इसी तरह 15 मिनट के लिए दही के बर्तन को फिर से रख दें। कितनी भी पतली दही हो एकदम गाढ़ी और थक्केदार बन जाएगी, जैसी बाजार में मिलती है।

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टिप: ये प्रॉसेस करने के तुरंत बाद दही थोड़ी गर्म होती है। इसलिए सीधा इस्तेमाल करने के बजाए इसे आधा एक घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इससे दही अच्छी तरह सेट हो जाएगी और खाने में भी काफी टेस्टी लगेगी।

गर्मियों में खट्टी दही को ठीक कैसे करें?

गर्मियों में जामन जरा सा ज्यादा हो जाए या दही एक-दो दिन रखी रह जाए तो ये काफी खट्टी हो जाती है। इसे ना तो खा सकते हैं या नहीं कढ़ी बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो क्या इसे फेंक दें? बिल्कुल भी इस ट्रिक से दोबारा फिक्स भी कर सकते हैं। आपको बस दही में बिल्कुल ठंडा बर्फ वाला पानी मिलाना है, फिर इसे ढककर फ्रिज में लगभग एक घंटे के लिए रख देना है। आप देखेंगी कि सारा खट्टा पानी ऊपर की तरफ आ गया है। अब इसे एक चम्मच से बाहर निकाल लें, दही दोबारा से बिल्कुल मीठी हो जाएगी।

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Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan

अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।

करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।

लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।

विशेषज्ञता के क्षेत्र
लाइफस्टाइल और डेली लाइफ हैक्स
हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस
रिलेशनशिप और इमोशनल वेल-बीइंग
कुकिंग टिप्स, किचन हैक्स और आसान रेसिपी आइडियाज
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