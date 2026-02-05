हरी मिर्च को स्टोर करने का बिल्कुल आसान हैक, महीनों तक मिलेगा फ्रेश टेस्ट
Hack to store green chilli fresh: सर्दियों में हरी मिर्च भी खूब सारी मिल जाती है। जिसे फ्रिज में ठीक से ना रखा जाए तो ये सड़ना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इन मिर्चियों को सही से सुखाकर रखा जाए तो महीनों तक फ्रेश बनी रह सकती है। नोट कर लें तरीका।
सर्दियों में हरी मिर्च खूब सारी मिलती है। जब भी सब्जी खरीदने जाएं तो कुछ मिर्ची तो फ्री में ही मिल जाती है। जिसे लापरवाही से रखा जाए तो जल्दी ही सड़ना शुरू कर देती है। लेकिन अगर आप चाहें तो इन फ्री की मिल रही हरी मिर्च को स्टोर कर रख सकते हैं। जिससे ना केवल आपको फ्रेश मिर्ची का टेस्ट मिलेगा बल्कि आपके पैसे भी बचेंगे। तो बस सीख लें हरी मिर्ची को महीनों तक चलाने का आसान नुस्खा।
हरी मिर्च को महीनों तक स्टोर करने का नुस्खा
- हरी मिर्च का फ्रेश टेस्ट पसंद है तो इसे पेस्ट बनाकर फ्रिज में स्टोर कर लें। ये महीनों तक खराब नहीं होंगे और फ्री में मिलने वाली हरी मिर्ची भी आसानी से यूज हो सकेगी।
- बस सारी हरी मिर्ची की डंठल को निकालकर अलग कर लें और मिर्ची को धो लें।
- अब इन सारी हरी मिर्ची को साफ कपड़े से सुखा लें, जिससे कि इनका पानी सूख जाए।
- बस मिर्चियों को काटकर छोटा कर लें और मिक्सी के जार में डाल दें।
- साथ ही नमक और नींबू का रस डालें और पीसकर पेस्ट बना लें।
- इस पेस्ट को किसी साफ-सुथरे और सूखे कांच के जार में भर लें। जब पेस्ट को जार में भर लें तो सबसे ऊपर कुछ बूंदे तेल की जरूर डाल दें।
- तेल मिर्ची के लिए प्रोटेक्टिव लेयर का काम करेगा और खराब होने से बचाएगा।
- बस मिर्ची के पेस्ट पर डेट का लेबल चिपकाकर फ्रिज में स्टोर कर लें। महीनों तक ये पेस्ट खराब नहीं होगा और आराम से यूज करें।
हरी मिर्च को फ्रिज में स्टोर करने का तरीका
फ्रिज में हरी मिर्च रखने के बाद भी सड़ जाती है या सूख जाती है तो उसे महीनों तक फ्रेश बनाकर रखने के लिए इस टिप्स को फॉलो करें। हरी मिर्ची को धोकर सुखा लें। फिर किसी साफ-सूखे प्लास्टिक के डिब्बे पर साफ कॉटन के कपड़े को रखें और उसमे इन मिर्चियों को रखकर ढक्कन से बंदकर फ्रिज में डाल दें।
लेखक के बारे मेंAparajita
शॉर्ट बायो
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
