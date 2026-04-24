काम की बात: मिर्च छूने से हाथ में हो जलन तो क्या करें? मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने बताया दूध वाला नुस्खा
Kitchen Hack: किचन में काम करते हुए अगर लाल या हरी मिर्च काट रहीं और हाथों में तेज जलन होने लगे तो क्या करें? क्योंकि केवल साबुन पानी या ठंडे पानी से धोने पर ये जलन नहीं जाती तो पंकज भदौरिया का ये देसी नुस्खा आजमाकर देखें।
मिर्च काटने,पीसने से हाथों में कई बार जलन होने लगती है। वैसे तो ये मिर्च किसी भी सेसेंटिव हिस्से पर छू जाए तो तेज जलन होती है जैसे आंख। लेकिन कई बार हाथ की हथेलियों पर भी जलन ज्यादा महसूस होने लगती है। दरअसल जब ज्यादा मात्रा में लाल या हरी मिर्च को काटा जाए या पीसा जाए। तो स्किन बहुत देर तक मिर्च के टच में रहती है और कैपेसिन नाम का कंपाउंड स्किन पर जलन पैदा करने लगता है। लेकिन ये जलन साबुन पानी से हाथ धोने के बाद भी नहीं जाती है। कुछ देसी नुस्खे हैं, जिन्हें आजमाने से स्किन की जलन से राहत मिलती है। मास्टर शेफ पंकज भदौरिया ने दूध वाला नुस्खा शेयर किया है।
घी से जलन होगी शांत
दादी-नानी के जमाने से ही ये नुस्खा चला आ रहा। हाथों में अगर लाल मिर्च या हरी मिर्च लग जाने या काटने से जलन हो रही है तो उस पर देसी घी लेकर मलें। ऐसा करने से जलन थोड़ी देर में ही शांत हो जाती है।
मास्टर शेफ पंकज भदौरिया का नुस्खा
हरी मिर्च या लाल मिर्च काटने या पीसने से हाथ जलने लगे तो इसके लिए साबुन से हाथ धोने से बिल्कुल भी राहत नहीं मिलती। इस जलन को कम करने के लिए केवल डेयरी प्रोडक्ट की आपकी मदद कर सकते हैं। हाथों पर दूध लगाएं। अगर दूध ना हो तो दही को लेकर ही हाथों पर मलें। इससे भी जलन कम होने लगती है। और, दूध-दही के अलावा बटर को रगड़ने से भी जलन चली जाएगी। तो अगर हाथों पर मिर्च लग जाने से जलन हो रही है तो बटर को लेकर रब करें। ये जलन को शांत करने का सबसे असरदार घरेलू हैक है।
नींबू लगाएं
मिर्च लग जाने से जब हाथों में जलन होती है तो नींबू का रस लेकर हाथों पर मलने से भी राहत मिलती है। तो अगर आपके पास फौरन घी या बटर नहीं है तो नींबू का रस लेकर भी रगड़ सकती हैं। इससे स्किन पर हो रही जलन से राहत मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे अगर स्किन पर कट भी लगा है तो मिर्च की जलन और दर्द पर नींबू समस्या को बढ़ा सकता है।
सरसों का तेल लगाएं
मिर्च को काटने या पीसने से पहले हाथों पर सरसों का तेल लगा लेना भी काम का नुस्खा है। ऐसा करने से मिर्च की वजह से होने वाली जलन कम हो जाती है और आपका काम भी आसान हो जाता है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।
विशेषताएं:
सेहत और फिटनेस से जुड़ी समस्याओं के निदान और कारण पर विशेषज्ञों की तथ्यपरक जानकारी
बॉलीवुड फैशन और आम लोगों की स्टाइल से जुड़ी जानकारी
ट्रैवल, रिलेशनशिप, कुकिंग टिप्स एंड हैक्स के साथ लाइफ की समस्याओं के निदान पर सरल भाषा में लिखना
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।