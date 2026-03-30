मटके का पानी बना रहेगा फ्रिज जैसा ठंडा! पूनम देवनानी का 1 चम्मच वाला आसान हैक जरूर आजमाएं
गर्मी के मौसम में हर किसी को ठंडा पानी पीने की इच्छा होती है और लोगों को फ्रिज से बोतल निकालकर पीना आसान लगता है। लेकिन सेहत के लिए फिर लोग मटके का पानी पीने लगे हैं। तो चलिए आज आपको बताते हैं मटके में पानी ठंडा रखने का तरीका क्या है।
गर्मी तेज होते ही ज्यादातर घरों में ठंडा पानी पीना लोग शुरू कर देते हैं। वैसे तो लोगों को फ्रिज से बोतल निकालकर चिल्ड पानी पीना काफी आसान लगता है लेकिन आजकल लोग हेल्थ को लेकर सीरियस भी हैं। ऐसे में लोग फ्रिज का चिल्ड पानी पीने के बजाय पुराना देसी तरीका यानी मटके का पानी पीने लगे हैं। मटका का पानी पीने से पाचन बेहतर रहता है और गला भी खराब नहीं होता। सवाल ये है कि मटका सही तरीके से कैसे खरीदें और उसका पानी फ्रिज की तरह ठंडा कैसे रहेगा? अगर आपके मन में भी ये सवाल है, तो जवाब शेफ पूनम देवनानी के पास है।
पूनम देवनानी ने अपने यूट्यूब चैनल पर मटके कैसे खरीदें से लेकर उसका पानी ठंडा रखने के लिए क्या करें तक सब डिटेल में बताया है। अब इस गर्मी के सीजन में आप भी फ्रिज का पानी छोड़कर मटके का पानी पी सकते हैं और अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। चलिए बताते हैं मटके का पानी चिल्ड रखने की चम्मच वाली ट्रिक।
मटका खरीदने का सही तरीका
सबसे पहले तो मटका सही कैसे खरीदें, ये जान लीजिए। मटका खरीदना भी बड़ा काम है, कई बार चिटका या फिर छेद वाला मटका दुकानदार दे देते हैं। मटका लेते समय आपको उसे ढोलक की तरह बजाकर देखना है। जी हां, मटके में ढोलक की तरह अच्छी खन-खन वाली आवाज आए, तो समझ लीजिए ये सही है। अगर अजीब आवाज आ रही है, तो वो कही से चिटका हुआ है। ऐसा मटका न खरीदें। इसके अलावा मटके को आप गौर से देख लें, चिटका होगा तो उस पर हल्की सी धारी बनी होगी।
मटके का पानी ठंडा कैसे रखें?
मटके का पानी ठंडा रखने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। सबसे पहले तो मटके को नल के नीचे रखकर धो लें लेकिन ध्यान रखें कि मटके के अंदर हाथ नहीं डालना है। पूनम देवनानी का कहना है कि उनकी मां कहा करती थी कि मटके के अंदर हाथ डालने से वो खराब हो जाता है। अब मटके में कोई भी पानी भर दें और फिर इसे पानी से भरी बाल्टी में 24 घंटे के लिए डुबोकर रख दें। 24 घंटे बाद मटके को पानी से निकालकर वापिस नल के नीचे रखकर धुलें और फिर 1 चम्मच नमक लेना है और मटके के बाहर डालकर रगड़ दें। 1 स्पून नमक मटके के अंदर डालकर पानी भरें और हिलाकर मटके को साफ करें, फिर पानी फेंक दें। अब मटके को 2-3 बार साफ पानी से धोकर रखें, जिससे खारापन खत्म हो जाए।
पानी भरकर रखें
मटके में आरओ-फिल्टर या जो भी पानी आप पीते हैं, वो भरकर रखें। इसके बाद आपको लाल रंग का कपड़ा लेना है और मटके पर लपेट देना है। इससे क्या होगा कि बाहर की गर्मी से मटके का पानी गर्म नहीं होगा और ये ठंडा रहेगा। बस फिर जब भी आपको प्यास लगे, तब इसका ठंडा पानी निकालें और पिएं। इस ट्रिक से मटके का पानी ठंडा भी रहेगा और मीठा भी लगेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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