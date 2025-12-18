Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़खानाkitchen tips chef bali share quick tips to make soft moist upma
हर बार खिला-खिला और सॉफ्ट बनेगा उपमा, शेफ बाली ने शेयर किए टिप्स

हर बार खिला-खिला और सॉफ्ट बनेगा उपमा, शेफ बाली ने शेयर किए टिप्स

संक्षेप:

Chef Tips To Make Soft Upma: ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल उपमा काफी सारे लोग पसंद करते हैं। लेकिन उपमा बनाने पर कई बार ये बिल्कुल ड्राई और कड़क बनकर तैयार होते हैं। अगर सॉफ्ट और बिल्कुल खिला-खिला उपमा बनाना है तो शेफ बाली के बताए इन टिप्स को फॉलो करें।

Dec 18, 2025 08:52 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हेल्दी ब्रेकफास्ट की लिस्ट में वेजिटेबल उपमा काफी सारे लोगों का फेवरेट होता है। लेकिन ये उपमा कई बार सही नहीं बनता जिसकी वजह से खाने में बिल्कुल सूखा और फीका लगता है। अगर आपको उपमा बनाने का सही तरीका नहीं पता तो शेफ बाली के ये टिप्स नोट कर लें। जिसकी मदद से एक-एक सूजी का दाना सॉफ्ट रहेगा और उपमा खिला-खिला दिखेगा। दरअसल शेफ बाली उपमा बनाने के लिए पानी के साथ आधी मात्रा में दूध का भी इस्तेमाल करते हैं। जिससे ना केवल उपमा का टेस्ट बल्कि टेक्सचर भी सॉफ्ट बनता है और ये खाने में स्वादिष्ट बनता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

खिला-खिला सॉफ्ट उपमा बनाने की ट्रिक

1) सबसे पहले सूजी को भूनते समय ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखें। जिससे कि सूजी का कलर ना चेंज हो।

2) लो फ्लेम पर सूजी को करीब दस मिनट तक भूनें और कलर गोल्डन ना होने दें।

3) सूजी को अच्छी तरह से भूनकर प्लेट में निकाल दें। फिर दाल और राई का तड़का लगाएं। प्याज डालने के बाद करी पत्ता डालें। जिससे करी पत्ते का कलर बना रहे।

4) उपमा के कलर को बिल्कुल सफेद बनाने के लिए उसमे आधा पानी और आधा दूध डालें। जिससे बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर और कलर आए।

5) पानी और दूध मिलाकर उबाल आने के बाद धीरे-धीरे सूजी डालें और चलाते जाएं। जिससे सूजी में गांठ ना पड़े।

6) जब उपमा तैयार हो जाए तो हल्का गीला ही रहने पर गैस की फ्लेम को बंद कर दें। और ढंककर दस मिनट के लिए छोड़ दें। ऐसा करने से सूजी फूलकर सारे पानी को अब्जॉर्ब कर लें। सूजी अपने वजन से चार गुना पानी अब्जॉर्ब करती है। पानी अब्जॉर्ब करने के साथ ही उपमा का टेक्सचर भी खिला-खिला बन जाता है। शेफ के बताए इन तरीकों को फॉलो करके उपमा बनाएंगे तो ये बिल्कुल खिला-खिला और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
Cooking Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।