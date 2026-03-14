फ्रिज में नींबू रखने के 3 तरीके, जानें किससे सबसे ज्यादा दिन तक रहते हैं ताजे
नींबू जल्दी खराब हो जाने वाली चीजों में से एक है। अगर इसे सही तरीके से स्टोर ना किया जाए तो यह कुछ ही दिनों में खराब हो सकता है। यहां जानें फ्रिज में नींबू को लंबे समय तक फ्रेश करने का एकदम बेस्ट तरीका।
नींबू लगभग हर भारतीय किचन में इस्तेमाल होने वाली जरूरी चीज है। इसका उपयोग सलाद, चटनी, ड्रिंक्स और कई तरह की रेसिपी में किया जाता है। लेकिन अक्सर यह समस्या होती है कि नींबू जल्दी खराब हो जाते हैं, कुछ ही दिनों में उन पर दाग आने लगते हैं और स्वाद भी बदल जाता है। इसके लिए मैंने एक छोटा-सा एक्सपेरिमेंट किया, जिसमें नींबू को तीन अलग-अलग तरीकों से फ्रिज में 14 दिनों तक रखा। बाद में देखा कि इनमें से कौन-सा तरीका नींबू को सबसे ज्यादा समय तक फ्रेश रखता है। आइए जानते हैं इन तीनों तरीकों के बारे में और उनका क्या परिणाम रहा।
तरीका 1: नींबू को ऐसे ही फ्रिज में रखना
- पहले तरीके में नींबू को बिना किसी तैयारी के सीधे फ्रिज में रख दिया।
- दो हफ्तों के बाद जब इन नींबू को देखा तो उनकी त्वचा पर छोटे-छोटे दाग और धब्बे दिखाई देने लगे थे।
- जब इन्हें काटकर चखा, तो इनके स्वाद में भी थोड़ा बदलाव महसूस हुआ। स्वाद हल्का कड़वा लगने लगा था।
- इससे पता चलता है कि इस तरीके से नींबू धीरे-धीरे खराब होने लगते हैं।
तरीका 2: पानी में नींबू स्टोर करना
- दूसरे तरीके में नींबू को एक बर्तन में पानी भरकर उसमें डुबोकर फ्रिज में रखा।
- दो हफ्तों बाद इन नींबू पर बाहर से कोई खास दाग नहीं दिखाई दिए। लेकिन इनका रंग काफी हल्का पड़ गया था।
- जब इन्हें काटकर चखा तो उनका स्वाद पहले जैसा ताजा नहीं था। बल्कि उनका स्वाद थोड़ा अजीब और कम फ्रेश लग रहा था।
- इससे यह समझ आता है कि पानी में रखने से नींबू की बाहरी सतह तो ठीक दिख सकती है, लेकिन स्वाद बदल सकता है।
तरीका 3: तेल लगाकर एयरटाइट कंटेनर में रखना
- तीसरे तरीके में नींबू पर तेल की पतली परत लगाई और फिर उन्हें एक एयरटाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर किया।
- जब 14 दिनों बाद इन नींबू को देखा तो वे ताजे, चमकदार और सख्त दिखाई दे रहे थे। सबसे खास बात यह थी कि जब इन्हें काटकर चखा, तो उनका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा पहले दिन था।
फाइनल रिजल्ट: तीनों तरीकों में से तेल लगाकर एयरटाइट कंटेनर में रखने वाला तरीका सबसे बेहतर साबित हुआ। इस तरीके से नींबू ज्यादा समय तक ताजे रहते हैं, उनका रंग भी बना रहता है और स्वाद भी खराब नहीं होता।
अगर आप चाहते हैं कि आपके नींबू ज्यादा दिनों तक फ्रेश रहें, तो उन्हें हल्का सा तेल लगाकर एयरटाइट कंटेनर में फ्रिज में रखें। यह आसान सा किचन हैक नींबू को जल्दी खराब होने से बचाने में मदद कर सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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