घंटों दूध चलाने का झंझट छोड़ें, 2 चीजों को मिलाकर मिनटों में बना लें खोवा
Instant Khoya Recipe: गुजिया बनाने के लिए अगर खोवा घर में बनाती हैं तो घंटों चलाना पड़ता है। अब अगर इतना टाइम नहीं है और घर का बना शुद्ध खोवा ही चाहिए तो बस दो चीजों को दूध में मिलाएं और मिनटों में होममेड खोवा बनकर रेडी हो जाएगा।
गुजिया बनाने के लिए काफी सारे घरों में कई दिन पहले से ही खोवा बनने लगता है। कारण है मिलावट वाला खोवा। होली नजदीक आते ही मार्केट में नकली और मिलावटी खोवा मिलने लगता है। जिसका स्वाद तो बेकार होता ही है साथ ही ये सेहत के लिए भी सही नहीं होता। ऐसे में घर में बने शुद्ध खोवे से बनी गुजिया का टेस्ट लाजवाब लगता है। लेकिन भागदौड़ भरी लाइफ में समय कम है तो दूध में दो चीजों को मिलाकर फटाफट टेस्टी और क्रीमी खोवा बनाकर तैयार कर सकती हैं। सीख लें इंस्टेंट खोवा बनाने का तरीका।
इंस्टेंट खोवा बनाने की ट्रिक
अगर आपके पास खोवा बनाने का टाइम नहीं है। लेकिन गुजिया बनाने के लिए घर का बना शुद्ध खोवा चाहती हैं तो बस दूध में इन 2 चीजों को मिलाकर इंस्टेंट खोवा बनाकर रेडी कर सकती हैं।
इंस्टेंट खोवा बनाने का सामान
एक लीटर फुल क्रीम मिल्क
एक चम्मच घी
दो कप मिल्क पाउडर
इंस्टेंट खोवा बनाने के लिए स्टेप बाई स्टेप गाइड
- सबसे पहले किसी नॉनस्टिक पैन को लें। नॉनस्टिक पैन में खोवा आसानी से नहीं चिपकेगा। अगर नॉनस्टिक पैन नहीं है तो किसी मोटी तली के कड़ाही को लें।
- इसमे एक चम्मच घी डाल दें। फिर दूध डालकर उबालें।
- अगर बर्तन नॉनस्टिक है तो पहले दूध डालकर उबाल लें फिर घी डालें।
- दूध को पांच से सात मिनट तक उबाल आ जाने दें।
फिर इसमे मिल्क पाउडर दो कप डालें और धीमी आंच पर अच्छी तरह से मिक्स करें।
मिल्क पाउडर को दूध में तेजी से मिक्स करने की कोशिश करें। जिससे कि मिल्क पाउडर की गांठे ना बन जाएं।
अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे धीमी फ्लेम पर थोड़ी देर पकाएं। जिससे इसका स्वाद थोड़ा इनहैंस हो जाए।
बस तेजी से चलाते हुए कुछ ही मिनटों में देखेंगी ये गाढ़ा हो गया है। घी की वजह ये किनारों को भी नहीं पकड़ेगा।
अच्छी तरह से इसे सुखा लें। ध्यान रहे कि आप जिस काम के लिए खोवा बना रही हैं उसी कंसिस्टेंसी में बनाएं।
गुजिया के लिए मावा थोड़ा ड्राई होना चाहिए। जिससे फ्राई करते वक्त खोवा बहकर बाहर ना आ जाए।
बस एक बार अच्छी तरह से सूख जाए तो इसमे पिसी चीनी मिलाकर चलाएं और खोवा बनकर रेडी हो जाएगा।
आप चाहें तो चीनी को स्किप कर यूं ही खोवा बनाकर फ्रीजर में स्टोर कर सकती हैं।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
