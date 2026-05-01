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काम की बात: गर्मियों में दाल जल्दी खराब होती है? अपनाएं ये आसान टिप्स, लंबे समय तक रहेगी फ्रेश

May 01, 2026 01:42 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Kitchen Hacks: गर्मियों में बनी हुई दाल जल्दी खराब हो जाती है, जिससे खाने की बर्बादी होती है। जानिए इसके पीछे की वजह और ऐसे आसान टिप्स, जिनकी मदद से आप दाल को लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं।

गर्मियों में दाल जल्दी खराब होती है? अपनाएं ये आसान टिप्स, लंबे समय तक रहेगी फ्रेश

गर्मी के मौसम में तापमान ज्यादा होने के कारण खाने की चीजें जल्दी खराब हो जाती हैं क्योंकि ऐसे में बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ते हैं। यही वजह है कि बनी हुई दाल कुछ ही घंटों में खराब हो जाती है।

दाल में पानी की मात्रा ज्यादा होती है, जो बैक्टीरिया के पनपने के लिए आदर्श माहौल बनाता है। अगर दाल को लंबे समय तक बाहर रखा जाए, तो उसमें खट्टापन आ सकता है और उसकी स्वाद-खुशबू भी बदल जाती है। ऐसे में जरूरी है कि आप सही कारण समझें और कुछ आसान किचन टिप्स अपनाएं, ताकि आपकी दाल लंबे समय तक फ्रेश और सुरक्षित बनी रहे।

किन कारणों से दाल जल्दी खराब होती है?

  1. ज्यादा तापमान: गर्मी में हाई टेम्परेचर बैक्टीरिया की ग्रोथ को तेज कर देता है, जिससे दाल जल्दी खराब होती है।
  2. खुले में रखना: दाल को बिना ढके या खुला छोड़ने से उसमें धूल और बैक्टीरिया जल्दी पहुंच जाते हैं।
  3. बार-बार गर्म करना: दाल को बार-बार गर्म करने से उसकी क्वालिटी और स्वाद दोनों खराब हो सकते हैं।
  4. गंदे बर्तन का इस्तेमाल: अगर बर्तन साफ नहीं है, तो उसमें मौजूद बैक्टीरिया दाल को जल्दी खराब कर सकते हैं।

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दाल को फ्रेश रखने के आसान टिप्स

  1. दाल को जल्दी ठंडा करें: पकाने के बाद दाल को ज्यादा देर तक बाहर ना रखें। उसे जल्दी ठंडा करके फ्रिज में रख दें।
  2. फ्रिज में स्टोर करें: दाल को एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर करें, ताकि वह ज्यादा समय तक फ्रेश रहे।
  3. साफ चम्मच का इस्तेमाल करें: दाल निकालते समय हमेशा साफ और सूखा चम्मच इस्तेमाल करें, ताकि उसमें बैक्टीरिया ना जाएं।
  4. जरूरत के हिसाब से ही गर्म करें: पूरी दाल को बार-बार गर्म करने की बजाय जितनी जरूरत हो उतनी ही मात्रा गर्म करें।
  5. उबाल कर स्टोर करें: फ्रिज में रखने से पहले दाल को एक बार अच्छे से उबाल लें, इससे बैक्टीरिया कम हो जाते हैं।

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कैसे पहचानें कि दाल खराब हो गई है?

  • दाल से खट्टी या अजीब गंध आने लगे: अगर दाल से तेज खट्टी या बदबूदार गंध आए, तो यह खराब होने का संकेत है।
  • स्वाद बदल जाए: दाल का स्वाद अचानक खट्टा या अजीब लगे, तो इसे खाना सुरक्षित नहीं होता।
  • ऊपर झाग या परत दिखने लगे: दाल की सतह पर झाग, परत या फंगस जैसा दिखे, तो यह खराब हो चुकी है।

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फूड स्टोरेज टिप्स! गर्मियों में दाल जल्दी खराब होना सामान्य बात है, लेकिन सही तरीके अपनाकर आप इसे लंबे समय तक फ्रेश रख सकते हैं। बस साफ-सफाई और सही स्टोरेज का ध्यान रखें।

Shubhangi Gupta

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शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


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