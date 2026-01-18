गैस पर चढ़ी कड़ाही में आग लग गई तो बुझाने का सही तरीका रखें याद

संक्षेप: Safety Tips: रसोई में काम करते हुए सावधानी और सतर्कता की भी जरूरत होती है। जैसे अगर खाना पकाते वक्त कड़ाही में आग पकड़ ले तो उसे पानी डालकर बिल्कुल नहीं बुझाना चाहिए। जान सें सही टिप्स, जिससे आग को सही समय पर बुझाने में मदद मिले।

कहीं पर आग लग जाए तो पानी डालकर बुझाना तो सभी जानते हैं। लेकिन रसोई में लगी आग में कभी भी पानी डालकर नहीं बुझाना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन सेफ्टी रूल है, जिसकी जानकारी हर महिला को जरूर होनी चाहिए जो रसोई में हमेशा खाना बनाती है। कई बार थोड़ी सी लापरवाही से आग लग जाती है और इसे सही टाइम पर ना बुझाया जाए तो आग भड़ककर बड़ी दुर्घटना का कारण बन जाती है। लेकिन सही समय पर सूझ-बूझ से इस आग को बुझाया जा सकता है। अगर कभी भी रसोई गैस के पास या चूल्हे पर चढ़ी कड़ाही में आग लग जाए तो उसे बुझाने का सही तरीका जरूर पता होना चाहिए।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

पानी डालने की गलती ना करें रसोई में ज्यादातर आग एलपीजी सिलेंडर या फिर तेल में आग पकड़ने की वजह से लगती है। दोनों ही कंडीशन में आग बुझाने के लिए पानी का इस्तेमाल गलती से भी नहीं करना चाहिए। बल्कि इन तरीकों से आग बुझानी चाहिए।

तेल से भरी कड़ाही में आग लग जाए तो कैसे बुझाएं अगर कड़ाही में तेल है और गैस पर ज्यादा देर रखने से उसने आग पकड़ ली है तो पानी इस आग को भड़का देगा और लपटों से आप झुलस भी सकती हैं। या फिर, आग दूसरी चीजों को पकड़ सकती है।

मेटल का ढक्कन लगाएं इस तरह की आग को बुझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आग पर किसी भारी तली वाले स्टील, एल्यूमिनियम जैसे मेटल के ढक्कन को रख दें। अगर कड़ाही में रखे तेल ने आग पकड़ी है तो झटके से मेटल का ढक्कन रखने से ऑक्सीजन की सप्लाई आग को मिलना बंद हो जाती है और आग बुझ जाती है। मेटल का ढक्कन लगाने का तरीका खाली कड़ाही में लगी आग को भी काबू करने के लिए किया जाता है। काफी बार कड़ाही को गैस पर चढ़ाकर लोग भूल जातें। जिसकी वजह से गर्म होकर कड़ाही आग पकड़ लेती है। इस आग को बुझाने के लिए भी ढक्कन वाला मेथड ही फॉलो करें। आग आसानी से बुझ जाएगी।

नमक डालें अगर भारी मेटल का ढक्कन नही है तो आप ढेर सारा नमक भी डाल सकती है। किचन में रखे नमक के डिब्बे को उठाकर तेजी से उड़ेल दें। नमक डालने से वो आग को सोख लेगी और कड़ाही की आग बुझ जाएगी।