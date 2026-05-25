जला हुआ घी फेंकने की गलती न करें! सिर्फ 3 चम्मच ये सफेद चीज मिलाने से हो जाएगा ठीक, बदबू भी नहीं आएगी
मलाई से घी बनाते समय कई बार ये ज्यादा पकने के कारण जल जाता है। इससे रंग काला हो जाता है और जली हुई महक भी आती है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो घी को सही करने के लिए बस एक किचन ट्रिक अपनाकर देखें।
मलाई से घी बनाने वाली ट्रिक अमूमन हर घर में अपनाई जाती है और आज भी इसे ही सबसे सरल तरीका माना जाता है। कई बार ऐसा होता है कि घी ज्यादा गर्म होने के कारण जल जाता है और इसका रंग काला दिखता है। साथ ही महक भी जली हुई आती है, जिसे अगर आप खाएंगे तो स्वाद भी जला हुआ आएगा। ऐसे में इतना घी फेंकना बिल्कुल सही नहीं लगता है, तो सवाल ये है कि क्या किया जाए? देसी स्टाइल कुकिंग ने अपने यूट्यूब वीडियो में जले हुए घी को फिर से ठीक करने और बदबू को खत्म करने का आसान तरीका बताया है। इस ट्रिक से आप भी अपने जले हुए घी को आसानी से ठीक कर सकती हैं और उसे फिर से खाने लायक बना सकती हैं।
- जले हुए घी को कैसे सही करें
मलाई से घी बनाते समय अगर वह जल चुका है, तो उसे आप जैसे छानकर घी अलग करते हैं, वैसे ही छान लें। अब दूसरा भगोना लें, चाहे वह स्टील का हो या एल्युमिनियम का। इसमें जला हुआ घी डाल दें और धीमी आंच पर गर्म करें। इससे घी थोड़ा गर्म हो जाएगा। ध्यान रखें, इसे तेज आंच पर नहीं पकाना है।
- 3 चम्मच क्या मिलाएं
अब इस घी वाले पतीले में 3 चम्मच दही मिलाएं। जी हां, दही की मदद से जला हुआ घी काफी हद तक ठीक हो सकता है और दोबारा इस्तेमाल लायक बन जाता है। दही डालने के बाद इसे चम्मच से अच्छी तरह मिलाएं। लगातार चलाते रहें, जब तक दही पूरी तरह घुल न जाए। इसके बाद 2-3 साबुत इलायची घी में डाल दें। फिर इसे 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं और आखिर में गैस बंद कर दें।
- दानेदार घी को निकाल लें
जब घी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, तब आप देखेंगे कि घी अलग हो चुका है, दही ऊपर तैर रहा है और उसका कालापन भी नजर नहीं आ रहा। इसके बाद आपका घी दोबारा इस्तेमाल के लिए तैयार है। अब इसे कॉटन के कपड़े से छानकर किसी साफ बर्तन में रख लें। इलायची डालने से जले हुए घी की महक भी काफी हद तक दूर हो जाती है। इसके बाद घी को फ्रिज में रख दें। जमने के बाद यह दानेदार और खुशबूदार घी जैसा हो जाएगा। अगर आपको लगे कि घी अभी सही नहीं हुआ है, तो उसे फिर से गर्म करें और दोबारा छान लें। ऐसा करने से उसका रंग और बेहतर हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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