हर बार खिला-खिला और सॉफ्ट बनेगा उपमा, शेफ बाली ने शेयर किए टिप्स

संक्षेप: Chef Tips To Make Soft Upma: ब्रेकफास्ट में वेजिटेबल उपमा काफी सारे लोग पसंद करते हैं। लेकिन उपमा बनाने पर कई बार ये बिल्कुल ड्राई और कड़क बनकर तैयार होते हैं। अगर सॉफ्ट और बिल्कुल खिला-खिला उपमा बनाना है तो शेफ बाली के बताए इन टिप्स को फॉलो करें।

हेल्दी ब्रेकफास्ट की लिस्ट में वेजिटेबल उपमा काफी सारे लोगों का फेवरेट होता है। लेकिन ये उपमा कई बार सही नहीं बनता जिसकी वजह से खाने में बिल्कुल सूखा और फीका लगता है। अगर आपको उपमा बनाने का सही तरीका नहीं पता तो शेफ बाली के ये टिप्स नोट कर लें। जिसकी मदद से एक-एक सूजी का दाना सॉफ्ट रहेगा और उपमा खिला-खिला दिखेगा। दरअसल शेफ बाली उपमा बनाने के लिए पानी के साथ आधी मात्रा में दूध का भी इस्तेमाल करते हैं। जिससे ना केवल उपमा का टेस्ट बल्कि टेक्सचर भी सॉफ्ट बनता है और ये खाने में स्वादिष्ट बनता है।

खिला-खिला सॉफ्ट उपमा बनाने की ट्रिक 1) सबसे पहले सूजी को भूनते समय ध्यान रखें कि गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमा रखें। जिससे कि सूजी का कलर ना चेंज हो।

2) लो फ्लेम पर सूजी को करीब दस मिनट तक भूनें और कलर गोल्डन ना होने दें।

3) सूजी को अच्छी तरह से भूनकर प्लेट में निकाल दें। फिर दाल और राई का तड़का लगाएं। प्याज डालने के बाद करी पत्ता डालें। जिससे करी पत्ते का कलर बना रहे।

4) उपमा के कलर को बिल्कुल सफेद बनाने के लिए उसमे आधा पानी और आधा दूध डालें। जिससे बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर और कलर आए।

5) पानी और दूध मिलाकर उबाल आने के बाद धीरे-धीरे सूजी डालें और चलाते जाएं। जिससे सूजी में गांठ ना पड़े।