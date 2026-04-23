नींबू के छिलकों से बनाएं क्लीनर, बिना रगड़े पीली टाइल्स होंगी शीशे जैसी साफ, पूनम देवनानी ने बताई ट्रिक
नींबू के छिलके अक्सर लोग फेंक देते हैं लेकिन इससे आप फ्लोर क्लीनर बना सकती हैं। नींबू के छिलके से बना लिक्विड क्लीनर टाइल्स को साफ कर सकता है और शीशे सा चमका सकता है। तो चलिए बताते हैं इसे बनाने और सफाई करने का तरीका।
बाथरूम हो या किचन की टाइल्स अक्सर चिकनाई या लगातार पानी पड़े रहने से पीली-गंदी और चिपचिपी हो जाती है। इन्हें साफ करने के लिए लोग महंगे क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं। नींबू के छिलकों से इन्हें बिना रगड़े साफ कर सकती हैं। नींबू का छिलका अक्सर लोग फेंक देते हैं, जबकि ये बड़े काम के होते हैं। अगर आप एक सस्ता, नेचुरल और असरदार उपाय ढूंढ रहे हैं, तो नींबू के छिलकों से बना क्लीनर आपकी बड़ी समस्या हल कर सकता है। यह न सिर्फ टाइल्स को बिना ज्यादा मेहनत के साफ करता है, बल्कि उन्हें शीशे जैसी चमक भी देता है। यहां जानिए पूनम देवनानी की बताई आसान और असरदार ट्रिक।
नींबू के छिलके इकट्ठा करें
सबसे पहले तो आपको नींबू के छिलकों को इकट्ठा करना होगा। करीब 10-15 नींबू के छिलके इकट्ठा करते हुए उन्हें फ्रिज में स्टोर करें, जिससे वह सूखेंगे नहीं।
फ्लोर क्लीनर कैसे बनाएं
फ्लोर क्लीनर बनाने के लिए सबसे पहले नींबू के छिलकों के अंदर की तरफ थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर डालें। इसके बाद इन छिलकों को मिक्सी में डालकर अच्छी तरह पीस लें। पीसने पर एक गाढ़ा पेस्ट तैयार हो जाएगा। अब इस पेस्ट में थोड़ा पानी मिलाएं और इसे छानकर अलग बाउल में निकाल लें। छानते समय आपको झागदार लिक्विड मिलेगा, जो क्लीनर की तरह काम करता है। इसके बाद इसमें एक छोटी शीशी सिरका (विनेगर) और थोड़ा सा सैनिटाइजर मिला दें। सिरका डालने से डिटर्जेंट और नींबू की तेज गंध कम हो जाती है और क्लीनर ज्यादा समय तक खराब भी नहीं होता।अब आपका होममेड फ्लोर क्लीनर इस्तेमाल के लिए पूरी तरह तैयार है।
कैसे करें साफ
अगर आप पोछा लगाती हैं, तो पानी में इस क्लीनर की थोड़ी मात्रा मिला लें। चाहें तो इसे सीधे टाइल्स पर डालकर कुछ मिनट के लिए छोड़ भी सकती हैं। इसके बाद सींक वाली झाड़ू या ब्रश से टाइल्स को हल्के हाथों से साफ करें। अगर झाड़ू उपलब्ध न हो, तो वाइपर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आखिर में साफ पानी से अच्छी तरह धो लें। ध्यान रखें कि इसमें साबुन मिला होता है, इसलिए सफाई के बाद फर्श पर हल्की फिसलन हो सकती है।
क्या-क्या करें साफ
इस लिक्विड सोप का इस्तेमाल आप टॉयलेट सीट, बेसिन, सिंक और चिमनी डक्ट की सफाई के लिए भी कर सकते हैं। नींबू के गुणों की वजह से यह न सिर्फ सतह को चमकदार बनाता है, बल्कि जमी हुई चिकनाई और दाग-धब्बों को भी आसानी से हटा देता है। यह क्लीनर हल्के स्तर पर बर्तनों की सफाई में भी उपयोग किया जा सकता है, जिससे उनमें ताजगी और चमक बनी रहती है। तो अगली बार नींबू के छिलकों को बेकार समझकर फेंकने से पहले ज़रूर सोचें, क्योंकि यही छिलके आपके घर की सफाई का एक असरदार और नेचुरल उपाय बन सकते हैं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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